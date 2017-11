Így magyarázkodna a Jobbik antiszemita botrányai miatt Vona Gábor

Miután több felvétel is nyilvánosságra került, amelyeken Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője gátlástalanul zsidózott, a Jobbik először összevissza hazudozott, majd Vona Gábor a belvárosi Spinoza Házban, a balliberális "elitnél" tett látogatásán kínos magyarázkodásba kezdett a Jobbik rasszizmusa miatt, persze, teljesen nevetségessé válva.

Vona Gábor legszánalmasabb mondatait a Figyelő foglalta össze. Zavartan dadogva magyarázta, hogy amikor 2010-ben gárdamellényben ment az országgyűlésbe, akkor azzal azonosult, de most már nem azonosul, mert most már mással azonosul. Állítólag azért, mert azóta sok minden rárakódott a gárdamellényre - ami nyilvánvaló hazugság, hiszen a gárdamellény mindig is a rasszizmus, az antiszemitizmus jelképe volt.

Azt, hogy a Simicska-Jobbik pontosan annyira antiszemita párt, mint mindig is volt, bizonyítja, hogy Vona Gábor továbbra sem volt hajlandó bocsánatot kérni a zsidózásért. Sőt, továbbra is helyesnek tartotta, hogy megvédte Kulcsár Gergely jobbikos képviselőt, aki a Dunába lőtt zsidó áldozatok emlékművénél beleköpött az egyik cipőbe. Szerinte nem lett volna helyes ezért megbüntetni.

Vona képes volt azt állítani, hogy a Jobbik soha nem nézte, kinek milyen a származása, miközben Gyöngyösi Márton listázta volna a zsidó származásúakat a parlamentben és a kormányban.

Mint arról beszámoltunk, a héten több hangfelvételt mutatott be a Mandiner, amiken Apáti István jobbikos képviselő gátlástalanul zsidózik. "A Jobbikon kívül az összes párt a zsidóknak asszisztál, Magyarország az izraeliek szabad prédájává vált"– ezt fejtegette például a Szent Korona Rádió egyik műsorában.

"Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált" - mondta szó szerint Apáti. "Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, mint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nem csak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk" - mondta.

Egy másik hangfelvételen pedig arról beszél: „Tudjuk, hogy miért, hát ő maga (Szanyi Tibor) vallotta be Tomcattel folytatott beszélgetése során, hogy kikkel van tele a XIII. kerület, és ki hogy jár, ha esetleg kirohanásokat intéz ellenük. Hát ezekkel a sajátos étkezési és öltözködési szokásokkal rendelkező, nem biztos, hogy keresztény vallású szavazókkal tudta ő megnyerni a választásokat." Apáti többször is utalt burkoltan a zsidóságra, a „kiválasztott nép" kifejezést is használva.

Vona Gábor láthatóan továbbra is erőlteti a párt álbaloldali fordulatát, miközben naponta derül ki, hogy a Jobbik továbbra is ugyanolyan antiszemita párt, mint eddig volt.