Mostantól nagyon kell vigyázniuk a gyalogosoknak és a bicikliseknek

Az elmúlt évek rendőri tapasztalatai és a baleseti statisztikák azt mutatják, hogy az őszi és téli hónapokban több gyalogost és biciklist ütnek el, mint más időszakokban.

A gyalogosok ősszel és télen, főleg esős időben megpróbálnak minél hamarabb védett helyre húzódni, ezért jobban sietnek és kevésbé figyelnek a szabályos közlekedésre - állítják a rendőrök. Ennek pedig sokszor az a következménye, hogy nem biztos, hogy a zebrán fognak átmenni, és lehet hogy rosszul mérik fel az adott autó mennyivel megy.

Pont ezért a rendőrök szerint az autósoknak körültekintőbben és lassabban kell vezetniük, és érdemes a lámpákat rendszeresen takarítani, hogy biztosan jól látszódjanak. A régi ablaktörlő lapátot is ajánlott lecserélni, hogy nagy esőben is jól lehessen látni.

Fontos, hogy autósok fejben is átáljanak a téli időre" - ezt már az általunk megkeresett vezetéstechnikai szakértő mondja. Kőrös András szerint az autósnak hamarabb kell elindulniuk, ilyen időben nehezebb eljutni egyik helyről a másikra, mint nyáron.

Nagyon fontos alapelv, hogy az erősebb közlekedő vigyázzon a gyengébbre" - ezt pedig már Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub szóvivője mondta az origónak. Közlekedési módtól függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy másokra figyelve, balesetmentesen közlekedjen - teszi hozzá.

A biciklisek esetében az őszi és téli időjárásban talán az a legfontosabb, hogy mindig legyenek kivilágítva.

Ilyenkor hamarabb sötétedik, gyakrabban esik az eső, sűrűbben van köd. Akár már szürkületben is érdemes lámpát kapcsolni, vagy feltenni a fényvisszaverőt. Ugyanúgy, mint az autósoknak, a bicikliseknek is érdemes nagyobb követési távolságot tartani, mert a csúszós utakon hosszabb lehet a féktávolság. Ha csúszós, havas úton tekerünk érdemes szélesebb gumikat használni, és engedni a légnyomáson, mert úgy jobban tapad a gumi az úthoz - mondja Kőrös.Azt is tanácsolja, hogy mindenki lassabban haladjon és inkább nagyobb ívben vegye be a kanyarokat. Senki ne vigyen magával nehéz kosarat, táskát mert ezek csak nehezítik a bicikli irányíthatóságát. A fékeket rendszeresen ellenőrizze, és ha lehet inkább használjon hátsó féket.