Magyarország határozottan támogatja az egyiptomi kormány terrorizmus megfékezésére irányuló erőfeszítéseit - mondta az Országgyűlés elnöke Kairóban, amikor megbeszélést folytatott Ali Abdel-Állal, az egyiptomi parlament elnökével szerdán.

Kövér László a találkozón hangsúlyozta, Egyiptom stabilizációs szerepe megkérdőjelezhetetlen az Afrikából érkező migrációs hullámok kezelésében és az Európára nehezedő nyomás enyhítésében. Magyarország meggyőződése, hogy az Európai Unió, illetve a harmadik országok érdekeit egyaránt szolgáló, együttműködésen alapuló, fenntartható megoldásokra van szükség a migrációs válság tekintetében.

A két ország vezetői közötti rendszeres párbeszéd is egyértelműen mutatja, hogy Magyarországnak fontos politikai és gazdasági partnere az arab világban Egyiptom, amelyre kiemelt figyelmet fordít - fogalmazott a házelnök.

A kapcsolatok továbbfejlesztését fontos állomásának nevezte Abdel Fattáh esz-Szíszi köztársasági elnök ez év júliusi budapesti látogatását, amelyhez kapcsolódóan - a magyar V4-elnökség nyitó eseményeként - Magyarország rendezhette meg az első V4-Egyiptom csúcstalálkozót. A mostani hivatalos látogatás célja Magyarország és Egyiptom politikai kapcsolatrendszerének további erősítése.

Parancsoló szükségszerűség számunkra a közel-keleti és észak-afrikai országokkal való együttműködés - mondta a házelnök, hozzátéve, hogy nagyon sok közös pont van a magyar és az egyiptomi nép gondolkodása között, aminek az az alapja, hogy a két ország problémai között is számos hasonlóság fedezhető fel, és történelmi múltunk is sok párhuzamot hordoz. Mindez kellő alap az együttműködés megerősítésére Magyarország és Egyiptom között - jelezte.

A találkozón Kövér László arról is beszélt, hogy Európa önazonossági válságban van, viták vannak a közös értékekről, közös célokról is, ez az oka annak, hogy az Európai Unió tagállamainak egy jelentős része másképp viszonyul Egyiptom problémáihoz, mint Magyarország. Magyarország eltökélt abban, hogy támogasson minden olyan törekvést, amely Egyiptom gazdaságának, politikai rendszerének és társadalmi helyzetének stabilizálására irányul, különös tekintettel a térség biztonságra, mivel ez Európa szempontjából is kulcsfontosságú.

Kövér László és Ali Abdel-Ál egyetértett abban, hogy a nyugodt, biztonságos életnél semmi sem fontosabb, ezt pedig az embernek ott kell megélnie, ahol a szülőföldje, saját kultúrája van. A két házelnök egybecsengő álláspontja, hogy a regionális konfliktusok lezárása és a térség gazdasági, társadalmi stabilizálása, az emberi jogok megvédése csak nemzetközi együttműködéssel valósulhat meg.

Kövér László szólt a magyar és az egyiptomi parlament között az elmúlt évben fellendült, dinamikusan fejlődő kapcsolatokról is, amelyeket a házelnöki találkozókon túl a magyar Országgyűlésben aktívan működő Magyar-Egyiptomi Baráti Csoport tevékenysége is erősít. Készek vagyunk a parlamenti szakbizottságok közötti együttműködés kiterjesztésére, különösen a külügyi, illetve a gazdasági területen - mondta a házelnök.

Ali Abdel-Ál kiemelte, Egyiptom nagyon számít Magyarországra mint a visegrádi csoport tagjára is. Szeretnék, hogy a V4-országok támogassák Egyiptom érdekeit az Európai Unión belül, segítsék a terrorizmus elleni harcban betöltött szerepét és az emberi jogok védelmében tett erőfeszítéseit. A szomszédos Líbia stabilitása és a közös határvonal megvédése, ezáltal az illegális migráció megállítása elsőszámú érdeke Egyiptomnak - jelentette ki az egyiptomi parlament elnöke.

Egyiptomi látogatásának első napján Kövér László találkozott Ahmed et-Tajjeb főimámmal, az al-Azhar egyetem, az iszlám világ egyik legfontosabb felsőoktatási intézményének vezetőjével, Egyiptom egyik legbefolyásosabb vallási vezetőjével. Egyetértettek abban, hogy a vallás, legyen az keresztény, iszlám vagy zsidó, fontos erkölcsi alappillére a nemzetek és kultúrák együttélésének.

Az Országgyűlés elnökét csütörtökön fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi köztársasági elnök és megbeszélést folytat Seríf Iszmáíl miniszterelnökkel.