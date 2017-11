Vona simogatja, Simicska Lajos bizalmasa ököllel veri az LMP-t

Nincs két napja, hogy Vona Gábor előállt azzal a kolosszális ötletével, hogy a maga részéről hajlandó koalíciót kötni az LMP-vel, sőt, a Momentum Mozgalommal is. Azt talán hagyjuk is, hogy sem Szél Bernadették, Fekete-Győr Andrásék meg aztán végképp nem lehetnek még csak az ügyben sem biztosak, hogy bejutnak-e egyáltalán a parlamentbe, vagyis a Jobbikos elnök zavarodott mesterterve finoman szólva is mese habbal. Az udvarlásban mégis az a legcikibb, hogy miközben Vona az LMP-t fűzi, Varga-Damm Andrea, az elnök és Simicska Lajos bizalmasa, a pártlapban a lábát törli bele a zöldekbe. A Jobbiknál akkora a káosz, hogy az még az MSZP-nek is becsületére válna.

Nem egyszerű kisilabizálni, hogy most akkor mi is a helyzet a Jobbikkal meg az LMP-vel. Minden azzal kezdődött, hogy Simicska Lajos irányba állított újságjában, a Magyar Nemzetben Vona Gábor kedden hirtelen azt nyilatkozta, hogy ha úgy van, ő gond nélkül összeáll Szél Bernadettékkel, sőt, még Fekete-Győr András egyszázalékos viccpártjával is, a Momentummal.

Ha a történelmi helyzet ezt követeli meg és a választási eredmény erre készteti, hajlandó lennék az LMP-vel és a Momentummal is koalíciós megállapodást kötni.

Ezt találta mondani a Jobbik vezére. Tényleg nem érdemes külön elmélyedni abban, hogy ennek a kijelentésnek mennyire nincs semmi értelme, és mennyire komolytalan egy politikus szájából, aki állítólag tisztában van a valósággal. De azért mégis:

az LMP az 5 százalékos parlamenti küszöbnél toporog, még csak az sem biztos, hogy bejutnak,

a Momentum 1 százalékon áll öt hónappal a választások előtt.

Vagyis Vona olyan pártokkal állna össze, akik nem hogy a kormányra kerülésért, hanem egyenesen a túlélésért küzdenek. Ennyi erővel (ésszel) arról is szőhetne terveket, hogy a Jobbik megállapodjon-e az SZDSZ-szel, amely ugye már nem is létezik.

Az antiszemita és gyűlölködő múltjával felhagyni képtelen (lásd Apáti István aljas hangfelvételei) jobbikos elnök, illetve a papíron a kirekesztés elutasításának és a tolerancia talaján álló LMP és a Momentum pávatáncában mégsem az irrealitás a legviccesebb. Hanem az a totális káosz, amely a Jobbik vergődése közben megfigyelhető a párton belül és amely lassan már az MSZP összeomlását idézi.

Történt ugyanis, hogy miközben Vona Gábor éppen Szél Bernadettet igyekszik felszedni, az elnök egyik legfőbb bizalmasa, egyben Simicska Lajos, a párt pénztárnokának táskahordója, Varga-Damm Andrea a Jobbik pártlapjában ócsárolja a zöldeket.És még, hogyan!

Egyebek közt azt mondja az októberi Hazai Pálya nevű, havonta megjelenő jobbikos propagandalapban, hogy

veszélyesnek tartja azokat a folyamatokat, amelyek Schiffer András kilépése óta az LMP-ben zajlanak. A háttérben más erők irányítanak, mint amit kívülről látunk. Varga-Damm ezzel a talán burkolt zsidózással nem éri be, és a folytatásban azzal igyekszik ijesztgetni a zöld szimpatizánsokat, hogy ha az LMP-nek sikerül átugrania a parlamenti küszöböt, nagy esélyt lát rá, hogy szükség esetén Szél Bernadették a Fidesszel (!) alakítanak majd kormányt. "Ez súlyos üzenetet közvetítene a választók felé, hogy megint hazudtak nekik a politikusok" - zárja le a gondolatmenetet.

Amúgy Varga-Damm nincs egyedül, ahogy azt megírtuk, Szilágyi György a Jobbik képviselője is antiszemita utalásokat tett az LMP-re. A Mandiner által nyilvánosságra hozott felvételen azt mondja: "... ebből az LMP-ből, ebből a belvárosi úri fiúk gyülekezetéből, soha nem lehet meghatározó tényező a politikában. De mondom még egyszer, ezeknek ugyanazok az uraik. Semmi más nem történik, mint azt a gyarmatosítást, amit bizonyos állam létre akar hajtani Magyarországon, akinek szüksége van a földünkre, szüksége van a vízkészletünkre, szüksége van erre a szép országra, ez irányítja őket hátulról, és ezek hajbókolva, mindent félredobva hajlandóak megtenni mindent."

Összefoglalva tehát Vona Gábor, a Jobbik elnöke arról magyaráz, hogy összeállna az LMP-vel, ezzel párhuzamosan pedig Varga-Damm Andrea, Vona és Simicska Lajos bizalmasa, egyben a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje a párt saját lapjában törli képen Vona legújabb szerelmét, Szél Bernadettet. Tegye már fel a kezét, aki érti, hogy mi folyik a Jobbikban!