Czibere: Továbbfejlesztik a Kontakt jelnyelvi tolmácsszolgáltatást

Továbbfejlesztik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Sinosz) által elindított Kontakt jelnyelvi videó-tolmácsszolgáltatást – jelentette be Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és a Sinosz elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Czibere Károly közölte, áprilisban hirdetett meg a kormány egy négymilliárd forintos keretösszegű pályázatot a Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjainak, ezen a kiíráson nyert a Sinosz. A kormány minden eszközzel igyekszik segíteni a fogyatékossággal élőket, így a siketeket és a nagyothallókat is, hogy minél önállóbb életet élhessenek, ebben a törekvésében pedig kiemelt partnernek tekinti a Sinoszt.

Az elkötelezettséget bizonyítja az is, hogy a parlament nemrég a magyar jelnyelv napjává nyilvánította november 9-ét, valamint támogatja a Siketek Világszövetségének kezdeményezését, hogy legyen egy nemzetközi napja a jelnyelvnek.

Kósa Ádám, Sinosz elnöke a részletekről szólva elmondta, a pályázaton a Sinosz a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ), valamint a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) együtt konzorciumban pályázott, és nyert el 1,4 milliárd forintot. Az elnyert összegből fejlesztik majd tovább a Kontakt szolgáltatásának már meglévő rendszerét, hogy alkalmas legyen a látássérülteknek segítő Távszem nevű szolgáltatás befogadására.

A Távszem a jelnyelvi videó-tolmácsszolgáltatáshoz hasonlóan egy okoseszközökre letölthető, internetalapú alkalmazás lesz, amelyen keresztül képzett szakemberek videohívásokat fogadnak majd, és az eszközök kameráján keresztül látják majd a hívó fél környezetét, illetve a problémát, amiben segíteniük kell.

Az ehhez szükséges infrastruktúrát és technológiát a Sinosz biztosítja – fűzte hozzá az elnök.

A szövetség emellett a jelenlegi 1600-ról 1880-ra szeretné növelni egyéni ügyfeleinek a számát is, amihez új tableteket szereznek be és bocsátanak térítésmentesen az ügyfeleik részére – mondta Kósa Ádám. Kitért arra is, hogy az MTA, a konzorcium harmadik pályázójaként egy új, innovatív jelnyelvi szótárat fejleszt, hogy a Kontaktban dolgozó munkatársak és az ügyfelek jelnyelvi tudása pontosabb legyen, a kommunikáció pedig ezáltal gördülékenyebb.

Kósa Ádám elmondása szerint a 2014-ben elindított Kontakt tolmácsszolgáltatásban már 309 ezer hívás valósult meg mintegy 9500 órában.