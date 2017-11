Váratlanul lemondott Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát

Váratlanul bejelentette lemondását Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a Szent Márton napi ünnepségen - írta a Kisalföld.

Várszegi Asztrik ünnepi beszéde végén jelentette be lemondását. "A Szent Márton-napokkal 17 év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan 27 év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jóbarátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is" - mondta a főapát a Kisalföld tudósítása szerint.

Várszegi Asztrik 71 éves, ez egyáltalán nem számít magas életkornak.

1946. január 26-án született Sopronban, Imre néven. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett.1964-ben belépett Pannonhalmán a Szent Benedek Rendbe. Itt vette fel az Asztrik szerzetesi nevet. Teológiát tanult a főapátság Szent Gellért Hittudományi Főiskoláján, majd az ELTE BTK-n szerzett történelem-német szakos tanári diplomát, a rend pannonhalmi gimnáziumában tanított. 1989. február 11-én szentelték püspökké.

1991. január 5-én választották pannonhalmi főapáttá. Utódját január 6-án, Vízkeresztkor választják meg.