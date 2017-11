Jövő héten megérkezik a tél

Hétfőn még süthet a nap, a hét közepén azonban már megérkezik a tél az országba. Kedden reggel országos fagyra ébredünk majd, szerdán pedig a hegyekben már havazhat is.

Hétfőn északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap, csapadék már nem várható - írja előrejelzésében a koponyeg.hu. Késő délutánra mérséklődik az eleinte sokfelé erős szél. Reggel -4 és +2, délután 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napsütést fátyolfelhők zavarják meg, de csapadék nem alakul ki. Reggel országos fagy lesz -7, -1 fokos értékekkel, és délután is csak +5 körüli hőmérsékletre lehet számítani.

Szerdán azonban már beborul az ég, és egyre többfelé kezdődik esőzés, a hegyekben havas eső, hó is lehet. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a keleti szél megélénkül. Csütörtökön is eleinte borult lesz az ég, és többfelé valószínű további eső - a hegyekben és az északnyugati tájkon havas eső, havazás is - később azonban csökken a felhőzet, és kisüt nap. Erős lesz az északnyugati szél, és+2, +3 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Pénteken napközben felhősödésre, délutántól havas esőre, gyenge havazásra van kilátás. Reggel -3, délután +1 fok körül alakul a hőmérséklet.