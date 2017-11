Beszédes nevet kapott az állatkert kiselefántja

A szavazatok alapján az Arun nevet kapta a budapesti állatkert múlt szerdán született kiselefántja. A név szorosan kapcsolódik az elefánt születési idejéhez, és egy régebbi elefántjuk emlékét is őrzi.

Öt nevet (Amar, Ambar, Arun, Arjuna, Ashok) szavaztatott meg a Fővárosi Állat- és Növénykert, legtöbben az Arunra szavaztak - írta honlapján az állatkert.

Az Arun szanszkrit eredetű, de számos modern indiai nyelvben is ismert férfinév. Az óind mitológiában a napszekér hajtóját hívták így, a név maga hajnalt, hajnalpírt, illetve – bizonyos értelmezésben – Napot is jelent. A kiselefánt maga is hajnalban született, így a név már csak jelentésénél fogva is ideálisnak mondható - magyarázták.

Az állatkertnek már volt egy Arun nevű elefántja, amely nagyon népszerű volt az 1980-as és 1990-es években.

A másfél hetes kis Arun szépen fejlődik, édesanyja, Angele, és növére, Asha is nagy szeretettel és gondossággal veszi körül. A nagyközönség múlt szombat óta láthatja a kiselefántot, naponta délelőtt 10-től délután 2 óráig.