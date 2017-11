Szemöldökcsipesz: Vona Gábor készülő portréját gúnyolják az emberek

Úgy tűnik, nem mindenki nézi jó szemmel a Jobbik látszólag balra nyitó, udvaroló kamupolitikáját, és egyre többen adnak hangot a nemtetszésüknek. Ez tükröződik a közvélemény-kutatási adatokban, de pár napja újra megnyilvánult egy Facebook-oldal kommentjeiben is, ahol az olvasók javaslatot tehettek Havas Henrik Vona Gáborról szóló könyvének címére. Tettek is.

A Tiszta Szégyen nevű Facebook-oldalon ugyanis, válogatott módon küldik el a „Cicapárt” vezérét melegebb éghajlatra a kommentelők.

A fenti Facebook-oldal, arra kérte olvasóit, hogy segítsenek „Havas tanár úrnak”, és adjanak tippet a Vonáról szóló könyve címére vonatkozóan.

Az eredmény pedig kétségtelen sikertörténet. Kiváló címjavaslatokkal látták el a Havast az olvasók. Ezekből idézünk néhányat, hátha a "tanár úr" megtalálja közülük a legmegfelelőbbet.

Látható tehát, hogy számos "kiváló" címötlet született, reméljük megtalálják közülük azt, amelyik a legjobban tükrözi ennek a kiemelkedő honatyának a "dinamikusan változó" személyiségét.

Ha mi dönthetnénk el, nálunk a győztes cím, egyértelműen az alábbiak közül kerülne ki:

"A cukiságom története"

"A szemöldökcsipeszem története"

"A kaméleon"

"Vona 50 árnyalata"

VonaLiza

Bár Vona most épp Havas Henrik által akarja bizonyítani, hogy ő már lényegében egy baloldali-liberális párt vezére, azért minket nem sikerült átvernie. Hiszen ahogy az számtalan esetben a közelmúltban is kiderült, a Jobbik a baloldali álarc mögött megmaradt ugyanannak a szélsőséges, antiszemita, rasszista és homofób pártnak.

Apáti István interjúiból kiderült, hogy mi a párt valódi arca

Ennek ékes bizonyítéka, hogy pár napja hozta nyilvánosságra azokat a felvételeket a Mandiner, amelyen Apáti István többször is súlyosan antiszemita kifejezéseket használ.

Többek között azt mondja: „Tudjuk, hogy miért, hát ő maga (Szanyi Tiborról beszél) vallotta be Tomcattel folytatott beszélgetése során, hogy kikkel van tele a XIII. kerület, és ki hogy jár, ha esetleg kirohanásokat intéz ellenük. Hát ezekkel a sajátos étkezési és öltözködési szokásokkal rendelkező, nem biztos, hogy keresztény vallású szavazókkal tudta ő megnyerni a választásokat." Apáti a felvételen többször is utal burkoltan a zsidóságra, a „kiválasztott nép" kifejezést is használva.

Apáti a Szent Korona Rádió Sin City című műsorban mint a „​nemzeti radikális párt képviselője" a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt is aggódik egy másik felvételen. Szó szerint a következőket mondja: Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált".

Apáti így folytatta az interjút: „Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, amint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nemcsak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk” - jelentette be nem is annyira ködösítve, hogy mire is lehet számítani egy ne adj' isten hatalomra kerülő Jobbik-kormánytól.

De tegnap megírtuk azt is, hogy egy másik hangfelvételen szintén Apáti István és Zagyva György Gyula, a párt korábbi országgyűlési képviselője a holokauszttal viccelődött.

Apáti a következőket mondja:

Semmi baj, a munka nemesít".

Mire Zagyva György Gyula úgy reagál, hogy

Meg néha szabaddá is tesz".

Aki ezek után elhiszi, hogy a Jobbik valóban megváltozott, annak javasoljuk, hogy hallgassa végig ezeket a felvételeket. Reméljük, Havas úr ezeket sem felejti ki a készülő „remekműből”.