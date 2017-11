Szörnyű gyilkosok, akik már tizenévesen öltek

Miközben a sorozatgyilkosok általában középkorú fehér férfiak, van egy korosztály, amely brutalitásával kitűnik ebből a körből. Ők azok, akik már a 18. születésnapjuk előtt öltek. Összeállításunkban három ilyen esetet mutatunk be. Mindhárom megdöbbentő.

A gyilkosság a második vezető halálok Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is a fiataloknál (Ezt a listát egyébként az autóbalesetek vezetik)

A kriminálpszichológusok különböző jellemleírásokat ismertek fel az általuk vizsgált esetekben, hogy mik lehetnek a kiváltó okok egy gyermek életében.

Olyan gyereknél, aki nagyon impulzív, szenvedélyes és dühös, a családon belül zajló, számára kellemetlen, zavaró, fájó történés - akár a szülők válása, veszekedések a családon belül és azon kívül, akár baráttal, barátnővel - mind olyan tényező, ami egy érzelmileg éretlen, a külső hatásokra nagyon érzékeny korban lévő fiatalból kiválthatnak szörnyű tetteket.

James Fairweather - 15 éves

A brit fiút 2016-ban 27 évre ítélték, mert meggyilkolt két idegent. Fairweather azt mondta, hogy a híres sorozatgyilkos Ted Bundy inspirálta. Jamest már iskolatársai is "gyilkosnak" hívták.

Több zűrös ügybe is belekeveredett már kisgyerekként. Többek között kifosztott egy cigarettaboltot, ahol késsel fenyegetőzött. Ezután egy évre ítélték, de a büntetést felfüggesztették, így nem kellett börtönbe mennie.

102 késszúrással végzett első áldozatával, a 33 éves James Attfielddel. Az 5 gyermekes apa a Castle Parkon sétált át, amikor Fairweather rátámadt. Második áldozatát, Nahid Almanea-t egy bozótosban találták meg, nem messze a nő otthonától.

Fairweather kivájta a nő szemeit. Később a bíróságon erről azt mondta, hogy hangok mondták meg neki, ki legyen az áldozat, és a nő szemét azért vájta ki, hogy az ne lássa a gonoszt.

Fairweather anyja a tárgyalás után azt mondta: „James egy szörnyeteg, és mi soha nem tudunk megbocsátani neki”.

Mary Bell és Norma Bell

Mary Bell 11, Norma Bell (csak névrokonok) 13 éves volt, amikor megfojtottak egy 3 és egy 4 éves kisfiút. Martin Brownt Mary egy kihalt házba hívta, ahol a földre fektette, és megfojtotta. Mary mindenkinek elmesélte, hogy mit tett, de senki nem hitt neki, ezért is követhette el a következő gyilkosságot, ekkor már tettestársával, Norma Bell-lel.

Mary Bell nem volt átlagos gyerek. Házukban mindennapos volt az agresszió és a félelem. A lány anyja jól ismert prostituált volt Newcastle-ben. Mary már egészen kiskorától látta, hogy anyja elveri, megkínozza a hozzá érkező klienseket, akik ezért fizettek is.

Maryt az anyja többször is megpróbálta megmérgezni még kiskorában. A lány ki volt téve az anyja hangulatának, akit így gyakran ért bántalmazás” - mondta a kriminálpszichológus, aki most, évekkel később újravizsgálta az ügyet. A 3 éves Brian Howe-t a két lány játszani hívta egy elhagyatott részre, ahol Mary megfojtotta a kisfiút.

Normát a bíróság gyengeelméjűnek nyilvánította, és szabadon engedte, Mary azonban 12 évet kapott.

Jelenleg új név alatt él, és már unokái is vannak.

William Heriens - 18 éves

William Heriens, a "rúzsos gyilkos" piti kis bűnügyekbe keveredett 13 évesen, majd 5 év elteltével gyilkolt először. 1946-ban fogták el, akkor vallotta be a három gyilkosságot. Josephine Rosst 1945 júniusában találták meg saját apartmanjában. Heriens halálra szurkálta a nőt, akinek a feje köré még egy ruhát is kötött. A nyomozás során a nő kezében barna hajszálakat találtak, amiből a rendőrség arra következtetett, hogy a nő védekezni próbált, de a dulakodásban Heriens kerekedett felül. A nő exférjének, illetve volt barátjának is volt alibije, így a két férfit a rendőrség azonnal kizárta a feltételezett gyanúsítottak közül. A szemtanúk egy sötét öltözetű férfit láttak kirohanni a házból, de a rendőrség nem találta meg.

Frances Brown volt a második áldozat. 1945 októberében a nőt saját otthonában a nyakából kiálló késsel és egy lőtt fejsérüléssel találta meg a takarítónő. Brutális látvány fogadta a rendőröket, és egy üzenet a falon, amit az áldozat rúzsával írt a falra William Heriens: Az isten szerelmére, kapjatok el, mielőtt még többet gyilkolok meg! Nem tudom kontrollálni magam.” Itt is volt szemtanú, aki elmondta, hogy kb. 35-40 éves az elkövető, és 70 kg körüli, megtermett férfi. Egy ujjlenyomat is maradt a gyilkos után, de még így sem sikerült időben közbelépnie a rendőrségnek és a nyomozóknak. Heriens újra lecsapott. Suzanne Degnan 1946 januárjában tűnt el a saját hálószobájából. A hatéves Suzanne-t a chicagói rendőrség a szülők bejelentésére kezdte el keresni. A kislány eltűnése már a médiát is jobban megmozgatta. Az elkövető hagyott egy levelet, amelyben 60 000 dollár váltságdíjat kért a lányért. Feltétel volt az is, hogy a levéllel a szülők nem fordulhatnak sem a rendőrséghez, sem az FBI-hoz. A levelet a rendőrség találta meg a lány szobájának ablaka alatt, így ez a követelése Heriensnek nem valósult meg. Ahogy más sem. Mielőtt a szülők összeszedhették volna a pénzt, megtalálták a kislány levágott fejét az egyik városi csatornában.

1946-tól haláláig, életfogytig tartó büntetést kapott a Dixon Korrekciós Börtönben, egészen pontosan 65 évet.