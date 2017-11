Rekordott döntött a nemzeti konzultáció

Dömötör Csaba államtitkár a Facebook-oldalán jelentette be, hogy soha ennyien nem küldték még vissza a kormány konzultációs kérdőívét, mint most, a Soros-terv kapcsán: tegnap estig 1,7 millióan válaszoltak. Akik még nem tették meg, november 24-ig levélben és az interneten is megtehetik.