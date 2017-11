Megfojthatták a nyíregyházi kisbabát, mielőtt a konténerek mellé tették

A rendőrség szakértők bevonásával nyomoz a nyíregyházi csecsemőgyilkosság ügyében. A vasárnap megtalált kisbabáról a környéken lakók úgy tudják, hogy megfojtották. A szakpszichológus szerint az anya el akarta titkolni a nem kívánt terhességet, tágyként kezelte, és ezért hagyta magára gyereket, miután megszülte.

Ahogy azt megírtuk, tegnap este holtan találtak egy csecsemőt Nyíregyházán. Az arra járók hívták a rendőröket azzal, hogy egy halott csecsemő fekszik a konténerek mellett.

A csecsemő korának, élve születésének és halála okának megállapítása igazságügyi orvos szakértő bevonása mellett zajlik. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit" - mondja a megyei szóvivő, Fehérvári Marietta, aki hozzátette, hogy a nyomozásra való tekintettel egyelőre nem mondhatnak többet.

Egy felvételt azonban kitettek hivatalos oldalukról. Ez látszik, hogy hol találták meg a kisbabát.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a kisbaba élt-e még, amikor az anya magára hagyta az utcán. A társasház előtti konténerek közvetlenül a járda mellett vannak, ezért is furcsa, hogy senki nem vett észre semmit - mondták el a helyiek az ezahir.hu-nak. Azt is mondták, úgy tudják, hogy a csecsemőt megfojtották.

Pszichológiai értelemben nincs különbség aközött, hogy megfojtotta vagy kukába rakta, mindkettőben ott van a destrukció, a bántalmazás és a csecsemő elleni agresszió" - mondja a klinikai szakpszichológus.

Makai Gábor az Origónak azt is hozzátette: "ha egy anya megöli a saját gyerekét, annak oka lehet egy annyira beszűkült tudatállapot, mely során talán nem is emlékszik arra, hogy mit tett. Ilyenkor egy ösztönös viselkedés uralkodik el a nőn, aki egyfajta belső feszültséget akar csökkenteni".

A szakember szerint, "ebben az állapotban a cél egyértelműen a pusztítás, az ölés."

Makai azt is elmondta, hogy abban az esetben, ha nem ölte meg a babát, „csupán" magára hagyta, akkor nincs teljesen beszűkülve a tudatállapota.Ebben az esetben az anya, ahogy fogalmaz, az anya bár szándékosan nem akarja bántani a gyereket, a realitás érzékét azonban elveszíti, hiszen életveszélyes helyzetnek teszi ki a csecsemőt.

Akár megölte, mielőtt magára hagyta, akár nem, mindkét esetben közös az elutasítás. A szakpszichológust arról kérdeztük, hogy mi lehet ennek az oka?

Ezek a nők kilenc hónapon keresztül rettegnek. Kialakul náluk egyfajta klinikai szorongás, és a félelem következménye lesz az, ahogyan a nő viselkedni fog. Ha fél a nem kívánt terhességtől, tart a szülés következményeitől, és ezzel együtt él kilenc hónapig, akkor képes a terhesség alatt a gyerek ellen fordulni."

- magyarázza Makai Gábor.

Ezért megpróbálják eltitkolni a nem kívánt terhességet ezek a nők. Többnyire sikertelenül, hiszen a terhesség legtöbb fizikai jeleit nem tudják letagadni, de meglepő módon van, amit irányíthat az állapotos nő.

De hogyan lehet egy terhességet eltitkolni?

Az anya környezetének elvileg fel kellett figyelnie arra, hogy a nő hasa folyamatosan nő, vagy legalábbis a reggeli rosszullétekre. Adja magát a kérdés, hogy ez miért nem történt meg.

„A saját tudatásból is kizárja, mert nemcsak az élettársa, vagy a saját anyja elől akarja eltitkolni a terhességet. Ez annyira működik, hogy sokszor képes hatni a saját testére is: térfogat szintjén kisebb lesz a hasa, vagy akár képes a hormonális biológiai működését is befolyásolni, de annyira mégsem, hogy tulajdonképpen ne tudatosuljon benne a terhesség. Az is lehetséges, hogy még hánynia sem kell."

De nem kerülheti el a gyerek megszületését, amikor is tudatosul benne, hogy ott van a baba, akit el akart tüntetni. Tárgyként kezeli a csecsemőt, aki veszélyezteti a biztonságérzetét teszi hozzá Makai Gábor, aki arról is beszélt, mi van abban az esetben, ha az anya nem bántja a gyereket:

Ha van még benne bármi anyai ösztön, akkor van az, hogy bebugyolálja egy takaróba és úgy teszi be a kukába, akkor nem akarja megölni. De az a gondoskodó ösztön sincs meg benne, hogy vigye el kórházba, inkubátorba tegyék a kicsit." Az anya viselkedésének hátterében sokszor súlyos személyiségzavar áll, ami ötvözve lehet egy bántalmazott, nehéz gyerekkorral, de akár anyagi nehézségekkel is - mondja a szakember.

