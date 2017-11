Kétségtelenül, a végjátékhoz közeledik a Simicska-birodalom. Többször elmondtuk, hogy a milliárdos veszteséggel küzdő médiabirodalom a túlélésért küzd. Maga Simicska Lajos a választások után menekülni készül, médiumait pedig árulja. Most már a látszatra sem ügyel, a hét elején egyik leghírhedtebb és leghűségesebb emberét, Schlecht Csabát nevezte ki a Magyar Nemzet főszerkesztőjének. Vezetői változások voltak a Hír TV-nél és a rádiójánál is. Maga Schlecht Csaba pedig újabb és nyilvános hűségeskűt tett a Jobbiknak. Nyilvánvalóan az Indexre is a teljes Jobbik-szolgálat vár. Az alapvetően baloldali elkötelezettségű egykori Napló-riporter és a Gyurcsány-kormány alatt köztévé-vezető Pusztay András ugyanis távozik, helyette a port.hu kevésbé finnyás vezetője érkezik.

A választások előtti utolsó hónapokban nyíltan a Jobbik szolgálatába állítandó Indexnél napok óta beszélték, hogy az utolsó, Simicskához nem kellően lojális vezetőt is eltávolítják. Egyes források szerint maga Pusztay András is egy ideje állást keresett, mert nem akart a hamarosan az antiszemita, cigányellenes párt szócsövévé váló Indexnél maradni. (persze, azért ne feledjük: az Index jó ideje már eddig is gátlástalanul hízelgett a Jobbiknak).

Úgy tudjuk, az új vezérigazgató, Andacs Botond tisztában van a feladatával, hogy a Jobbikot kell szolgálnia, és erről Simicska Lajos is meggyőződött.

Bodolai László, aki Simicska Indexében az igazgatóság elnöke, boldogan kommentálta a változást. Ennek az igazgatóságnak tagja Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Simicska Lajos unokaöccse, akit lefényképeztek egy pesti étteremben, amint Simicska médiabirodalmának majdani eladásáról tanácskozott egy amerikai közvetítővel.