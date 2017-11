Óriási segítség a családoknak: ilyen intézmény sehol máshol nincs

Magyarországon egyedülálló intézmény nyílt Budapesten, az ötödik kerületben, ez a Belvárosi Közösségi Tér. A kerületben élő családok vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait – preventív célú csoportfoglalkozások, beszélgetések, programok közül válogathatnak. Csak néhány példa: gyermeket tervező és váró párok vehetnek részt a Pocak Klub nevű programon, ahol szakemberekkel beszélgetve készíthetik fel a párkapcsolatukat a gyermekvállalással járó változásokra. De van Apa Akadémia is, amely kifejezetten az édesapának szól. Reggeltől estig az anyukák bevihetik a gyereküket, ha egy-két órára elmennének fodrászhoz vagy vásárolni, és szakképzett felügyelők vigyáznak a kicsire. A kamasz gyerekekre is gondoltak a "legyél Te is hős" programsorozattal, sőt, az időseket is megszólítják: indítottak egy Szenior Mesemondó Csoportot, ahol meseszerető idős embereket készítenek fel arra, hogy Családi Mesedélutánokat tartsanak. Így az idősebb generációhoz tartozók sincsenek egyedül a nap 24 órájában, és gyerekekkel, fiatal családokkal ismerkedhetnek meg. Egyszóval: egy nagyszerű családi teret hozott létre a Belvárosi Önkormányzat, ahol az élet minden területén segítséget nyújtanak a családoknak. És ami még fontos: teljesen ingyen. Szentgyörgyvölgyi Péterrel, Belváros polgármesterével beszélgettünk a kerület családtámogatási rendszeréről, az új intézményről, és az Origo stábja az első napon videót is készített arról, hogy milyen a hangulat az új intézményben.

Mikor kezdték el a Belvárosi Közösségi Tér megvalósítását?

2015. telén kezdtük el, akkor még az Aranytíz Kultúrházban indítottuk el kísérleti jelleggel a szolgáltatást néhány csoporttal. Aztán fél év, egy év múlva azt láttuk, hogy egyre több csoport alakul, és észrevettük, hogy a kerületben élő családok igénylik a közösségi programokat. A sok pozitív visszajelzés után döntöttünk úgy, hogy kialakítunk egy saját külön helyiségkomplexumot az intézménynek, amely otthont ad a családi foglalkozásoknak, programoknak.

Mit nyújt a családoknak ez az intézmény?

Elsősorban segítséget. Azt szoktam mondani, hogy a belvárosiaknak a közösségi lét nagyon fontos. Természetesen ez a családokat szólítja meg elsősorban, egy családban azonban több generáció él együtt, még ha nem is egy fedél alatt. Ezért alakítottuk ki úgy a programokat, hogy a fiatal házasok, a szülők, a gyerekek, a kamaszok és a nagyszülők is találnak érdekes, nekik való foglalkozásokat.

A megnyitón is láttunk idős néniket, bácsikat, és ez örömmel tölt el minket. Nekik szól a Szenior Mesemondó Csoport, ahová meseszerető időseket várunk. Ők közösen arra készülnek fel, hogy Családi Mesedélutánokat tartsanak a kerületi családoknak. Azt gondolnánk, hogy a mai világban leginkább a technikai újdonságok, okoseszközök kötik le a gyerekeket. Itt viszont azt látjuk, hogy ha érdekes, tartalmas és izgalmas közösségi programokat kínálunk, mint például a Belvárosi Meseműhely, a gyerekek örömmel vesznek részt. Van egy titkos vágyunk. Mégpedig az, hogy ha ez jól működik, és a gyerekek, a szülők az idősekkel ismeretséget, sőt, akár barátságot kötnek, talán kialakulhat egy szorosabb kötelék is közöttük. Arra gondolok, hogy ha eljön egy idős, egyedülálló néni vagy bácsi a Belvárosi Közösségi Tér programjára, és egy-egy családdal, szülővel és gyerekkel barátságot köt, neki is jó, a családnak is jó, hiszen kicsit olyan ez, mintha a gyerek talált volna egy "pót"nagyszülőt, a idős pedig egy "pót"unokát. Valós ismeretségen, tapasztalaton, barátságokon keresztül kialakulhat egy szorosabb, családiasabb kapcsolat.



A másik kedvenc programom az Apa Akadémia. Sok fiatal apuka ugyanolyan izgalommal várja a gyermeke érkezését, mint az anyuka, de lehet, hogy kevesebbet tud magáról a várandósságról és a születés utáni feladatokról, teendőkről. Jól emlékszem a saját tapasztalatomra: én is bizonytalan voltam, hogy ha megérkezik a kisfiam, mi lesz a dolgom, hogyan tudnám segíteni a feleségemet. A könyvekből nem mindenre kaptam választ, de szerencsére a gyakorlatban aztán szépen lassan megtanultam. Az Apa Akadémián az édesapáké a főszerep, az ő gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre, bizonytalanságaikra igyekeznek válaszokat találni. Az előadások témái érintik a születés utáni változásokat, de a kamaszkor hullámvölgyeit is.

Természetesen létezik olyan program is, amelyen az édesanya és az édesapa együtt vehet részt -, ez a Pocak Klub. Aztán vannak különböző egyéb foglalkozások, családi játszószoba, ahová a szülő jöhet a gyerekével, de van olyan program is, ahová a szülő behozhatja a gyereket. Tudjuk, hogy az anyaság 24 órás elfoglaltság, de az anyukáknak is ugyanúgy szükségük van a közösségi lét megélésére. Például elmenni a barátnőkkel kávézni, vásárolni, vagy fodrászhoz, kozmetikushoz. A Belvárosi Közösségi Tér erre is ad megoldást: nem kell bébiszittert fogadni arra a néhány órára, hanem itt szakképzett munkatársaink vigyáznak a gyerekekre már fél éves kortól.

Mindemellett programokat kínálunk a kamaszoknak is – megismerhetik ismert emberek életútját és ezáltal azt is, hogy ők hogyan oldották meg kamaszkorukban a nehézségeket.

Budapesten – sőt, Magyarországon – ez az intézmény egyedülálló. De mégsem az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan foglalkoztatót, ami még nincs az országban, hanem inkább arra törekedtünk, hogy olyan intézményt építsünk, amelyre igény van a kerületben.

Az ötödik kerület mindig is nagy figyelmet fordított a családokra – önnek ez egyfajta missziója.

Ez valóban így van. Megszólítjuk a gyereket váró párokat, a kisgyermeket nevelő szülőket és gyerekeiket, a fiatal felnőtteket és az időseket is. Vagyis a várandósság kezdetétől egészen a kamaszkor végéig segítjük őket. De már a házasság előtt is támogatjuk a fiatalokat a jegyescsomaggal. Ha a jegyespár a házasságkötés szándékát bejelenti, kap egy csomagot, amelyben van egy hasznos könyv, amely a házasságról szól és egy jegygyűrűt tartó párna is. Születéskor babacsomaggal ajándékozzuk meg az újszülötteket, helyi életkezdési támogatást biztosítunk, a családok életében fontos eseményekhez Erzsébet-utalvánnyal járulunk hozzá, továbbá az adott életkor igényeinek megfelelően az ajánlott védőoltások költségeit is átvállaljuk. De tankönyvtámogatással, iskolai füzetcsomaggal, BKV bérlet költségének átvállalásával, tanulmányi ösztöndíjakkal is segítjük a családokat. Amikor új játszóteret, parkot építünk, mindig szem előtt tartjuk a családok érdekeit, sőt, sokszor a véleményüket is kikérjük. Rendszeresen szervezünk családi programokat, ilyen például a Családi Piknik és a Belvárosi Fesztivál, advent időszakában pedig a Gyertyagyújtó- és Szent Miklós Napi Ünnepség. Ezen kívül néhány belvárosi óvodában külön sószobákat alakítottunk ki, hogy a gyerekek egészségét megőrizzük. Valóban sok programmal és támogatással segítjük a családokat és talán ennek is köszönhető, hogy nagyot változott a kerület korfája: 2017-re 239 fővel nőtt a gyerekek száma a 2015-ös adatokhoz képest. Polgármesterként sokszor hallottam már azt, hogy az ötödik kerület lakossága elöregedik, de azt kell mondjam, hogy ez mára megváltozott. A családok számára újra vonzó lett a kerület, ahogyan ezt a számok is bizonyítják: sok család költözött át az ötödik kerületbe.

Nagyon sok házasság végződik válással, azonban, ha ezekkel a programokkal, támogatásokkal, akár csak 3%-ot tudunk javítani az arányon, már megérte.

Bár még csak most adták át a Belvárosi Közösségi Teret, van-e már következő terv, amellyel a családokat segíthetik?

Igen, a Vadász utcai Sportközpont kialakítása. Régen működött egy tanuszoda a kerületben, amely már több mint 20 éve megszűnt. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni, egy kicsit tovább gondolva: nemcsak tanuszodát, hanem uszodával egybekötött wellness részleget is építünk a sportkomplexumba. Ezeken kívül lesz még kosárlabdapálya, fitneszterem, jóga lehetőség és falmászó pálya is, amely különlegesség lesz Budapesten: itt lehet majd a legmagasabbra mászni mesterséges falon.