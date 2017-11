Gyurcsányi összefogás 2018: Horváth Imre kilépett az MSZP-ből

Nincs két hete, hogy megírtuk: Horváth Imre, az újpesti szocialista parlamenti képviselő kiléphet az MSZP-ből és függetlenként állhat rajthoz a jövő évi választásokon. Az ok, hogy az MSZP és a DK úgy egyezett meg, hogy a helyén, vagyis a budapesti 11. választókerületben Varju László indulhat el. A jóslat igaznak bizonyult, Horváth ma visszaadta a párttagkönyvét, ezzel pedig a Gyurcsány-Molnár összefogás értelme is súlyosan megkérdőjeleződött.

Kilépett az MSZP-ből és a párttagkönyvét is visszaadta Horváth Imre szocialista parlamenti képviselő - írja az atv.hu. A portál úgy tudja, hogy az újpesti országgyűlési képsielő a mai napon írásban is tájékoztatta az MSZP illetékes szervét a döntéséről. A háttérben minden bizonnyal az áll, hogy az

MSZP nem indítja újra a budapesti 11. egyáni választókörzetben Horváthot, a helyét átadják a DK-s Varju Lászlónak.

Tegnap az MSZP elnökségi ülésén állítólag Molnár Gyula pártelnök jelezte, hogy ha az újpesti körzet átengedése az ára az országos megegyezésnek a Demokratikus Koalícióval az egyéni jelöltek indításáról, akkor az MSZP vezetése ezt a gesztust indokoltnak tartja. Minderről Horváth Imrét is tájékoztatta, aki egyébként még 2014 novemberében szerzett mandátumot egy helyi időközi választáson, miután Kiss Péter korábbi szocialista képviselő meghalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy Horváth Imre az MSZP parlamenti frakciójából is kilép-e.

Van ennél súlyosabb problémája is az MSZP-nek, és most már a DK-nak is.

Ugyanis ha a két párt 2018-as összefogása abban merül ki, hogy az általuk visszaléptetett politikusok ellenállnak a döntésnek és függetlenként mérettetik meg magukat a körzetekben, akkor az összeborulás lényege veszik el. Ez pedig az volna, hogy a baloldalon egyetlen jelölt induljon el jövőre. Horváth reakciója azt mutatja, hogy hiába is csap egymás tenyerébe Molnár és Gyurcsány, a helyzetet ezzel nem oldották meg.

Előzmények

Nincs két hete, hogy az Origo megírta ezt a forgatókönyvet, amely most megvalósulni látszik. Akkor Horváth még sejtelmesen reagált a megkeresésünkre, azt mondta, hogy hallotta a pletykákat, hogy Varju László lesz a befutó, de neki hivatalosan senki nem szólt. A függetlenként való indulásra pedig azzal válaszolt, hogy majd akkor kell ezen a hídon átmennie, ha odaért. Most is kerestük a politikust, de a cikk megjelenéséig nem értük el.