Egy fiatalkorú fiút ronthatott meg Varnus Xavér

Szexuális zaklatással vádolta meg Varnus Xavér orgonistát, egykori Heti Hetes-sztárt Mérei Tamás szombathelyi csellóművész. Varnus a vádakat hazugságnak nevezte és visszatámadt, de állításaiba furcsa ellentmondások keveredtek. Több ponton saját korábbi interjúi cáfolják a mostani szavait. Ezekből annyi biztosan kiderül: Varnus Xavér szeret nagyokat mondani és nem csak arról hazudozik, hogy mennyire világhírű.

November 7-én, a Hit Rádió adásában mesélte el történetét - akkor még névtelenül - egy most negyvenes éveiben járó édesapa.

Azt mondta, a zaklatás még tinédzser éveiben történt, amikor még képtelen volt kezelni azt a traumát, amely érte, és a félelem miatt fel sem merült benne, hogy akár még a szüleivel is beszéljen döbbenetes élményéről.

Az eset akkor történt, amikor egy ismert, később több kitüntetést kapott magyar orgonaművész külföldi tartózkodásából hazatérve koncertet adott egy vidéki városban. A kezdő zenészfiú 15 évesen lehetőséget kapott egy közös fellépésre, amely addigi életének csúcsát jelentette.

Hakni előtt közös éjszakát akar Varnus

A fellépés jól sikerült, olyannyira, hogy az ismert zenész másnap újra felkérte egy közös haknira. Ekkor merült fel az is, hogy ha már úgyis másnap lesz a szereplés, maradjanak közös szálláson éjszakára.

Bár a férfi nem csak magát, de zaklatóját sem nevezte meg,

Varnus Xavér magára vette a vádat

és egy indulatos Facebook-posztban követelt bocsánatkérést "vádlójától", akit meg is nevezett. Így derült ki, hogy az áldozat Mérei Tamás szombathelyi csellóművész, a Savaria Szimfónikus Zenekar volt vezetője. Varnus Xavér állításaiban itt jött az első furcsaság: azt állította, hogy felismerte az őt vádoló férfi hangját. Csakhogy ez aligha lehet igaz, a Hit Rádió ugyanis eltorzította a hangot. Ha viszont nem ismerhette fel a hangot, akkor kérdés: honnan tudja, hogy ki vádolja őt, hacsak nem onnan, hogy emlékszik az esetre és igazak a vádak.

Varnus Xavér hosszas Facebook-posztjában tényeknek látszó állítások sorozatával próbálja igazolni ártatlanságát.

"Kanadai útlevéllel érkeztem Ferihegyre, benne érvényes magyar vízummal, 1989. november 29-én. Vagyis az állítás, mely szerint a rendszerváltozás előtt vele koncerteztem volna, nettó hazugság, hiszen sem nem voltam Magyarországon, sem pedig nem voltam idehaza híres. Első, nyilvános koncertemet (hála Istennek, van egy generáció, amely erre még pontosan emlékszik) a rendszerváltás után, 1990. április 20-án adtam a budapesti Egyetemi-templomban, majd második és harmadik koncertem 1990. augusztusában volt a Mátyás-templomban, amelyet a Magyar Rádió is felvett. Mindezeket a tényeket azért írtam le, mert ha az illető oly pontosan emlékezett arra, hogy ez a rendszerváltás előtt, 15 éves korában történt, feltételezve azt, hogy tisztában van saját születési dátumával, vagyis tudja, hogy melyik esztendőben volt 15 esztendős, eleve hazudott."

Ezekben a mondatokban több csúsztatás vagy egyenesen valótlan állítás van.

Mivel Mérei Tamás 1973. augusztusban született, ezért Varnus Xavér megpróbálja azzal hitelteleníteni, hogy 1989-ben már 16 éves volt. Csakhogy egyrészt augusztusig még 15, másrészt, ha az eset néhány héttel vagy hónappal a 16. születésnapja után történt, az sem változtat semmin. Másrészt a rendszerváltás időpontjával takarózik, amit ezek szerint Varnus 1989. november 29. elé tesz. Létezhet (létezik is) persze, olyan értelmezés, hogy 1989 volt a rendszerváltás éve, de tény, hogy az első szabad választás második fordulóját 1990. április 8-án tartották, az első szabad, többpárti parlament pedig 1990. május 2-án alakult meg.

Persze Varnust ez sem hozná zavarba, hiszen azt állítja, hogy első nyilvános koncertjét 1990. április 20-án tartotta. Csakhogy ez nem igaz. Egyrészt nagyon rövid kutakodás után sikerült találni egy rövid kulturális ajánlót a pártállami Népszabadság 1989. december 22-i számában (betűhíven közöljük): "Varnus Xaver a világhírű kanadai orgonaművész és improvizátor ad koncertet a Kassai téri templom új koncertorgonáján december 24-én karácsonyeste tizenegyórától. A műsorban a művész a közönség által adott karácsonyi dallamokra fog improvizálni. A belépés díjtalan"

Furcsa feledékenység

Vagyis egy koncertje biztosan volt már 1989-ben. De kellett legyen több is, csak Varnus "elfeledkezett" róla. Vagy csak arról, hogy erről már beszélt nyilvánosan - de erről egy kicsit később.

Megismerkedését Mérei Tamással Varnus így meséli el: "1992. nyarán felhívott ismeretlenül Mérei Mária csellista, aki az év nyarán alakította meg a Musica Pannonica kamarazenekart (ennek cégbejegyzése 1992. nyarán történt), s felkért, vegyek fel egy közös lemezt zenekarukkal a szentgotthárdi apátságban. Ezt el is készítettük 1992. őszén, Petró János vezényletével, hangmérnöke Kondás Ferenc, zenei rendezője pedig Osváth Zoltán volt. Életemben először, 1992 őszén találkoztam tehát Mérei Tamással, aki 19 esztendős volt ekkor, és zeneakadémista."

Csakhogy - ahogy fent említettük -

Varnus Xavér elfeledkezett arról, hogy ezt a felvételt legalább egyszer már elmesélte.

Egy 2014-es interjúban ugyanis ezt mondja: "1989-ben a szentgotthárdi apátságban vettem fel az orgonatörténelem első CD-lemezét, amelynek karmestere Petró János volt.E felvételt piacelsőként soha nem tudta semmilyen más lemez lenyomni példányszámában. Petró János fantasztikusan vezényelt, s a mostani zeneigazgató, Mérei Tamás édesanyja is játszott rajta."

Vagyis Varnus Xavér szavaiból derül ki, hogy Mérei Tamás édesanyját már három évvel azelőtt ismerte, mint amit most állít. Ráadásul Mérei nem is a lemezfelvételről beszél. Azt mondja, a " szombathelyi református templomban mutattak be minket egymásnak, jelen volt a Savaria Szimfonikus Zenekar karnagya, a református lelkész és a szüleim is. A közös koncertjeink nem a turné részei voltak, V.X. őrségi templomokban orgonált, többek között Nagyrákoson, Őriszentpéteren és Szentgotthárd településeken.

Ezek V.X. szólókoncertjei voltak, jómagam egy-két szám erejéig működtem közre két koncerten is. Az orgona melletti erkély volt a színpad, itt zenélt V.X. ahogy jómagam is, valamint egy másik ifjú művész pedig hegedűn működött közre. Ő egyébként velünk maradt az ominózus este elején és immáron megkaptam írásbeli nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a bíróság előtt is megerősíti V.X. szexuális tartalmú közeledését"

Amikor a Savaria Szimfónikus Zenekar karnagyát említi, Mérei Tamás Petró Jánosról beszél, aminek azért van jelentősége, mert azt Varnus Xavér is megemlíti, hogy Petró 1991 végén lemondott a karnagyi posztról. Vagyis a találkozó ezek szerint nem lehetett 1992-ben, ahogy Varnus állítja.

Még egy tanú

Az említett ifjú hegedűművész nyilatkozata pedig - amit több szerkesztőség megkapott - így szól: "Én, B.G. az alábbiakról nyilatkozom: A Hit Rádió 2017. november 6-án sugárzott Hit Live című műsorában megszólalt egy névtelenséget kérő férfi, aki arról beszélt, hogy egy világhírű orgonaművész őt is zaklatta. Az interjút meghallgatva felismertem a történet szereplőit, mivel az ominózus napokon jómagam is a helyszínen tartózkodtam és többször szem és fültanúja voltam Varnusz Xavér orgonaművész szexuális témájú értekezéseinek. Arra is emlékszem, hogy az áldozat az őt ért incidens másnapján beszámolt nekem arról, hogy mire próbálta rávenni a zaklatója. Állításaimat egy esetleges bírósági per során is vállalom."

Varnus egyébként a sokat emlegetett kanadai útleveléről is mást mond most, mint korábban. Mérei Tamáshoz írt egyik közleményében ezt írja: "Mikor is születtél? Ha jól tudom, 1973 augusztusában. Vagyis 15 esztendős 1988-ban voltál. Tudod, hogy hol laktam én akkor? Egy St-Donat- de-Montcalm nevű kanadai falucskában, a feleségemmel és a fiammal. Nem volt még sem kanadai útlevelem, már magyar sem, és lehetőségem sem, hogy az általam illegálisan elhagyott Magyarországra visszatérjek. Első beutazási engedélyemet 1989 legvégén kaptam meg."

Egy útlevél, két változatban

Vagyis eszerint 1988-ban még kanadai útlevele sem volt. 1994-ben erre is másként emlékezett egy Szabad Földnek adott interjúban. "Legendás története van annak, hogy hogyan lettem kanadai állampolgár. 1984-ben édesapámat látogattam meg, aki zenészként Kanadában vendégszerepelt. Én is adtam egy koncertet, melyet meghallgatott Brian Mulroney miniszterelnök is, aki a koncert után gratulált, majd röviden beszélgettünk. A miniszterelnök úr megkérdezte, miért nem maradok Kanadában. Közöltem, ha le kívánnék telepedni, előbb egy európai menekülttáborban kellene lehúznom néhány hónapot. Én viszont orgonára lettem teremtve, nem pedig menekülttáborokra. A beszélgetést követően hozzám lépett a miniszterelnök titkára és kért, másnap keressem fel a hivatalában. Ott már várt a nevemre kiállított összes okmány, csak alá kellett írnom. így lettem kanadai állampolgár. Úgy érzem, tartozom annyival annak az országnak, hogy mindig feltüntetem kanadai állampolgárságomat". (Szabad Föld, 1994. szeptember 20., 13. old.)

Vagyis 1994-ben még úgy emlékezett: már 1984-ben volt útlevele.

Vagy a Szabad Földnek hazudott 1994-ben, hogy dicsekedjen csodálatos kanadai karrierjével, vagy most.

Mérei Tamás azóta újból nyilatkozott a Hit Rádiónak. Ebben új részleteket mesélt:

„Nekem ez, mint derült égből villámcsapás, döbbenet volt az egész, amit elmondott. Amikor erre nem voltam hajlandó, akkor az éjszaka egy pontján, a saját nemi szervét elővéve próbált arra rábírni, hogy nyugodtan csináljuk azt, ami jól esik."

Írásban kérdéseket is feltett Varnusnak:

- Miért aludtunk volna az Őrségben, ha nem azért, mert előtte együtt játszottunk?

- Kérte-e az éjszaka folyamán, hogy hadd elégítsen ki orálisan?

- Kérte-e az éjszaka folyamán, hogy hadd elégítsen ki kézzel?

- Kérte-e az éjszaka folyamán, hogy végezzünk közös önkielégítést?

- Elővette-e az éjszaka folyamán a nemi szervét?

Bár Varnus Xavér perrel fenyegeti Méreit, nem áll jól. Több szerkesztőség is megkapta ugyanis Mérei Tamás egykori ismerősének levelét, amiben alátámasztja a csellista állításait. Mérei Tamás pedig a Hit rádiónak nyilatkozva elmondta, azóta többen is jelentkeztek nála, azt állítva, őket is zaklatta Varnus Xavér.

"Keró" 2.

Ha tippelnünk kellene, Varnus Xavér nem fog perelni. Ahogy egy másik, lebukott szexuális zaklató, Kerényi Miklós Gábor ("Keró", "tanár úr", stb.) is perrel fenyegetőzött, aztán csodák csodájára bevallotta, hogy ő olyan jámbor ember, hogy nem perel be senkit. Miért akarna bírósági ügyet? Varnus Xavér sem akar, hiszen akár büntetőügyekbe is keveredhet. Előkerülhetnek olyan áldozatok, akikkel nem biztos, hogy Varnus Xavér találkozni szeretne, és legkevésbé sem a bíróságon.

Varnus Xavér egyébként a magyar balliberális kulturális élet nagy kedvence és gyakorlott lódítója.

Úgy világhírű, hogy ezt ő állítja.

Rajta kívül senki. Soha, semmilyen értékelhető nemzetközi díja nem volt, soha egyetlen nagy lemeztársaság nem készített vele lemezfelvételt külföldön és soha nem jelent meg róla rangos külföldi újságban érdemi kritika. Hogy világhírt tódítson, szeret francia vagy angol nyelvű címet adni magyarországi CD-inek.

Mestereként több helyen a zseniális és valóban nagy orgonaművészt, Pierre Cocherau-t nevezte meg. Lehet, hogy tanult a kétségtelenül nagy zenepedagógusnál, de hogy Cochereau soha, semmilyen elérhető interjúban, visszaemlékezésben nem említette Varnus Xavért (kedvenc) tanítványai között, az biztos.

Dehogy világhírű, de legalább MSZP-SZDSZ kedvenc

Díjai persze vannak. Kőbánya díszpolgára, az MSZP-s Andó Sándor tüntette ki. Két állami kitüntetése is van, milyen meglepő,

2002 és 2010 között kapta az MSZP-SZDSZ kormánytól.

Előbb 2004-ben tisztikeresztet, majd 2010-ben középkeresztet kapott. Először Medgyessy Pétertől, aztán Bajnai Gordontól. Akármennyire is a balliberális világ kedvence volt, Kossuth-díjat azért szégyelltek volna neki adni.

Varnus Xavér valójában egy jól kommunikáló, külföldön lényegét tekintve tökéletesen ismeretlen, Bach mögé bújó könnyűzenész. Valójában ugyanazt szeretné csinálni, mint André Rieu, csak azért van két különbség közöttük: Rieu valóban világhírű és Rieu nem hazudja azt, hogy nagy komolyzenész.

Természetesen eszünk ágában sem lett volna foglalkozni Varnus Xavér "karrierjével" kapcsolatos lódításaival. Viccelődjön nyugodtan a Heti Hetesben (pontosabban, ott már nem tud, mert megszűnt), bölcselkedjen a világ nagy kérdéseiről balliberális, baráti interjúkban, elmélkedjen a facebook-on - ehhez joga van. Fiatalkorú fiúkat zaklatni viszont nincs.

Saját életéről tett hazugságai enyhén szólva erősen valószínűsítik, hogy a szexuális zaklatási ügyben is hazudott. Hiszen Mérei Tamás állításai koherensek, tanúja is van, mi magunk is úgy értesültünk, hogy úgy történt, ahogy Mérei mondja.

És messze nem zárjuk ki, hogy Varnus Xavér újabb áldozatai kerülnek elő.