Simicska megint durván részeg volt, emiatt kezdett újabb ámokfutásba

Simicska Lajos környezetéből úgy értesült a Ripost, hogy a jobbikos milliárdos a hajnali órákban nagy mennyiségben fogyasztott whisky-t. Ez vezetett ahhoz, hogy újra plakátokon kezdte el gyalázni Orbán Viktor miniszterelnököt.

Közvetlen környezete is megdöbbent Simicska Lajos újabb akcióján, amikor Budapestről Veszprémbe tartva ma hajnalban az autópályán hirtelen kipattant a kocsijából, előhúzott egy sárga festékes flakont és az útjába kerülő Soros-plakátra felfújta a szokásos trágárságot - írja a Ripost.

A lap szerint most is, ahogy két hónappal ez előtt is, döntő szerepet játszott az alkohol.

Két hónapja Veszprémben többször elesve, zakóját összemocskolva botorkált saját hirdetőoszlopai között - emlékeztet a lap.

A milliárdos környezetéből származó értesüléseik szerint most a hajnali órákban legalább egy üveg whisky elfogyasztása után kezdett el Simicska akciózni. Ilyen állapotában szólt a sofőrjének az autópályán, hogy álljon félre egy a Soros-tervről szóló plakátnál. A Ripost azt is megjegyezte, hogy Simicska Lajos közérzete nem éppen a legjobb, többen is megerősítették a lapnak, hogy depressziós.

A Ripost informátorai szerint környezetében közismert, hogy "Lajos mániás depressziós". Simicska viselkedésére pontosan ráillenek a tünetek. "A fázisok közti időszakok jellemzően 50-60 napra tehetők. Mint ismeretes Simicska utoljára hozzávetőleg 2 hónapja, október elején ragadtatta el magát Veszprémben. Eszerint a következő roham február elejére, majd a választások feltételezhető időpontjára, április első hetére várható" - írja a Ripost.