Kihallgatták Gyurcsány Ferenc feleségét

Ma délben a kecskeméti NAV központjában kihallgatták Dobrev Klárát abban az ügyben, amelyben Czeglédy Csabát költségvetési csalással gyanúsítják. Gyurcsány Ferenc feleségét azért idézték be tanúként, mert a Gyurcsány-család cége, az Altus több alkalommal is kölcsönt adott a szocialista ügyvédnek, akit 3 milliárd forintnyi adó eltüntetésével vádolnak.

Elismerte Dobrev Klára, hogy több alkalommal is üzleteltek Czeglédy Csabával - egyebek közt ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, amelyet Gyurcsány Ferenc felesége tartott ma dél körül, miután kihallgatta őt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Kecskeméten. Mint arról az Origo elsőként beszámolt, Dobrevet azért idézték be, mert a Gyurcsány-család cége, az Altus

több alkalommal is kölcsönt nyújtott a hárommilliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba érdekeltségébe tartozó Human Operator Zrt.-nek.

Dobrev most beismerte, hogy összesen három alkalommal (tavaly kétszer, és idén egyszer) adtak pénzt a szocialista, és mellesleg a Gyurcsány-család bizalmasának tartott ügyvédnek. 60-90 millió forintos tételekről van szó, amelyek közül - Dobrev Klára állítása szerint - két esetben Czeglédy vissza is fizette a kölcsönt, illetve a meghatározott kamatokat. A harmadik esetben azonban már elmaradt a törlesztésekkel.

A Gyurcsány-Czeglédy szerződésekről azt azért érdemes tudni, hogy ezek olyan profi dokumentumok, amelyeket bankok kötnek az ügyfeleikkel. A szóban forgó 5 oldalas kölcsönszerződésbe például azt is belefoglalták, hogy Czeglédy a teljes vagyonával készfizető kezesként felel a kölcsön visszafizetéséért, valamint rögzítették a késedelmi kamatot és kamatfelárat is. Az Altus viszont vagyonkezeléssel foglalkozik,éppen ezért felmerült a gyanú, hogy voltaképpen tiltott pénzügyi szolgáltatás tevékenysége valósult meg Gyurcsányék és a bukott szocialista ügyvéd között.

Ebből a szempontból is érdekes volt az a megjegyzés, amelyet Dobrev tett Kecskeméten. Először azt mondta, hogy meggyőződése, hogy csupán politikai indíttatású eljárás zajlik, azt ugyanakkor nem merte kijelenteni, hogy Czeglédy ártatlan.

Azt, hogy bűnös-e, vagy sem, nem tudom eldönteni.

Ezzel a megfogalmazással igyekezett elütni azt az olvasatát a történetnek, hogy ő és a férje nagy valószínűséggel egy bűnözőt segítettek ki. Merthogy Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

A gyanú szerint ez a bűnszervezet 2011 és 2016 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló, a Humán Operátor Zrt.-hez köthető emberek, a közvetítő cégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését. Így csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak.