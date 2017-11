3 milliárdot fordítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak megsegítésére

Csaknem három milliárd forintot fordítanak kifejezetten arra, hogy a kapcsolati erőszak áldozatainak segítséget nyújtsanak – emelte ki Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Az államtitkárt, valamint Rácsok Balázs, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársát annak kapcsán kérdezték, hogy idén is meghirdették a Vedd észre, ha valami nincs rendben! című kampányt a kapcsolati erőszak ellen.

A most szombati, a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja kapcsán az államtitkár kiemelte: a világnapok alkalmat teremtenek arra, hogy egy-egy fontos téma a közbeszéd középpontjába kerüljön. Fontos, hogy a média ne szenzációhajhász módon számoljon be a kapcsolati erőszakkal összefüggő esetekről. Megjegyezte, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ajánlása szerint az ilyen témájú híreknél fel kell tüntetni azt az elérhetőséget is, ahol az áldozatok segítséget tudnak kérni. Most arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy van segítség, van hova fordulni.

Novák Katalin beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban úgynevezett titkos menedékházat, krízisközpontot hoztak létre. Egy új fejlesztési forrásnak köszönhetően kríziskezelő ambulanciákat is nyitnak majd, ahol segítséget kérhet, aki azt érzi, valami nincs rendben a kapcsolatában. Kiemelte azt is, hogy a hatékony fellépéshez nagy szükség van a "terepen" dolgozók munkájára, segélyszervezetekre is. Felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára. Mint mondta: azt szeretnék, hogy minél szélesebb körben – többek között szociális munkások, pedagógusok, rendőrök – kapnának speciális tudást, amellyel felismerik a bajt és tudnak segíteni.

Rácsok Balázs, az ökumenikus segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a kormányzati támogatással egyre több területen tudnak segíteni. A segélyszervezet három krízisambulanciát fog működtetni. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy beszéljenek a témáról, a megelőzés segítésére pedig országszerte szervez fórumokat a segélyszervezet.