Kilóra megvett, piti sci-fi író az antiszemita Jobbik értelmiségi arca

Újabb marketingelemet lökött ki magából a Török Gábor-szalon: a (hazug) néppártosodást erősítendő, sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy Fonyódi Tibor író személyében újabb ember csatlakozott a párt szerintük egyre szélesedő szellemi holdudvarához. Első hangzásra kifejezetten vonzónak tűnhet a kommunikációs varázslat, azonban egy kis utánanézéssel könnyen kideríthető, hogy ismét öngólt rúgott a Jobbik néppártosodást hirdető hazugsággyára. 2016-ban több százezer forintos támogatást kapott a főként alkotóművészettel foglalkozó cége a Jobbik-frakciótól szakpolitikai anyag elkészítéséért. A bemutatkozó beszélgetésen kiderült, hogy az elmúlt évtized legnagyobb antiszemita botrányában fuldokló Jobbik egy B kategóriás sci-fi íróra bízná a magyar filmgyártást – tökéletesen rávilágítva ezzel szakmai hátországuk jelenlegi állapotára. A napnál világosabb, hogy a választások közeledtével az égadta világon semmi sem változott a párt szakemberbázisában és annak minőségében.

Nem valószínű, hogy az elmúlt időszak bekerül a Jobbik aranykönyvébe (ha lenne olyan), hiszen gyakorlatilag megállás nélkül láttak napvilágot a hazug néppártosodási politikájuk sikerességét hiteltelenítő hírek. Előző héten robbant ki az évtized legnagyobb antiszemita-botránya, olyan hangfelvételek kerültek elő, amelyeken durva zsidóellenes kijelentések hangzottak el a kommunikációs szinten a balliberális értelmiség felé kacsingató, jobbikos politikusok szájából. A történtek komoly károkat okoztak a pártnak, nem mellesleg éles tiltakozást váltottak ki zsidó szervezetekből és balliberális véleményformálókból. (Persze azért mindig akadnak rangoskatalinok is, akik a Kádár-rendszerből örökölt törleszkedésükkel azonnal hízelegni kezdenek reménységüknek.) A legújabb történettel pedig újabb, a Jobbik marketingosztálya által gyártott, hamis illúzió foszlott szét légvárként: Vonáék igyekeztek elhitetni a közvéleménnyel, hogy a néppártosodás útjára lépve tolonganak az értelmiségiek a pártszékház kapujánál, és így széles szakmai bázisra támaszkodhatnak. Kiderült: nagyon nem így van.

Szegényes bizonyítvány a néppártosodást kommunikáló Jobbikról: Fonyódi Tibor író, forgatókönyvíró a párt fő értelmiségije

A hivatalos pártpropaganda szövege szerint „újabb, a Jobbik értelmiségi holdudvarához csatlakozó szakembert mutatott be Dúró Dóra Fonyódi Tibor író, forgatókönyvíró személyében." A sajtótájékoztatóról készült, N1TV-riportban személyesen Dúró is megszólalt, aki szerint csak akkor tudják (mármint a Jobbik) Magyarország felemelkedését biztosítani, hogyha a politikusok munkáját a saját szakmájukban nagyot alkotott emberek tudják segíteni. Sajnos azt nem tudtuk meg, hogy a politikusnő miért tekint Fonyódira kiemelkedő íróként, hiszen a másfél perces videóban egyetlenegy művét sem nevesítették. Nem véletlenül.

A Harrison Fawcett álnéven alkotó író honlapjára kattintva kiderül, hogy futószalagon gyártja műveit. Elsősorban science fiction-regényekkel operál, de „2002-től érdeklődése az elfeledett vagy rosszul értelmezett magyar történelmi múlt felé fordult". Ekkor kezdte el publikálni a Hadak útja történelmi-fantasy kalandregény-sorozatát, de természetesen később visszatalált a sci-fi világához. Olyannyira, hogy 2016-ban meg is jelent a címe alapján ígéretesnek a legkevésbé sem nevezhető, Hosszú út a trónig, bébi elnevezésű regénye. Számos hasonló kaliberű írásából és könyveinek borítóképéből pedig egy B kategóriás író képe rajzolódik ki, aki ontja magából a piti fantasyregényeket. Fonyódi esetében is igaznak mutatkozik a népi bölcsesség: a mennyiség a minőség rovására megy.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy Vonáék erre az emberre bíznák a magyar filmgyártás sorsát. Tökéletesen megmutatva azt, hogy hol is tart a Jobbik szellemi hátországának építésében – öt hónappal a választások előtt. Hiába a párt néppártosodást hirdető kommunikációs offenzívája, a háttérben továbbra is súlyos szakemberhiány mutatkozik.

Fonyódi Tibor cége több száz ezer forintos támogatásban részesült a Jobbik-frakciótól

Nemcsak személyi állományának gyenge minősége az egyedüli probléma a Jobbiknál, hanem a mindent vivő belterjesség is. Fonyódival nem csupán az a probléma, hogy nívótlan szakmai múlttal rendelkezik, hanem jó ideje Vona alakulatához köthető. Hiába konferálta őt a Jobbik pártsajtójának tartóoszlopa, az Alfahír úgy, hogy „újabb értelmiségi támogatót mutatott be" a párt, a valóság az, hogy Fonyódi már 2011 környékén a Jobbik körül mozgolódott. A Barikád az évi karácsonyi számában Pörzse Sándor készített vele baráti hangulatú, alákérdezős interjút. A Jobbik legfőbb értelmiségi arca akkor úgy nyilatkozott, hogy a tehetséget nem lehet oktatni egyetlen stúdiumon sem, ezért nem hisz az íróiskolákban. Pörzse pedig már ekkor magasba emelte a művészt: szerinte hiába ír Fonyódi zseniális forgatókönyvet, ha nincs magyar színész, aki eljátssza a szerepet. A Barikád egykori főszerkesztője saját maga csapta le az általa feldobott labdát, szerinte Magyarországon nincs olyan színész, aki méltó lenne erre.

2016 környékén pedig már tudatosan és nyíltan pozicionálták Fonyódit: tavaly több Jobbik-közeli médium készített vele interjút, sőt a Jobbik Ifjúsági Tagozatának A nemzet könyve elnevezésű programjának népszerűsítésében is részt vett. A pártmédia hangzatos állításai ellenére tehát a legkevésbé sem tekinthető új arcnak Fonyódi.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy 2016 augusztusában a főként alkotóművészettel foglalkozó cége, a Fawcett Production Művészeti és Szolgáltató Kft. 400 ezer forintos támogatást kapott a Jobbik-frakciótól a profiljába egyáltalán nem passzoló szakpolitikai anyag elkészítéséért. A vállalkozás ellen bírósági végrehajtás indult a támogatás megítélésével egy időben.

A Jobbik valódi énje kivillant a néppártosodás álcája mögül: Vona politikusai aljas módon nyilatkoztak a zsidókról

Nem Fonyódi ügye volt az egyetlen pofon a Jobbik kommunikációs trükkjének, az álbaloldali fordulatnak az elmúlt napokban. Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője a Szent Korona Rádió Sin City című műsorban a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt aggódott a Mandiner.hu által nyilvánosságra hozott felvételen.

Kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált.

Apáti így folytatta az interjúban: „Az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, amint Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nemcsak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk, és nem is leszünk."

Mirkóczki Ádám Jobbik-szóvivő szerint Apáti „éppen akkor és éppen arra" reagált, hogy Simon Peresz izraeli államfő Magyarország fölvásárlásáról beszélt. Egy nappal később kiderült, hogy a politikus hazudott, hiszen a Mandiner.hu újabb hangfelvételén egyértelműen kiderült, hogy maga Apáti használta a „kiválasztott nép" kifejezést, valamint „sajátos étkezési és öltözködési szokásokkal rendelkező, nem biztos, hogy keresztény vallású szavazókról" is beszélt.

A történtek éles tiltakozást váltottak ki zsidó szervezetekből és a balliberális értelmiség egy részéből. Gerő András SZDSZ-közeli történész azt mondta, hogy a Jobbik eddig nem bizonyította hitelesen azt, hogy eltávolodott volna a rasszizmustól, és Apáti István mondatai pedig nyíltan zsidóellenesek. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija úgy nyilatkozott, hogy

a Jobbik az elmúlt 15 évben a rasszizmusra építette politikáját, és most úgy akar mosakodni, hogy közben elfelejt kilépni az ürülékes vödörből.

Az óriásira dagadt botrányban nem volt megállás, újabb felvételek kerültek elő, ahol jobbikos politikusok, többek között Apáti István és Zagyva György Gyula a holokauszton nevetgéltek.

Apáti István: „Semmi baj, a munka nemesít."

Zagyva György Gyula: „Meg néha szabaddá is tesz."

Ugyanezek a szereplők egy másik felvételen a holokauszt áldozatainak számán viccelődtek.

A történtek meglehetősen kellemetlen fényt vetettek a felszínen a balliberálisok felé nyitó Vona Gáborra és pártjára, aki ezért bűnbánó látogatást tett a Dob utcai Spinoza Házban, ahol a pártállamban edződött Rangos Katalinnal, a Klubrádió jelenlegi riporterével beszélgetett.

Az eseményen Rangos asszisztált a liberális értelmiség átveréséhez, és próbálta elfogadhatóvá tenni a szélsőséges párt vezérét a megjelentek számára. A 888.hu beszámolója szerint úgy ment le a beszélgetés, hogy a Jobbik egyetlen korábbi antiszemita akciója, kijelentése sem került szóba. A portál kiemelte, hogy nem engedték be a jobboldali újságírókat.

A napokban újabb hangfelvétel bukkant fel, amin Magvasi Adrián, az Alfahír főszerkesztője, XIII. kerületi politikusa szerint a nemzeti radikalizmusból csak „golyóval" lehet kilépni. Toroczkai László, a Jobbik jelenlegi alelnöke pedig lezsidózta a Facebookot, majd egy másik jobbikos Nosebooknak nevezi a közösségi oldalt.

Meglehetősen különös, hogy a balliberális hírportálok, úgy mint az Index, a 444.hu, a Hvg.hu és a 24.hu gyakorlatilag némák maradtak az ügyben. Sőt Heller Ágnes lukácsista filozófus védelmébe vette a Jobbikot: szerinte akkoriban a Jobbik egy ilyen párt volt, de azóta középre húzódott, és kezd megváltozni, és ő mindig abból indul ki, ami ma van, és nem abból, ami tegnap volt.