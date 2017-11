Reggel kezdték meg annak a közel 20 méteres ezüstfenyőnek a kivágását, amely a Parlament előtti Kossuth teret díszíti majd egészen Vízkereszt ünnepéig. Az Ország Karácsonyfáját egy tököli nyugdíjas házaspár ajánlotta fel, az elbontását követően pedig ráaszorulókhoz kerül tűzifaként.

Terv szerint ma 12 órától kezdik meg Budapesten az Ország Karácsonyfájának felállítását a Kossuth téren - közölte az Origo megkeresésére az országgyűlés sajtóirodája. A műveletben a katasztrófavédelem szakemberei, illetve a honvédség és a rendőrség munkatársai vesznek részt.

Idén egy 18-20 méter magas, 63 centiméteres törzsátmérőjű, több tonnát nyomó ezüstfenyő kerül a Parlament épülete elé.

A fa Tökölről érkezik és egy nyugdíjas házaspár ajánlotta fel.

A kivágása me reggel 8 órakor kezdődött meg.

A fa díszítésére ugyanakkor csak majd a jövő hét hétfőn kerül sor, annyit azért már lehet tudni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is egy 2400 folyóméter ledes fényfüzért fognak használni, amelyen 33600 színes izzó van.

A Kossuth tér díszkivilágítása, az elkészült karácsonyfával együtt Advent első napjától (december 3.) látható.A sajtóiroda azt is elmondta lapunknak, hogy a fa körül 120 szánkóból álló kerítést állítanak fel, egyúttal pedig egy betlehemi jászlat is építenek, amely december 24-én a Kisjézussal válik teljessé. Érdemes észben tartani, hogy az Ország Karácsonyfája Adventtől Vízkeresztig, tehát 2018. január 6-ig áll a Kossuth téren. A lebontását követően a faanyagot tűzifaként, rászorulóknak ajánlja fel az Országgyűlés Hivatala.