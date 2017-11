Tűzoltó tematikájú játszóteret avatott a II. kerület

Tűzoltó tematikájú játszóteret alakított ki a II. kerületi önkormányzat a Vérhalom téren.

Tűzoltó tematikájú játszóteret alakított ki a II. kerületi önkormányzat a Vérhalom téren. Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy 14 új játszószert létesítettek, ezek között van egy tűzoltóállomás tűzoltócsővel, tűzoltócsappal és csúszdával és több tűzoltóautó is. A gumiburkolatú "közúthálózat" egy elképzelt város különböző helyszíneit köti össze, a rönkfa szegéllyel keretezett ágyásokba pedig tüzet imitáló dísznövényeket ültettek.

A játszóteret kerítés, valamint futópálya veszi körbe - mondta a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy tavasztól térfigyelő kamerával őrizik a területet. Felidézte azt is, hogy a parkban már közel 100 éve, 1919-ben játszótér is állt, így ez a főváros egyik legrégebbi ilyen helyszíne. A kerületi önkormányzat 60 millió forintot fordított a fejlesztésre.