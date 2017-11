Antiszemita utalásokat tett a Jobbik az LMP-re

Egy most bemutatott hangfelvétel szerint az SZDSZ-t, valamint egy „bizonyos állam" gyarmatosítási törekvéseit látta az LMP mögött Szilágyi György, a Jobbik képviselője, számolt be róla a Mandiner. Belvárosi úri fiúk gyülekezetének is nevezte őket. A Jobbik ma már koalícióra lépne velük.