Bíró Ica képviseli az értelmiséget Vona Gáboréknál

Egy hétig úgy nézett ki, hogy a nem kevés jobbikos pénzzel megtámogatott Fonyódi Tibor író személyében végre megtalálta tökéletes értelmiségi arcát a Jobbik. Azonban Vonaék nem most jöttek le a falvédőről, viszonylag gyorsan rájöttek, hogy egy komoly szakmai hátország nem állhat egyetlen sci-fi íróból. Így nekikezdtek újabb értelmiségi személyek keresésének, ez lett a szerencséje Bíró Ica, modellnek, színésznőnek, végső esetben énekesnőnek, aki így bekerülhetett a párt elitklubjába. Bíró Ica szakmai karrierjének a csúcsát a 2000-es Playboy-címlap jelentette, egyedülálló képességeivel ufókat lát, ráadásul hatvanéves korában is szívesen mutatkozik egy szál bikiniben. Alakul a Jobbik szakértői gárdája.

Vona Gáborék érezvén a választások közelségét, elképesztő kommunikációs varázslatba kezdtek, aminek egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy a párt támogatottságának csökkenésével szemben szellemi hátországukat radikálisan bővítik. A napokban ennek megfelelően mutatták be Fonyódi Tibor írót a nyilvánosságnak, akiről az Origo kiderítette, hogy cége közel félmillió forintos jobbikos pénzben részesült. Megírtuk, hogy a Harrison Fawcett álnéven alkotó elsősorban science fiction-regényekkel operál, és 2016-ban valósággal megrengette a science fiction-piacot a „Hosszú út a trónig, bébi" című művével. Ezek után kevesen gondolták, hogy Vonáék képesek lesznek még egy ekkorát dobni. Ezt feltételezni totális, banális tévedés volt, itt az újabb Jobbik-értelmiségi!

Bíró Ica is odaejtőernyőzött a Jobbik értelmiségi holdudvarába

A Jobbik kommunikációs csodafegyvere, az Alfahír írta meg, hogy maga Bíró Ica is csatlakozott "a Jobbik legújabb kezdeményezését támogató ÉRTELMISÉGI KÖR (!!!) egyre szélesebb, értelmiségi csoportjához". Az igazán jó hírben a következőképpen mutatták be a fitneszmodellt: „Bíró Ica modell, a szakmában tapasztalta meg, hogy mennyire befolyásolja a pénz, a presztízs és a hatalom az embereket. Úgy véli, nem csak a művészvilágban vannak szereposztó díványok. A sportban, a modellkedésben is megtalálható a jelenség, ahol a legtöbben azért nem állnak ki a nyilvánosság elé, mert féltik az állásukat, a karrierjüket." Szerencsére Bíró Ica dacolt a félelemmel, és kiállt a Jobbik mellett. Igaz, nem először, hiszen idén március 15-én a Jobbik ünnepi megemlékezésén a Nemzeti dal rockos verziójára tombolt. 2016-ban pedig a párt számára kiemelten fontos „Együtt egy közös ügyért! Együtt az állatkínzás ellen!" elnevezésű megmozduláson együtt tüntetett Vona Gáborral. Ennél is korábban azzal kérkedett, hogy elment a Jobbik lakossági fórumára annak érdekében, hogy beszéljen Z. Kárpat Dániellel, és a Simicska Lajos szívéhez oly közel álló Varga-Damm Andreával, saját devizahitel-gondjairól.

Bíró Ica (művésznevén: Metál Lady) önmeghatározása szerint fitneszszakértő, modell, színésznő és énekesnő is egyben, így Vona Gáboréknak egy igazán sokrétű személyre esett a választásuk, mikor értelmiségi bázisukba válogattak szereplőket. Bíró neve leginkább testépítő tevékenységének köszönhetően került be a köztudatba, azonban elhamarkodott lenne csupán ez alapján megítélni. Az Ossian nevű heavy metal bandával megalkotta az Azé a nő, aki megműveli című lemezt, bizonyítva, hogy ha nagyon muszáj, énekesnőként is megállja a helyét. Kár, hogy ezután már csak egy album született tőle, így viszonylag gyorsan véget ért gyümölcsözőnek indult könnyűzenei karrierje. Az élet azonban csupa lehetőség, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 2000-ben Playboy-címlaplány lett belőle, így a férfiak nagy örömére meztelenül pózolt az újságban. Nem ez volt az egyetlen alkalom. A pucér képek sikeresek voltak, így innentől új lendületet kapott pályája, 2004-ben leigazolták a címében is sokat mondó Az egyéjszakás kaland című színházi darab egyik szerepére.

Napjaikban Bíró Ica a metálladys múltat maga mögött hagyva celebbé avanzsálódott. Az elmúlt években olyan társadalmilag kiemelkedő ügyekre hívta fel a nyilvánosság figyelmét, mint hogy ufót látott. Elmondása szerint erről az élményéről azért nem beszélt szívesen, mert félt attól, hogy kinevetik. Kifejtette azt is, hogy 60 évesen nem pazarol időt az egyéjszakás kalandokra, képei tanúsága alapján pedig megállapítható, hogy továbbra is szívesen mutatkozik bikiniben.

Vona Gáborék legújabb akcióját követően egyértelműen megállapítható, hogy szépen alakul a Jobbik szakértői gárdája, de még közel sincs vége az értelmiségi válogatásnak. A hazai közélet egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a B-kategóriás sci-fiket jegyző író, és az ufókat látó fitneszmodell után sikerül-e hasonló kaliberű személyeket maguk mögé állítani Vonáéknak. Aki ismeri őket, az tudja, hogy ez egyáltalán nem megoldhatatlan feladat nekik.