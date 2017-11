Újabb támadást intéz Soros György Magyarország ellen

Összeértek a szálak: a budapesti amerikai ügyvivőt irányító - Soros Györgyhöz köthető - demokrata körök Soros György budapesti embereit utaztatják az Egyesült Államokba, hogy a magyar kormány ellen vádaskodjanak. A Human Rights First nevű, magát jogvédőnek nevező szervezet november 27. és 29. között utaztatja ki a Soros György által százmilliókkal kitömött Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság két ügyvédjét, hogy a „nem kormányzati szervezetekre vonatkozó törvény és az orosz törvény hasonlóságáról" tartsanak tájékoztatókat. Mindebből az látszik, hogy a Soros György által befolyásolt szervezetek támadása a jövőben is folytatódni, erősödni fog.

A washingtoni Human Rights First (HRF) emberi jogi szervezet vezetője, Robert Berschinski korábbi demokrata párti külügyi helyettes államtitkár – más, szintén demokrata párti korábbi külügyi vezetőkkel együtt - november 14-én e-mailben arról tájékoztatta a kongresszusi Magyar Baráti Csoport tagjait, hogy teljes mellszélességgel kiállnak David Kostelancik budapesti amerikai ideiglenes ügyvivő mellett annak október 17-én a MÚOSZ-ban elmondott beszéde kapcsán.

Washingtonba látogatnak a Soros-fiókák

Az e-mailben arról is tájékoztatják a Csoport tagjait, hogy 2017. november 27-29. között meghívták Washingtonba a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) egy-egy ügyvédjét, hogy tartsanak előadást és igény esetén személyes tájékoztatót a Kongresszusban a magyarországi külföldi támogatású civil szervezetek működését szabályozó törvényről, amely a HRF szerint az oroszországi „külföldi ügynökök" tevékenységét szabályozó törvény mintájára készült. A TASZ és az Magyar Helsinki Bizottság az elmúlt években több százmilliós támogatást kapott Soros Györgytől.

A teljes érthetőség kedvéért fontos tudni, hogy a Berschinski által vezetett Human Rights First másik vezetője, konkrétan az igazgatótanács elnöke William D. Zabel, aki egyébként a Soros Alapítvány igazgatója is, és Soros György válóperes ügyvédje is volt. Vagyis egyértelműen látszik a személyi és szervezeti összefonódás a Magyarországot bíráló politikusok és „civilek", valmint a Soros-hálózat között. Mindez azt jelenti, hogy Soros György amerikai emberei kiviszik Soros György magyarországi embereit Washingtonba azért, hogy kritizálják Magyarországot.

A meghívott két ügyvéd személyéről egyelőre az Origónak nincs bővebb információja, de kongresszusi forrásaink és az Amerikai Magyar Szövetségben lévő kapcsolataink tájékoztatása alapján biztosra vehető, hogy a HRF mindenáron igyekszik majd bejuttatni az ügyvédeket a csoport tagjaihoz és más kongresszusi fórumokra is.

Így támadják Magyarországot

A HRF honlapján nem található további információ a fenti látogatással kapcsolatban, de a HRF egy júliusi online pamfletjében az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg, hogy az amerikai kormányzatnak hogyan kellene reagálnia a Magyarországon zajló állítólagos autoriter folyamatokra:

Az amerikai kormány képviselőinek:

arra kellene ösztönöznie az EU vezetőit, hogy a következő EU-költségvetési tárgyalásokon gyakoroljanak nyomást a magyar kormányzatra, hogy hagyjanak fel a civil szervezetekkel és az akadémiai szabadsággal szembeni támadásaikkal;

nyilvánosan meg kellene védeniük a magyarországi és más helyi civil szervezetek jogait, hogy nemzetközi pénzügyi támogatásokat fogadhassanak el a demokrácia és az emberi jogok védelmében kifejtetett tevékenységük támogatása érdekében;

mielőbb tapasztalt karrierdiplomatát kell kinevezni budapesti amerikai nagykövetnek, akinek kongresszusi jóváhagyását követően nyilvánosan meg kell erősítenie az amerikai nagykövetség támogatását az emberi jogi jogvédő civil szervezetek irányába;

felül kell vizsgálni a magyar-amerikai biztonságpolitikai kapcsolatokat és a hírszerzési információk megosztását szabályozó egyezményeket;

továbbra is folyamatosan és nyíltan el kell ítélni az Orbán-kormánynak a civil szervezetekkel és az akadémiai szabadsággal szembeni támadásait;

más nagykövetségekkel együttműködésben folytatni a diplomáciai demarsok átadását a magyar kormány részére, amikor támadást intéz a civil szervezetekkel szemben;

a State Department honlapján kell közzétenni magyar és angol nyelven az emberi jogokat védő szervezetek amerikai kormányzati támogatásáról szóló háttéranyagát (State Department Fact Sheet "U.S. Support for Human Rights Defenders") és ösztönözni az emberi jogi jogvédő szervezeteket, hogy nyilvánosan lépjenek kapcsolatba a nagykövetséggel és munkatársaival.

Az amerikai Kongresszus tagjainak:

támogatnia kellene a 353-as és a 394-es számú kongresszusi képviselőházi határozatokat;

jóvá kellene hagynia demokrácia, emberi jogi és kormányzati területeken pénzügyi források felhasználását, hogy segítséget nyújtsanak a magyarországi civil szervezetek normális működése érdekében a korrupcióellenes küzdelemhez és a független média támogatásához;

meg kellene akadályoznia mindenfajta hivatalos fehér házi meghívást Orbán Viktor miniszterelnök részére, amíg fel nem hagy a civil szervezetekkel szembeni támadásaival.

Annak is utánanéztünk, hogy a TASZ honlapján és a MHB honlapján nem található-e előzetes információ a fenti utazással kapcsolatban. Kedd délutánig ilyen információt, vagy ezzel kapcsolatos hírt nem találtunk.

Obama volt emberei irányítanak

Mint arról korábban beszámoltunk, volt demokrata vezetők levele bizonyítja, hogy az amerikai diplomáciát és a budapesti amerikai ügyvivőt továbbra is Barack Obama volt emberei irányítják. Egy Origo birtokába került dokumentum szerint demokrata párti, volt külügyi politikusok levelet írtak a kongresszus magyar baráti csoportjának tagjaihoz, amiben az egekig dicsérték David Kostelancik budapesti amerikai ügyvivőt. Kostelancik egyébként a balliberális oldal megszokott mantráit mondta föl egy MÚOSZ-rendezvényen. Emiatt három republikánus képviselő tiltakozott Rex Tillerson külügyminiszternél az ügyvivő szavai miatt.