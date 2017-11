Rossz nézni, mennyire mélyen van Simicska Lajos

Simicska Lajos két hónapon belül másodjára jött olyan idegállapotba, hogy az utcán randalírozzon. Ma hajnalban a 30 milliós Jaguárjával állt félre, hogy néhány óriásplakátra megint ráfirkálja a családi szlogent. A jobbikos oligarcha ott tart, hogy mindössze ennyi futja tőle, ha közéleti szereplésről van szó. Ez a szint mindenesetre tökéletesen passzol a Jobbikhoz és annak elnökéhez, Vona Gáborhoz, aki WC előtt pózol, és az ufóhívő Bíró Icával épít értelmiségi holdudvart.

Történelmi együttműködésnek lehettünk ma szemtanúi, amikor Soros György háziblogját Simicska Lajos arra használta fel, hogy újra bemutassa, milyen kivételes kincs ő az országnak. A 444 tette is a dolgát és vezető anyagban számolt be arról a rendkívül fontos hírről, hogy a Jobbik oligarchája hajnalban megint odáig jutott, hogy festéket ragadott és összefirkált néhány köztéri óriásplakátot. A cikket aztán a Simicska-média friss szerzeménye, az Index is negyedórán belül címlapon hozta, ahogy a függetlenségére mindig büszke ellenzéki propagandasajtó sem maradt ki a buliból.

Ezek szerint egy láthatóan megzuhant, a bosszúszomjtól megrészegült, a milliárdjaival a háttérben zsaroló pénzember félőrült vergődése vezető hír ma Magyarországon. Az "objektív" sajtó itt tart és így tájékoztat.

A 444, ha már úgyis mindig tudja, mi a helyes, cikkírás helyett talán meg is mondhatta volna Simicska Lajosnak, hogy bocs', uram, de szórakozzon mással, az ámokfutásaival pedig ne a nyilvánosságot, hanem a kedves családját traktálja. Éppen elég baj az nekik. Soros blogja ehelyett kitapintható szimpátiával kürtölte szét, hogy Simicska Lajos néhány plakátra firkálva megint Orbán Viktort szidta trágárul

Ez aztán teljesítmény, ezzel már címlapra lehet kerülni, ezért érdemes élni.Ha megfogad egy tanácsot, hogy ne legyen unalmas, Simicska Lajos legközelebb azzal is próbálkozhatna, hogy lehugyozza például a szomszéd ház falát, vagy fekáliával dobálja meg a veszprémieket. Pumped Lali még belőle is lehet, érdeklődjön az RTL-nél.

Ha nehéz is, mégis vegyük komolyan Simicska Lajos hajnali akcióit (nem ez volt az első, októberben produkált már egy hasonlót). A helyzet úgy áll, hogy egy olyan milliárdos szánalmas megnyilvánulásait látjuk, aki nyíltan felvásárolt egy politikai pártot, és azt teljes mellszélességgel (értsd: minden pénzével és befolyásával) támogatja. Arról a Jobbikról van szó, amely 5 hónappal a jövő évi országgyűlési választások előtt úton-útfélen azt mantrázza a szavazóknak, hogy alkalmasak a kormányzásra, hogy ők a legesélyesebbek a Fidesz-KDNP-vel szemben, felkészültek egy ország vezetésére, és értik, mekkora felelősséggel jár a hatalom.

Eközben pedig a főszponzoruk, akinek a lóvéjából politizálnak, Simicska Lajos, hol részegen, hol egy 30 milliós Jaguárból kitámolyogva graffitizéssel üti el az időt, mert szerinte ez jópofa.

Tényleg az, otthon, a négy fal között. Azt azért mégse gondolja már senki, hogy ez a "program" a magyar állampolgároknak elég lesz. Böszmékből már láttunk éppen eleget.

Amilyen a mosdó, olyan a törölköző

Simicska mára már ciki, és éppen ezért tökéletesen illik Vona Gáborhoz és a Jobbikhoz. A gazda összerondított plakátok előtt pózol, a pártelnök meg a WC előtt csücsörítve, meg többnyire háziállatokkal. Tökéletes összhang, a zsák megtalálta a foltját.

A magunk részéről nem is szeretnénk belerondítani a Simicska-Vona szerelembe, az úgy jó, ahogy van. Egyedül annyit kérnénk tisztelettel, hogy tartsák meg maguknak a vágyaikat. Ne akarjon minden politikus kormányfő lenni, az oligarchák pedig érjék be a vagyonukkal és ne bolygassák a közéletet. Ha pedig mégis, akkor legalább annyi legyen bennük, hogy egy szemöldökcsipesznél, meg egy flakon festéknél valamivel többet tesznek le az asztalra.