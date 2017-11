Az IKEA cáfolja, hogy a hazai áruházaikba is kerültek rákkeltő termékek

A portfolio.hu ma reggel megjelent cikke szerint egy technológiai hiba következtében egy ideig rendkívül magas mérgező diklórbenzol tartalmú alapanyaggal látta el matrac- és bútorgyártó ügyfeleit a BASF német vegyipari óriás. Az anyag felhasználásával készült termékek több bútoráruház, így az IKEA kínálatába is bekerültek. A svéd nagyvállalat több országban azonnal leállította a szóban forgó termékek árusítását, a vásárlók pedig visszaválthatják a már megvett termékeket. A gazdasági hírportál szerint, bár az ügy Magyarországot is érintheti, a vállalat itt egyelőre nem léptetett életbe hasonló intézkedéseket és tovább vizsgálódik. Közben délelőtt az IKEA PR ügynöksége közleményében tudatta, hogy a szóban forgó termékek nem kerültek be a magyarországi áruházakba, azokat a logisztikai folyamat korábbi pontjain kiszűrték.

A portfolio.hu beszámolója szerint a számos területen aktív BASF egyebek mellett matracok gyártásához használt alapanyagot, poliuretán habot is gyárt, amelyet világszerte 50 matrac- és bútorgyártó vállalatnak szállítja, így európai társaságoknak is. Ennek gyártásába csúszott hiba nyár végén, amelynek eredményeképpen a termékben alaposan megnövekedhetett egy bizonyos komponens jelenléte.

A szóban forgó anyag a diklórbenzol, amely egyebek mellett a légfrissítő termékek összetevőjeként használatos, erős rákkeltő, de légzőszervi megbetegetédeseket is okoz, valamint a bőrt és a szemeket is károsíthatja.

A BASF korábbi közlése szerint a diklórbenzolt magas koncentrációban tartalmazó veszélyes anyagot augusztus 25. és szeptember 29. között alkalmazta a hab gyártásához, a súlyos hiba mintegy 7500 tonna termék gyártását érintette.

Mielőtt a BASF október elején észlelte volna a hibát, a mérgező alapanyagnak már legalább a negyedét felhasználták a gyártók. A felfedezést követően a BASF azonnal értesítette üzletfeleit a hibáról, és egy közleményt is kiadott Németországbana, amelyben igyekezett hangsúlyozni, a termékek nem jelentenek kockázatot az emberi egészségre.

A mérgező anyagből gyártott matracok azonban bizonyos bútor- és lakásfelszerelési áruházak, így az IKEA kínálatában is felbukkantak, több országban is.

Annak ellenére, hogy a termékek az egészségre a BASF szerint sem veszélyesek, a portfolio.hu beszámolója szerint a bútorgyártók igyekeznek megszabadulni a szennyezett habtól, illetve az ebből készült termékektől.

Több gyártónál a probléma után leállították a termelést, erre hivatkozva például a svájci Riposa matrac- és ágygyártó bejelentette, bepereli a BASF-ot kártérítésért.

A lengyel média szerint a termékekből az IKEA is kapott, amely több matractípust is eltávolított ottani üzleteiből, így a Hafslo, Hövag, Hyllestad, Matrand, Morgedal és Myrbacka nevű termékeket is. Az információáramlás ezen a téren ezzel együtt sem tűnik tökéletesnek, a helyi portálok szerint nem egyértelmű például, hogy tájékoztatták-e azokat az ügyfeleket, akik már vásároltak az eladásból kivont termékekből.

Németországban mindenesetre már az eset napvilágra kerülését követő napokban közölték, a vásárlók visszavihetik az érintett termékeket, pénzüket pedig visszatérítik.

Az esetről értesülve az IKEA további hat országban - Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Norvégiában, Dániában és Svédországban - azonnali hatállyal leállította több modell gyártását, a már megvett matracokat pedig visszahívták, a vételárat visszafizetve.

Bár eddig a pontig semmilyen erre utaló információ nem jelent meg, az ügy a magyar piacot is érintheti , legalábbis ez derült ki a portfolio.hu által megkeresett, az IKEA magyarországi kommunikációs ügynökségétől kapott válaszából. Illetve abban azt közölték, hogy az IKEA még vizsgálja, hogy a szóban forgó termékek mely áruházakba kerülhettek be Magyarországon.

Közben az IKEA, már említett hazai PR ügynöksége az üggyel kapcsolatban nem sokkal dél előtt a következő közleményt adta ki: