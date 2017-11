Először zsidózott, aztán felszívódott

Bátran zsidózott, most viszont már nem akaródzik a történtekről beszélnie Apáti Istvánnak. A Jobbik országgyűlési képviselője telefonon és írásban is elérhetetlennek bizonyult, de nem csak az Origónak, hanem más fórumon sem reagált a nyilvánosságban a kedden kirobbant antiszemita botrányára. Más kérdés, hogy a magát ellenzékinek tartó média még csak be sem számolt az esetről, tehát szerintük az nem hír, hogy egy országgyűlési képviselő zsidó érdekkörök befolyásolásáról, garázdálkodásáról és Magyarországról való kitakarításáról értekezik. Nem mellesleg a holokauszton poénkodik.

Se levélben, se telefonon nem lehet Apáti Istvánt elérni, akit arra szerettünk volna megkérni, hogy reagáljon a héten kirobbant antiszemita botrányra. A Jobbikos országgyűlési képviselőről még kedden került elő egy hangfelvétel, amelyben több súlyos kijelentést is tett a magyarországi zsidó kisebbségre. Úgy fogalmazott, hogy

"mint nemzeti radikális párt képviselője kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált."

A gyűlölködő eszmefuttatást később így folytatta:

"..az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nem csak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk."

Az idézett hangfelvétel itt érhető el. Szerdán aztán kiderült, hogy Apáti szintén egy rádióbeszélgetés során a 6 millió zsidó meggyilkolásával járó holokauszton is viccelődött. Ez itt hallható.

Azt talán nem kell külön magyarázni, hogy egy politikus szájából miért különösen vállalhatatlanok ezek a mondatok. Csakhogy Apáti és a Jobbik aljas húzásával van még egy probléma, még pedig, hogy mostanában éppen azzal szédítik a választókat, hogy

a Jobbik nem antiszemita, hanem olyan néppárt, amely baloldali, sőt, liberális értékeket is vall.

Ezzel a kommunikációs trükkel próbálják magukhoz édesgetni a baloldali ellenzék elképesztő lejtmenete miatt kiábrándult baloldali szavazókat. A helyzet viszont az, hogy zsidózni nemhogy a liberális, de egyáltalán semmilyen értékrendbe nem fér bele. Vagyis a Jobbik nem tesz mást, mint bort iszik, és vizet prédikál, vagy ha úgy tetszik:

hazudik reggel, éjjel, meg este.

Hogy ez valóban így van, azt persze eddig is lehetett tudni. Hiszen, hogyan is lehetne úgy néppártosodni, hogy közben a parlamenti jobbikos patkóban még mindig ott ül az a Kulcsár Gergely, aki nem kevesebbet követett el, minthogy beleköpött (!) a Dunába belelőtt zsidó származású magyar állampolgárok emlékművébe, és maga Vona Gábor pártelnök is arról beszél, hogyha kiderülne róla, hogy zsidó, akkor lemondana.

Segítünk: sehogy. A Jobbik az, ami volt, egy antiszemita, szélsőséges párt. A lelkét el lehet ugyan venni, de ettől még ugyanaz marad.

Bujdosó

Mindenesetre szerettük volna megszólaltatni Apátit, márcsak azért is, mert érdekelne bennünket, hogy a Magyarországon garázdálkodó zsidó érdekkörökről szóló monológja a saját megítélése szerint antiszemita-e. Azt is megkérdeztük volna, hogy Apáti magát antiszemitának tartja-e, és ha igen, akkor az szerinte, hogyan fér meg a Vona Gábor által ezerrel súlykolt néppártosodás/baloldali fordulat mellett? A kettő együtt ugyanis nem megy. Csakhogy Apáti világgá ment, és elérhetetlen a nyilvánosság számára.

Végső elkeseredésünkben nem sajtó, hanem magánszemélyi minőségünkben a közösségi oldalára írtunk. Arról érdeklődtünk, hogy jelenleg mi a véleménye a zsidóságról. Apáti feltehetően abban a hiszemben, hogy nem a médiától keresik, válaszolt, igaz, nem a kérdésre.

Értik? Majd a megfelelő időben ad egy interjút (feltehetően az irányba állított Magyar Nemzetnek). Vagyis még nem dőlt el, hogy Apáti István mit is gondol a zsidó kisebbségről, ezen neki gondolkodnia kell (értsd: a jobbikos tanácsadók éppen azon izzadnak, hogy Apáti vajon, hogyan kecmeregjen ki ebből a gödörből).

Talán ennél egyszerűbb lenne lemondani, és bocsánatot kérni, vagy legalább belátni, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni: igen, gyűlölöm a zsidókat, ez van!

Ugyancsak szuper korrekt, bár kissé érthetetlen, hogy Apáti egy vágatlan hangfelvételt próbál meg kamunak, vagy legalábbis szimpla lejáratásnak beállítani, mondván, hogy az nagyon nem úgy volt. Nos, ajánljuk figyelmébe az ominózus rádióadást teljes egészében, ahol visszahallgathatja az összes sületlenségét.

Vak vezet világtalant

A botrány keddi kipattanása egyébként érdekes hullámokat vert a nagy magyar médiában. Az ellenzékinek mondott, valójában mindössze liberális és éppen ezért kormányellenés sajtóban ugyanis az, hogy egy hatalomra törő párt prominenséről 2017-ben kiderül, hogy zsidózik, nem hír, arról nem számol be.

Egyetlen cikk sincs erről sem az Indexen, sem a 444-en, sem a Hvg-n, a Magyar Nemzetről, meg a 24-ről nem is beszélve.

Ahogy arról sem, hogy az egyik legnagyobb hazai zsidó közösség vezetője, Köves Slomó, az EMIH rabbija megszólalt a történtek kapcsán és elítélte a Jobbikot, Vona Gábort pedig antiszemitának nevezte. Ennyit talán a sokat emlegetett függetlenségről, meg az objektivitásról.