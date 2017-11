Már készülnek a rendőrök a karácsonyi vásárra

Beton terelőelemekkel védi a rendőrség az ünnepi vásárok helyszíneit - mondta el a BRFK szóvivője a mai sajtótájékoztatón. Azt mondja, ezzel előzik meg, hogy valaki az emberek közé hajtson.

A BRFK kiemelt feladatként kezeli a karácsonyi vásárok és közvetlen környezetük biztosítását, a - mondta a BRFK szóvivője.

Azt is hozzátette, hogy a vásárokban egyenruhás és civil rendőrök is lesznek, és az idén technikai akadályokat - beton terelőelemeket - is kihelyeznek, hogy nehogy bárki autóval az emberek közé hajtson. Ahogy ezt több terrorista megtette az elmúlt időszakban több nagy európai városban.

Csécsi Soma szerint a járőröző rendőrök emelik a vásárlók szubjektív biztonságérzetét is.

Az autósok figyelmét felhívta arra, hogy semmit ne hagyjanak a kocsiban, ha parkolnak, a korábban vásárolt ajándékokat ne látható helyen, hanem a csomagtartóba tegyék.

A zseblopások megelőzése érdekében azt tanácsolta, a táskákat mindenki tartsa zárva és ne tartsanak maguknál az emberek nagyobb mennyiségű készpénzt, ha pedig mégis, akkor az több zsebben legyen.A szóvivő arra is kérte a gyalogosokat és a sofőröket, hogy a szokásosnál türelmesebben közlekedjenek.