Bukott SZDSZ-esektől várja a Momentum, hogy kirántsák a bajból

Az elmúlt hónapok lejtmenetét látva a Momentum úgy döntött, hogy egymaga nem bírja megoldani a problémáit, ezért összetrombitált maga mögé egy tanácsadói testületet. Az Origóhoz eljutott egy lista az agytröszt tagjairól, a neveket elnézve pedig olyan, mintha a néhai SZDSZ támadt volna fel. Jutott hely Demszky egykori sajtófőnökének, SZDSZ-vezetők utódainak és egy "független" politikai elemzőnek is, aki annak idején még az SZDSZ kampányait igazgatta. Ez a valóság, eközben Fekete-Győr András viccpártja mégis arról beszél, hogy sikeresen meghaladták az eddigi politikai dogmákat. A bukott szadeszos értelmiséggel.

Az Origo információi szerint létrejött egy tanácsadó testület a Momentum Mozgalom mögött, amely a jövőben Fekete-Győr Andrásék tudását próbálja majd meg tágítani a politikacsinálás mikéntjéről. A háttércsapatra nagy szükség van, hiszen a tinipárt népszerűségét továbbra is a statisztika hibahatáron belül mérik a közvéleménykutatók, az elmúlt negyedévben pedig a vezetés is jócskán megritkult, miután egymás után hatan is felálltak a pozíciójukból.

Az összegereblyézett tanácsadók neveit elnézve viszont erős déjá vu érzése lehet az embernek, mintha nem is a Momentum, hanem a néhai SZDSZ agytrösztjét látná.

A testületben összesen hatan kaptak helyet, itt a lista:

Almási-Kecskés Gusztáv

Ilyés Márton

Mécs János

Nyári Krisztián

Radnóti András

Tóth Csaba

Almási-Kecskés Gusztáv egy igazi politikai kalandor, aki miután a 2006-os választásokon megbukott a Fidesz színeiben, belevágott a Szövetségben Együtt Magyarországért nevű bizniszpártba, hogy aztán 2014 őszén már a Fodor Gábor által életben tartott Liberálisoknál bukkanjon fel a főváros VII. kerületében, mint polgármesterjelölt. Szerzett is 511 szavazatot. Almási-Kecskés érthetően nem erről az eredményről lehet ismerős a közvélemény előtt, hanem inkább onnan, hogy két évvel ez előtt önfeledt parasztozásba kezdett a Facebookon.

Külön feladvány, hogy vajon a "betelepült jövevények" meghatározás alatt mégis mit ért a Momentum frissen igazolt tanácsadója.

Úgy látszik, ahogy a liberális felfogás, úgy a "parasztozás" sem rossz belépő a Momentum tanácsadói testületébe, legalábbis Mécs János, az SZDSZ egyik alapítójának, Mécs Imrének a fia is ott ül kiválasztottak között. Ő azzal szerzett nevet magának, hogy egy három évvel korábban publikált cikkében nekiugrott a vidékieknek azt fejtegetve, hogy mennyire rühelli őket. Később azzal védekezett, hogy ironizált, csakhát sajnos a közélet nem vette a lapot. Mécs János egyébként nem új fiú a Momentumban: augusztusig a párt elnökségi tagjának mondhatta magát, aztán az akkori közgyűlési szavazáson kihullott a rostán. Cserében most a háttérből okoskodhat.

Saját magának ad tanácsot

Éppenséggel nem lehettek bővében jelölteknek a Momentumnál, Mécs mellett ugyanis Radnóti András, egy másik, eleve momentumos arc is feltűnik a tanácsadók között. Radnóti eddig a Momentum szakpolitikai stábjának a tagja volt, ezt pedig olyan magas szinten művelte, hogy miközben a kárpátaljai magyarság, meg a magyar kormány a magyarellenes ukrán nyelvtörvény ellen tiltakozott, addig ő jó érzékkel véleménycikkeket írogatott arról, hogy az egész botrány csak hiszti, és a határon túli magyarság úgy balhézik, hogy nem is olvasták a kifogásolt jogszabályt.

A liberális kötődés természetesen nála sem marad el: András annak a Radnóti Sándor filozófusnak a fia, aki az SZDSZ Országos Tanácsának tagja és országgyűlésiképviselő-jelöltje is volt. Hab a tortán, hogy Radnóti úgy dolgozta be magát a budapesti olimpiát megpuccsoló Momentum Mozgalomba, hogy 2012-ben még a londoni olimpián önkénteskedett. Vegytiszta hazaszeretet, elvégre a magyar olimpia rossz, a brit viszont nagyon jó.

Nagyágyúk

A politikai kaméleon Almási-Kecskés, a momentumos fiúk és Ilyés Márton közgazdász mellett két nagyobb SZDSZ-es hal is ráakadt Fekete-Győr Andrásék horgára. Az egyikük nem más, mint Nyáry Krisztián, kommunikációs guru és író,

Demszky Gábor volt szabaddemokrata főpolgármester egykori sajtófőnöke.

Még 1996-ban került a Főpolgármesteri Hivatalba, ahol sajtóreferensként kezdte, de egy évvel később már sajtófőnökké emelte fel Demszky. Nyáry tartott egy kis szünetet 2000-től, hogy aztán 2006-tól egészen a 2010-es bukásáig kommunikációs igazgatóként bábáskodjon az SZDSZ-es politikus mellett. Kettejük kapcsolata finoman szólva nem pusztán szakmai volt, hanem üzleti is: Nyáry Krisztián egy olyan kommunikációs cég vezető tanácsadója is volt, amely közel 100 millió forintot nyert el közbeszerzésen minden idők egyik legkorruptabb beruházása, a 4-es metró kapcsán.

A másik pedig az a Tóth Csaba politológus, aki a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és papíron független-objektív elemzőként magyarázza a belpolitikai eseményeket a nyilvánosságban.

Tóth elfogulatlansága persze nem csak azon hasal el, hogy stikában elszegődött a Momentumhoz.

Tóth Csaba még Medgyessy Péter szoclib kormányzása idején először az Oktatási Minisztériumba, majd a Miniszterelnöki Hivatalba verekedte be magát politikai elemzői munkakörbe. Medgyessy bár megbukott, Tóth munkája annyira értékes lehetett, hogy stratégiai tanácsadónak nevezték ki az SZDSZ 2004-es (arról a határon túli magyarok kettős állampolgársága ügyében tartott népszavazásról van szó, amely kapcsán a ballib erők 23 millió román érkezésével fenyegetőztek) és 2006-os kampányában. Biztos, nincs összefüggés, de azóta már az SZDSZ is megbukott.

A valósággal az a baj

Összességében tehát kijelenthető, hogy a magát ideológiák felett állónak tartó és a szavazókat egyfajta centrális erőtérrel hitegető Momentum mögött egy olyan hat fős tanácsadói gárda igazgatja a szálakat, akik közül öten bizonyíthatóan szorosan kötődnek az SZDSZ-hez és a liberálisokhoz.Ennyit talán arról a legendáról, hogy márpedig a Momentum nem a mindent túlélő szabaddemokraták legújabb mutánsa.Hiába a tények, az Origo forrásai arról számoltak be, Fekete-Győrék úgy konferálták fel az egykori szadeszosokkal kitömött testületet, hogy az példás jele annak, hogy a Momentum meghaladta a bal- és jobboldal dogmákat és új politikai kultúrát teremtett. De még milyet!