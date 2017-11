Az ellenzék a bevándorlás és a kvóta után a Soros-tervet is tagadja

A Fidesz szerint az ellenzék azt követően tagadja a Soros-terv létezését, hogy korábban a bevándorlást és a kvótát sem ismerte el.

Puskás Imre, a kormánypárt szóvivője, országgyűlési képviselője szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ellenzék újra és újra bebizonyítja, nem lehet rájuk számítani az ország megvédésében, és mára az is nyilvánvalóvá vált, hogy támogatják a migránsok betelepítését, a kvótát és a Soros-tervet.Kiemelte, az ellenzék pártjai készek arra, hogy a magyar társadalom ellenében, a magyar települések biztonságának kockáztatása árán hatalomra kerüljenek és megfeleljenek Soros Györgynek, valamint Brüsszelnek.

Ha ez ellenzéken múlna, akkor Magyarország pillanatok alatt bevándorlóországgá válna - jelentett ki Puskás Imre, aki szerint ezért is nagyon fontos, hogy december 1-ig minél többen töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket.

A kormánypárti politikus szerint az ellenzék magatartását jól jellemzi Molnár Csabának, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének a kvóta létezését és jövőjét tagadó kijelentése egy héttel azt követően, hogy megszavazta azt az állásfoglalást, amely a Soros-terv számos pontját tartalmazza, így többek között a kötelező, felső korlát nélküli kvótát is.A másik Gyurcsány-párti politikus, Niedermüller Péter is megszavazta ezt a javaslatot, hasonlóan az MSZP-s Szanyi Tiborhoz és Jávor Benedekhez, a Párbeszéd politikusához - fejtette ki Puskás Imre.

A Fidesz szóvivője felidézte, az MSZP EP-képviselője azt követően cselekedett így, hogy pártjából korábban Ujhelyi István, Tóth Bertalan, Molnár Gyula és Kunhalmi Ágnes is arról beszélt, nincs és nem is lesz semmilyen kvóta.

Hangsúlyozta, ezek az ellenzéki politikusok nyíltan szembehelyezkedtek a magyar emberek álláspontjával, akik az erről szóló népszavazáson elsöprő többséggel utasították el a kvótát.

Közel két millión vettek részt a konzultációban

Puskás Imre kérdésre válaszolva bejelentette, a posta adatai alapján péntekig 1 millió 754 ezer 128 nemzeti konzultációs kérdőív érkezett vissza, az interneten pedig 155 330-an válaszoltak a kérdésekre, vagyis eddig összesen több mint 1,9 millióan vettek részt a konzultációban.

Szintén kérdésre válaszolva azt mondta, Hadházy Ákos, az LMP társelnöke nem mond igazat, amikor cáfolni próbálja ezeket az adatokat. Most az LMP-nél érhető tetten a szocialisták korábbi "werberi kampánya" - fogalmazott, hozzátéve, az LMP súlyosan megsérti a konzultációban részt vevőket, amikor rosszindulatú és tényeket elferdítő állításaival azt a látszatot kelti, hogy az emberek valójában nem fejezték ki az akaratukat.