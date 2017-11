Megdőlt a rekord a nemzeti konzultáción, meghosszabbítják a határidőt

A Fidesz és parlamenti képviselőcsoportja arra kéri a kormányt, hogy hosszabbítsa meg a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció határidejét december 1-jéig - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A kormány december 1-jéig meghosszabbítja a nemzeti konzultáció visszaküldési határidejét - közölte csütörtökön a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.

Korábban írtuk

A kormánypárti politikus kiemelte: még le sem telt a pénteki határidő, de már több mint 1,7 millióan mondtak véleményt a Soros-tervről, ami már most rekordnak számít, hiszen eddig egyik korábbi konzultáción sem vettek részt ilyen sokan.

Halász János közölte: még most is százezres nagyságrendben érkeznek vissza a kérdőívek, és azt szeretnék, ha mindenki el tudná mondani a véleményét, ezért a pénteki határidő meghosszabbítását kezdeményezik a kormánynál. "Minél többen mondunk nemet a Soros-tervre, annál erősebbek vagyunk" - hangsúlyozta.

Hozzátette: a lehető legtöbb emberre van szükség, hogy meg tudják védeni Magyarországot a migránsok betelepítésétől, és attól a frontális támadástól, amit Soros György indított hazánk ellen kizárólag azért, mert nem akarunk bevándorlóország lenni. Azt kérte, aki eddig nem töltötte ki az íveket, tegye meg.

Azt mondta, Soros György most már személyesen is támadást indított, a nemzeti konzultációt támadva vádaskodik, hazudik és fenyeget. Bejelentette, hogy kampányt indít az ország ellen, ehhez médiát vásárolt magának, rájuk uszította a brüsszeli szövetségeseit, a Soros-szervezeteket, és a hírek szerint azok ügyvivői hamarosan az Egyesült Államokba utaznak, hogy ott is lejárassák Magyarországot - folytatta.

A Magyarország elleni támadások része lesz az uniós költségvetési tárgyalásokon történő nyomásgyakorlás, a brüsszeli számonkérés a Soros-szervezetek átláthatóságáról szóló vitán, és további Orbán-kormányt elítélő nyilatkozatok, megrendelt hírek sorozata - fejtette ki a politikus.

Eközben zajlik a Soros-terv végrehajtása is - jegyezte meg Halász János, megjegyezve, a közelmúltban elfogadott EP-állásfoglalás kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvótát, az unióba lépő migránsok automatikus letelepítését, felgyorsított családegyesítést, a betelepítést elutasító országok megbüntetését és a Soros-féle NGO-k (nem kormányzati szervezetek) menekültügyi eljárásokba való bevonását tartalmazza. Ezek mind a Soros-terv részei, és mindent meg fognak tenni, hogy rákényszerítsék a magyar emberekre, és bevándorláspárti kormányt ültessenek a hatalomba - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője.

Kérdésekre válaszolva közölte: a nemzeti konzultációról fórumsorozatot tartottak, ez a folyamat lezárult, de az egyéni képviselők a körzeteikben továbbra is beszélnek erről a témáról, mert most ez a legfontosabb kérdés Magyarország számára.

Arról, hogy miért ennyire zárt a kérdőívek feldolgozása, hogy a sajtó nem tudhat semmit, azt mondta: az átláthatósággal semmilyen probléma nincs, a mostani is olyan keretek között zajlik, mint az előző kettő konzultáció. A folyamat átlátható - jelentette ki Halász János.