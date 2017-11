Távozik a Varga Zoltán-média főszerkesztője

Néhány hete Simicska Lajos lecserélte médiabirodalmának a legfontosabb vezetőit, és a leglényegesebb posztra helyezte régi harcos- és ivótársát, Schlecht Csabát. Ő vezeti a Magyar Nemzetet, a Hír TV-t pedig a pontosan ebből a baráti és - fogalmazzunk így - hobbikörből származó Faragó Csaba. Ezzel egyidőben távozott az Index vezérigazgatója is. Vagyis, a Simicska-birodalom három ékköve (Magyar Nemzet, Hír TV, Index) fenekestől felfordult néhány napon belül. És, egyre többet hallani, hogy van kapcsolat Simicska és Varga Zoltán között. A Varga-birodalomban a 24 nyár eleji, furcsa vezetőváltása után most információnk szerint a Best főszerkesztője távozik.