Vona bűnbánó, nevetséges látogatást tett a belvárosi liberális 'elitnél'

Tegnap a belvárosi Spinoza Házban került sor Vona talán eddigi legundorítóbb, leghazugabb közszereplésére. A teljes önfeladás egy fontos mérföldkővéhez érkeztünk. Az egykori porszívóügynök láthatóan komolyan veszi a Gazditól (Simicska Lajostól) kapott utasítást, és mindent meg is csinál amit a magát Főnöknek hívató oligarcha megkíván. A lényeg a pénz és a hatalom megszerzése. És miközben a sajtó tele van a pártja antiszemita botrányaival, Vona rezzenéstelen arccal elmegy a liberális elit egyik legjelentősebb találkozóhelyére, hogy ott adja elő álságos, hazug bűnbánó vallomásait. A beszélgetőpartner pedig nem volt más, mint az MSZP-SZDSZ kormányok egykori nagy védelmezője és kiszolgálója, a pártállami időkben Aczél Endre kedvence, még a Klubrádióban sem marasztalt Rangos Katalin. A 888.hu számolt be a nagysikerű beszélgetésről, amely hírportálnak egyébként megtiltották, hogy felvételt készítsen a rendezvényről. Komikus, hogy konzervatív újságokat nem engedtek be - az esemény a Jobbiknak és a baloldalnak készült.

Vona jó szokásához híven, Rangos Katalin a pártállamban edződött, gyakorlott alákérdezéseire hatalmas mesemondással reagált a megjelent balliberális értelmiségieknek tartott imázs-beszélgetésen. Hiszen ahogy a 888 is megírta "a cél az lehetett, balliberálisok kegyet gyakorolva megpróbálják legitimálni az eddig teljesen szalonképtelen Vonát a sajátjaik körében."

Magyarul Rangos szépen asszisztált a sajátjai, a liberális értelmiség átveréséhez, és próbálta elfogadhatóvá tenni az elfogadhatlant, azaz az antiszemita, cigányellenes párt vezérét a megjelentek számára.

Ez azért is különösen vicces, mert ugyanez a Rangos Katalin adta vissza színpadias keretek között 2013-ban a Táncsics-díját, Szaniszló Ferenc díjazása miatt, utóbbi, ahogy mondta „antiszemita nézetei" miatt. Most pedig jóságos tyúkanyóként leül beszélgetni egy olyan párt vezetőjével, amely antiszemita botrányaival minden nap tele van a sajtó. Az elmúlt három nap mindegyikén egyébként lebukott a Jobbik valamilyen gyalázatos, antiszemita botránnyal. Ez elég komoly ellentmondás, de mit is várhatunk „az MSZP-SZDSZ-kormányok egyik legszolgalelkűbb, leggátlástalanabb kiszolgálójától", ahogy a 888.hu találóan fogalmazott.

No, a 888 megírta, hogy Vona a nagyotmondásból újfent sportot űzött tegnap este, mivel elmondta hogy a Jobbik mára már megtisztult és megváltozott. Persze, ezt el is hisszük, kár, hogy Apáti Istvánt nem vitte magával a beszélgetésre, biztos megerősítette volna a pártelnök állítását.

Vona bűnbánóan elmondta a liberális gyóntatói előtt, hogy bizony ő szánja-bánja a Jobbik bűneit és bár nem kért bocsánatot pártja és politikusai cigányozó, zsidózó, illetve antiszemita kijelentéseiért, azonban annyit hozzáfűzött hanyag eleganciával, hogy "voltak vállalhatatlan dolgok." Hát ez így van, csak az a gond, kedves Gábor, hogy ezek a vállalhatatlan dolgok továbbra is jelen vannak.

Ami a legundorítóbb az az, hogy a 888 beszámolója szerint, úgy ment le a beszélgetés, hogy a Jobbik egyetlen korábbi szélsőséges, antiszemita akciója, kijelentése sem került szóba. Beszéltek arról, hogy Vona miért mondta korábban azt, hogyha kiderül róla zsidó származása, akkor kilép a pártból. Vona erre azt mondta, hogy ő nem is úgy gondolta. Értjük.

Azért vannak érdekes mondatok a múltból, ami a Szerkesztő asszony "nagylelkűségének" köszönhetően úgy tűnik kimaradt a bűnbánó beszélgetésből, pedig ezekről is mesélhetett volna Vona, például elmondhatta volna hogy, hogy is gondolta anno Salamon földszerzési történetét.

De mesélhetett volna arról is, hogy pontosan hogy gondolta az alábbi sorokat, amiket Ilan Mor akkori izraeli nagykövetnek címzett: Én soha nem leszek Izrael kutyája, mint itt az összes parlamenti párt. Érti? Soha! Sem megvásárolható, sem megfélemlíthető nem vagyok. És ezzel még sokan így vagyunk. És abban a pillanatban, hogy kormányra kerülünk, Gyöngyösi Márton lesz a külügyminiszter, Szaniszló Ferenc pedig a Médiahatóság élére kerül. Önt pedig udvariasan hazaküldjük."

No, de a tegnapi beszélgetésen ezek nem kerültek szóba. Vona pedig újfent lement kutyába – velük mostanában úgy is jobban szót ért - és könyörgött a baloldali szavazatokért. Mert szerinte mindenki megérdemli a jogot a változásra.

De az est leggusztustalanabb, legálszentebb mondata így hangzott, a sokszorosan meghasonult, pártvezér szájából, amikor is néppártosodás valódiságáról beszélt: Ez pedig nem egy taktikai fordulatot jelent a számára, hanem egy lelkileg átélt, megélt, bensőleg támogatott változást." Nem tudjuk, hogy Vona mióta lett ennyire érzelmes, szentimentális ember, nemrég még cigánybűnözésről beszélt, és a Magyar Gárda élén masírozott. De az is kérdés, hogy ha ennyire komolyan gondolja Vona a lelke megújítását, vajon miért szövetkezik két cicasimogatás között lengyel és horvát neonácikkal, és miért tartják lengyel ifjú szélsőjobbosok még 2017-ben is a molinót Vona világbékét hirdető beszéde alatt.

Az antiszemita botránybe keveredett Apátit nem vitte magával

De vajon mit gondolhat Apáti István, Vona tegnap esti Spinoza Házban folytatott bűnbánó Canossa járásáról? Ez azért is elgondolkodtató, mivel minden nap kiszivárog egy-egy olyan beszélgetés, ahol Apáti rendkívül sértő, antiszemita megjegyzéseket tesz.

Mint ismeretes Apáti a Szent Korona Rádió Sin City című műsorban mint a „nemzeti radikális párt képviselője" a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt is aggódik egy felvételen. Szó szerint a következőket mondja:

Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált". Apáti így folytatta az interjút:

„Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, amint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nemcsak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk."

De egy másik beszélgetésen Zagyva György Gyula társaságában viccelődik a holokauszton. Apáti a következőket mondja:

Semmi baj, a munka nemesít". Mire Zagyva György Gyula úgy reagál, hogy

Meg néha szabaddá is tesz". Kérdés az, hogy amikor országos botrány van Apáti ügyéből, vajon miért nem hozza egy pillanat erejéig sem szóba Rangos Katalin ezt az esetet? Vélhetően azért, amit már fentebb is írtunk, mivel el akarja hitetni, amit persze pontosan tud, hogy nem igaz, vagyis, hogy a Jobbik megváltozott és már nem szélsőséges, antiszemita párt. Ami a fentiek alapján teljes becsapása a megjelent liberális értelmiségnek, hiszen bármekkora erőkkel is dolgozik a Simicska média azon, hogy elhitesse a közvéleménnyel a Jobbik konszolidáltságát, valójában ők ugyanazok maradtak és maradnak is, ahogy akár az Apáti ügy vagy akár a külföldi neonáci szövetségesek ügye is mutatja.

És ezt a választók pontosan tudják. A Jobbik minden közvéleménykutató-intézet szerint egyre népszerűtlenebb, feltehetően a második helyet sem fogja tudni megtartani. Csak néhány balliberális értelmiségi, néhány Heller Ágnes képtelen tudomásul venni a valóságot: a Jobbik antiszemita volt és maradt, és ezzel a választók tökéletesen tisztában vannak.