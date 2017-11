Az utolsó pillanatban mondta vissza a szereplést az ATV műsorában, a Frizbiben Kerényi Miklós Gábor vagy ahogy magát szereti hívni, "Kero". (a másik, önmagára ragasztott neve - mi más is lenne - a "tanár úr"). Arra hivatkozott, hogy rosszul van. Hajdú Péter műsorvezető szerint viszont csak gyáva volt elmenni, és hazudott arról, hogy rosszul lett – írja a Ripost. Hajdú Péter elég logikus magyarázattal szolgált, hogy mitől is fél a lebukott és mindenhonnan kirúgott rendező. Hogy az ügyeskedő iparosembert miért nevezte ki az egykori SZDSZ-es főpolgármester, Demszky Gábor igazgatónak, hogyan kaphatott Kossuth-díjat Gyurcsány Ferenc MSZP-SZDSZ-es kormányától, hosszabb cikkben megírtuk. Ami újdonság: Soros blogja, a 444 átlátszó trükkel próbálja védeni a balliberális kedvencet.

"Kero" az utolsó pillanatban mondta vissza szereplését a Frizbiben. Rosszullétre hivatkozott, de Hajdú szerint valójában attól félt, hogy egy áldozatával fogják szembesíteni a műsorban. Ezért mondta le a szereplést. Gyávaságból.

"Nagyjából egy héttel ezelőtt hívtuk meg Kerót a Frizbibe.Ő az utolsó pillanatban, kedden jelzett vissza, így miatta átszerveztük az egész adást.Ehhez képest mégis visszamondta. Gondolom, megijedt, hogy valamelyik áldozatával szembesítjük, hiszen többször is megkérdezte tőlünk, hogy van -e ilyen jellegű tervünk. Mi elmondtuk, hogy nincs, és be is tartottuk volna a szavunkat. Úgy látszik azonban, hogy a félelem nagyobb volt. Állítólag orvost kellett hozzá hívni, de ez csak egy baromság! Biztos vagyok benne, hogy szó sem volt ilyesmiről, csak megfutamodott" - nyilatkozta Hajdú Péter a Színes Ásznak.

Hajdú Péter magyarázata teljesen logikus: nem akar Kerényi Miklós Gábor szembesítést. Lehet, hogy a bíróságon nem fogja tudni elkerülni, de legalább addig is folytathatja haknizásait hazudozásaival. Persze, ez is egyre nehezebb. Hétfőn még arról beszélt, hogy soha senkit nem zaklatott szexuálisan, ahogy fogalmazott, nem nyúlt senkinek a nemi szervéhez. Kedden az derült ki, hogy a 13 éves korában összevert fiú már azt állította, szexuális töltete volt annak, hogy '"Kero" egy vállfával kegyetlenül megverte. Merthogy le is kellett vetkőznie. Szerdán egy másik áldozat jelentkezett, őt ugyanis behívta a szobájába és megfogta a nemi szervét.

A 444 persze próbálja védeni Kerényi Miklós Gábort, elég nevetségesen. Akit kinevetünk, akin viccelődünk, az nem is lehet akkora szörnyeteg. Ez a koncepciójuk. Csináltak egy mókásnak szánt összeállítást: 'Keró' legnagyobb baromságai közé zenét vágtak. A 444 ezek után azt állította, hogy emiatt lett rosszul a lebukott rendező. Soros blogjának kedveskedő viccelődésétől. Nem a szembesítéstől való rettegéstől, nem. Hanem a 444 szellemeskedésétől. Hát persze.

Érthető, hogy egy balliberális kedvenc megalázó lebukása fáj a 444-nek. De hogy ennyire fáj, az egyszerűen nevetséges.