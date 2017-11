Vona Gábor legyőzte a fizikát - vagy hazudott

Vona Gábor tegnap fogta magát és beült a ballib budapesti fészkébe, a VII. kerületi Spinoza-házba melegedni. Beszélt vagy másfél órát arról, amiről mostanában szokott, hogy tudni illik ő amolyan vátesz féle, egyfajta spirituális vezető, aki azért jött, hogy elhozza a világbékét. Ha már ott volt, lódított néhányszor. A legszebb ezek közül, amikor a megjavulását bizonyítva a szemébe mondja a hallgatóságnak, hogy a gárdamellényét már mikor elajándékozta, mit számít az neki, ugye. Azt a gárdamellényt, amelyről néhány hónapja még azt állította, hogy senkinek nem adja, és a lakásán őrzi. Így lehet egy gárdamellény egyszerre két helyen.

Alig melegedett bele Vona Gábor tegnap este a Spinozában, Rangos Katalin moderátor máris a Magyar Gárdára terelte a szót. Ha emlékeznek még rá, ez volt az a félkatonai erőszakszervezet, amelyet Vona álmodott meg, és végül is arra használták, hogy a cigányságot terrorizálják vele. (Hogy Rangos Katalin nyugdíjas rádiós kicsoda, arról majd máskor.)

A témát egészen pontosan a Jobbik elnöke hozta szóba annak kapcsán, hogy megmutassa, micsoda személyisége is van: ő ugyanis képes volt hitelesen Magyar Gárda mellényben letenni 2010-ben a parlamenti esküt, meg most is hiteles, amikor Soros György egyetemét, meg az oligarcha civiljeit félti. Változik, na.

Szóval ennek kapcsán szegény volt gárdisták legnagyobb örömére, Vona azt is bemondta, hogy ma már tuti nem venné fel a gárdamellényt, mert az egész kezdeményezést nagyon megosztónak tartja. Aha. Igyekszünk elhessegetni azt a sejtést, hogy inkább arról van itt szó, hogy amíg nyerészkedni (szavazatokat gyűjteni) lehetett a Magyar Gárda bakancsosaival, addig jók voltak. Aztán amint ciki lett, kidobta őket a kukába. Ez utóbbit Vona látványosan igyekezett is alátámasztani, és rezzenéstelen arccal bejelentette, hogy

a mellénye sincs már meg, elajándékozta, ráadásul nem is mostanában, hanem még akkoriban valakinek, akinek fontos volt.

Mert neki nem volt az. Ezek szerint már akkoriban sem. Ez mind szép is, meg jó is, csak van itt egy zavaró nüansz.

Ugyanis Vona Gábor idén januárban még arról beszélt, hogy ugyanez a gárdamellény nála van, otthon őrzi, és nem adja senkinek, akkor sem, ha kérik.

Kedves olvasók, hát így lehet egy gárdamellény egyszerre két helyen, Vona Gábornak ezt is sikerült elintéznie, de legalábbis hazudnia. Akkoriban egyébként azért volt téma a pártelnök gárdista ruhája, merthogy a néppártosodásba és állatsimogatásba belefáradt gárdisták visszakérték Vonától a mellényét, aki erre nekiállt keménykedni, hogy nem adja. Ezek szerint nem is volt mit, mert addigra már régen leadta valakinek.

De persze, könnyen lehet, hogy ez sem igaz, és Vona csupán a Spinoza vendégeit akarta befűzni azzal, hogy időközben olyan jófiú lett, hogy még ettől is megszabadult. Közben pedig a mellény a nappaliban lóg még mindig bekeretezve. Az mindenesetre sokat elárul Vona pártelnök komolyságáról, hogy egy ilyen piti kérdésben is egymásnak homlokegyenest ellenkező válaszokat ad, attól függően, hogy éppen ki kérdezi.