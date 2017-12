A magát zöldpártinak mondó, de repülésmániás Hadházy Ákos újabb ballépései

Hadházy Ákos nagy hírt akart bejelenteni, de csak újfent balekot csinált magából, amikor heves nyilatkozatokban számolt be arról, hogy szerinte nem érkezett be az 1 millió 700 ezer válaszlevél a kormány jelenleg is zajló nemzeti konzultációja során. (ez jó két hete volt, azóta ismertté vált, hogy összesen több mint 2 millió 300 ezren válaszoltak). Később kiderült, hogy Hadházy összetévesztette a beérkezett és a feldolgozott levelek számát. Nem baj, mi most elmagyarázzuk neki. De nem először juttatja magát kellemetlen szituációba Hadházy úr, hiszen tavaly a "nagy földmutyi" emlegetése után derült fény arra, hogy amúgy a családja hatalmas földbirtokkal rendelkezik Tolna megyében, és édesapja a helyben csak zöldbáróként emlegetett Twickel Györgynek a kifogásolható földszerzéseiben is közreműködhetett. De sokan mosolyogtak azon is, hogy a nagy környezetvédő és magát puritánnak mondó, szinte zöldszínű Hadházy Ákos fő szenvedélye a repülővezetés.

Hadházy tehát ellenőrizni próbálta a nemzeti konzultációk számát, de sajnos nem sikerült megértenie a feldolgozás "bonyolult folyamatát". Persze az is kérdés, hogy sikerült megszámolnia 900 ezer levelet pár óra alatt, ugyanis azt mondta, hogy "ő csak annyi dobozt látott, amennyiben ennyi férne el." Mindenesetre azt kijelenthetjük, hogy földöntúli képességekkel kéne rendelkezni az LMP-s politikusnak, hogy ennyi levelet meg tudjon egy délután alatt számolni. De Hadházy nagy valószínűséggel nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal. Mára ugyanis kiderült, hogy sokkal egyszerűbb szellemi teljesítményt sem sikerült abszolválnia, ugyanis összekeverte a beküldött és a feldolgozott levelek számát.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Hadházy-vizsgálódás napjáig, november 24-éig 1 754 128 kérdőív érkezett vissza a Magyar Posta adatai alapján. Ebből a NISZ Zrt. addig átvizsgált és kibontott 599 500 darab küldeményt, a Kopint-Datorg Kft. pedig 489 265 db küldemény szkennelését és kiértékelését végezte el. Az internetes kitöltések száma 155 330.

Magyarul, szegény Hadházy összetévesztette a két számot, ugyanis a 900 ezres szám amit ő a röntgenszemeivel összeszámolt, az az adat volt, amit már eddig a két szervezetnek sikerült feldolgoznia, nem pedig az, ami összesen beérkezett.

Hadházy persze ezzel a félmegoldással a fejében elszaladt a sajtóhoz, és jól leégette magát. Legközelebb javasoljuk, hogy kérdezzen meg minket, és segítünk neki elválasztani egymástól ezeket a bonyolult fogalmakat. Akkor talán nem kerül ilyen ciki helyzetbe.

Rossz szomszédság török átok

De Hadházy úrnak nem ez az első felsülése, és életét számos érdekes momentum övezi. A Magyar Idők számolt be arról, hogy Hadházy a szekszárdi szomszédságban is felhívta magára a figyelmet a zavarodott, néha hisztérikus viselkedésével.

Ákosunk egy, a szomszédjában lévő szekszárdi lakás megszerzésén dolgozott, amikor is először eltartási szerződést akart kötni az érintett lakásban lakó öreg úrral, ám Acsádi Róbert elutasította az ajánlatot. Hadházy ekkor keményebb eszközökhöz nyúlt. Hadházy és felesége felújították a háromlakásos – ebből kettő Hadházyéké – ház tetőszerkezetét, papíron több mint két és fél millió forintért. Tartottak egy lakógyűlést, és úgy határoztak, hogy a tulajdoni hányad arányában a nyugdíjas Acsádinak ki kell fizetnie a rá eső félmillió forint körüli részt. Acsádi Róbert képviselőjének elmondása szerint ezt az idős férfi nem tudta teljesíteni, Hadházy pedig azonnal jogi útra terelte az ügyet.

Az eljárás végén az LMP társelnökének szomszédjának 70 ezer forintos nyugdíját havi 23 ezer forinttal terhelték meg, amivel szinte lehetetlen helyzetbe hozták. De a sajátosan viselkedő szekszárdi politikus a vizet is elzárta az idős úrtól, mivel Acsádi Hadházyék ingatlanján keresztül kapta a vizet, amit a fürdőszoba felújításakor elzártak.

A cikkből kiderül, hogy Hadházy a másik szomszéddal, a Kék Madár Alapítvánnyal sem jön ki jól. Velük azért gyűlt meg a baja, mivel egy éttermet üzemeltetnek a szomszédban, és hát szegény társelnök úr nem bírja a bűzt.

Az étterem egyébként több hátrányos helyzetű embert is foglalkoztat. Amikor a cég bővíteni akarta a helyet, a bohókás szekszárdi állatorvos minden fórumon támadta az építési engedélyt. De egy nagyobb összegért hajlandó lett volna a „bűzt" elviselni. Az alapítvány azért vette ezt zokon, mert korábban ők egyébként szó nélkül hozzájárultak Hadházy garázsépítéséhez.

Ebből újabb vita adódott, mivel a zöldpárti képviselő garázsához az étterem udvarán át vezet az út, és a Magyar Idők beszámolt arról, hogy Hadházy nemcsak áthaladásra használja a szolgalmi utat, hanem parkolásra is.

Kétes családi földügyek

De a zöldpárti politikus akkor is kellemetlen helyzetbe került, amikor tavaly a kormány földpolitikáját támadta, csak hát utóbb kiderült, hogy édesapja Hadházy Árpád a megyei agrárkamara elnökeként annak a Twickel Györgynek a cégeiben tölt be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak, mivel strómanok segítségével sorra gyarapítja a birtokait Tolnában. Az Origo írta meg azt is, hogy 2015 végén a Földet a gazdáknak program keretén belül Hadházy Ákos édesanyja, Hadházy Árpád Lajosné három ingatlant is meg szeretett volna vásárolni, s figyelemre méltó hirtelenséggel teremtett elő 30 millió forintot, ami a licitálás feltétele volt. A politikus édesanyját ráadásul az a Kurucz Mihály ügyvéd képviselte, aki a Twickel egyik jobbkezének számító Gscheidt Mátyás ügyeiben is többször eljárt. Gscheidt Mátyás közel 223 hektárt nyert el a földárveréseken. Micsoda véletlen.

A kicsit impulzív LMP-s politikus persze mindent tagadott, és elmondta, hogy édesanyja visszalépett a licittől, mert erkölcstelennek tartja azt. Kérdés: mielőtt a 30 milliót befizette, még nem tartotta erkölcstelennek? Mi történhetett?

No mindegy, vicces ember ez az Ákos. Csak hát azt is megírtuk, hogy Hadházy édesapja nevén 2,3791 hektár föld van, és ha még az édesanyja 9,7781 hektárját, testvére, Hadházy Karolina 1,4927 hektárját, valamint Hadházy Ákos 0,4668 hektárját is hozzávesszük, akkor összesen 14,1167 hektárt birtokol a család.

Szereti a Simicska-média

Hadházy Ákost feltűnően szereti Simicska Lajos médiája. Nem túlzás, heti vendég Kálmán Olgánál, rajong érte az Index és a Magyar Nemzet is, mindenféle kontroll nélkül közlik, amit Hadházy mond. Most is persze. Igaz, ezúttal látványosan megviccelte kedvenc médiumait, hiszen mókásan összekevert két számot. Jó, a legevidensebb értelmezés az, hogy Ákosunk egyszerűen egy orbitálisat hazudott. De legyünk megengedőbbek: játsszunk el a gondolattal, hogy csak összevissza beszél.

Hogy Simicska médiája miért hitte el ezt a nyilvánvaló csacskaságot, annak utána fogunk járni. Érdekes dolgokat hallottunk ezzel kapcsolatban.

Mindenesetre javasoljuk Hadházy úrnak, hogy legközelebb mielőtt meggondolatlan nyilatkozatokat tesz a sajtónak, konzultáljon kicsit többet Ron Werberrel és a családtagjaival, vagy sajtótájékoztató helyett inkább repüljön egyet.