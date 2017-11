Hiába derült ki ezerszer is, hogy Brüsszel a bevándorlók betelepítésében látja Európa jövőjét, a magyar baloldal még mindig ott tart, hogy nincs ilyen szándék, a kvóták pedig nem léteznek. A M1 talán ezért - meg persze azért is, mert az Európai Parlament novemberben elfogadta azt a dokumentumot, amely alapján tárgyalásokat kezdene a miniszterek tanácsával az uniós menekültügyi rendszer, azaz a dublini rendelet reformjáról - döntött úgy, hogy személyesen kérdezi meg az európai parlamenti képviselőket, hogy mit gondolnak a migrációról. Az elkészült interjúk végérvényesen megcáfolják a hazai ballib politikai tömb mindent eltagadó állításait.

Frank Engel néppárti képviselő például arról beszélt a közszolgálati csatornának, hogy

a jövő feladata nem is az, hogy kötelező legyen-e a betelepítés rendszere, hanem az, hogy automatikus legyen.

Kifejtette, hogy nem befogadni menekülteket, nem európai magatartás. Szerinte ugyanis az nem lehet európai ország, amelyik nem fogad be migránsokat. "Mindannyian migránsok voltunk. És továbbra is migránsok maradunk" - mondta. Kitért a magyar-szerb és a magyar horvát határszakaszon megépített kerítésre is. Frank Engel közölte, hogy ugyan egyetért azzal a kijelentéssel, hogy meg kell védeni a határokat, de szerinte a kerítések hosszú távon nem jelentenek megoldást. Azt mondta, hogy "az áradatnak vége lett, egyébként is vége lett volna", Magyarország pedig sok pénzt megspórolhatott volna, ha nem dőlt volna be annak, hogy meg kell építeni a kerítést. A politikus kijelentése azért is visszás, mert a balkáni útvonalon zajló, milliós nagyságrendő migrációt a török-EU paktum mellett a magyar kormány által emelt kerítés szorította vissza, de eközben a tengeri útvonalakon továbbra is százezrek érkeznek évente.

A brüsszeli politikusnak egy ideje már terhelt a viszonya Magyarországgal, miután még a tavasszal úgy fogalmazott, Magyarországnak nincs helye az Európai Unióban, mert a kormány módosította a felsőoktatási törvényt. Ezt a felvetését a saját pártcsaládja, tehát a néppárti frakció is elutasította. Most az M1-nek azt fejtegette, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem vesznek részt a menekültek befogadásával kapcsolatos programokban, további hozzájárulásra lehetne kötelezni. Tehát például Magyarországnak és Lengyelországnak pénzt kellene visszafizetni az unió számára a kapott támogatásokból.

Az M1 megjegyezte, hogy Engel álláspontja tartalmát tekintve egy az egyben megegyezik Soros György befogadáspárti spekuláns tervével.

Migráció és terror

A következő interjúalany Tanja Fajon szlovén szocdem politikus volt, aki arról beszélt, hogy nacionalista és populista retorika a terrorizmus és migráció összekapcsolása."

Úgy látja, hogy ezt a véleményt azok hangoztatják, akik félelmet akarnak kelteni az emberekben. Azt az ellentmondást, hogy számos európai terrorcselekményt frissen érkezett bevándorlók követtek el (2015 óta összesen 34 iszlamista terrortámadásban több mint 280 ember vesztette életét az Európai Unió területén, az 58 elkövetőből 31 bevándorló volt), azzal oldotta fel, hogy a radikalizáció új jelenség, amely olyanokat is érint, akik már Európában születtek meg (azt nem tette hozzá, hogy migráns családban). "Ezzel foglalkozni kell, de ennek semmi köze nincs a migrációhoz" - állította.

Az EP-képviselő azt fejtegette, hogy Európán belül létre kell hozni a közös migrációs és menedékjogi politikát, amelyből minden európai kormány kivenné a részét. Szerinte ugyanis "Európa migrációs kontinens, és sem a határok, sem pedig a kerítések nem fogják megakadályozni a menekülteket, hogy ide jöjjenek".

Fajonról azt kell tudni, hogy ő jegyzi azt a 2016-os EP-jelentést, amely alapján minden tagországban egységesítenék és felgyorsítanák a menekültügyi eljárásokat. Tagja a terrorellenes, valamint az állampolgári jogokkal, a bel- és igazságüggyel foglalkozó LIBE szakbizottságnak.

Ez utóbbi tagjaként pedig megszavazta a felső korlát nélküli kötelező migrációs kvóták rendszerének tervét.

De szerepel azon a 266 nevet tartalmazó listán is, amelyet Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány készített az Európai Parlamentben dolgozó megbízható szövetségeseiről.

Magyarország a hibás

Ana Gomes portugál szocialista politikus a közmédiának adott interjúban ugyan elismerte, hogy a kvóta-rendszer nem működött jól, de ezért Magyarországot hibáztatja. "Ott volt Magyarország, Orbán úr volt a legdühödtebb bírálója a szolidaritási mechanizmusnak. A reakciók is okozták, hogy nem működhetett jól" - jelentette ki.

Ana Gomes nem először támadja dühödten a magyar kormányt, az Európai Parlament ülésein többször kifejtette, hogy "Magyarországon megszűnőben van a demokrácia", és azt is javasolta az Európai Néppártnak, hogy zárja ki soraiból a magyar kormánypártot. Folytatásképp a lengyel kormányt „nácinak és fasisztának" nevezte.

Most azt mondta, hogy a háborús övezetekből útnak indulókat Európának tárt karokkal kellett volna fogadnia, majd szét kellett volna őket osztani a tagállamok között. Ezzel összefüggésben még a balkáni migrációs útvonal lezárására született 2016. évi török-uniós megállapodást, mivel szerinte Európának több migránsra van szüksége.

A dublini rendelet módosításával kapcsolatban a képviselő úgy nyilatkozott a Híradónak, hogy az EP egy egyértelmű, konstruktív, lényegbevágó álláspontot fogadott el. Szerinte az Európai Bizottságnak hasonló a meggyőződése, egyedül az országok miniszterelnökeit és államfőit tömörítő Európai Tanács billeg, mert ebben a testületben az országok nagyon különbözően gondolkodnak.

„Meg kell mondjam, hogy ami 2015-ben történt, amikor egyes országok, mint Magyarország, vagy a Visegrádi országok összezártak az áthelyezésekről döntő szolidaritási mechanizmus ellen, az óriási csapás volt az európai szolidaritásra" – mondta a képviselő. Gomes a LIBE és a terrorellenes szakbizottság tagjaként támogatta a felső korlát nélküli kötelező betelepítési kvóták létrehozását, ezzel összefüggésben pedig kijelentette, hogy "ki kellett próbálni, hogy a tagállamok megosztják a terheket egymás között, és szolidaritást mutatnak egymás iránt".

Betelepítés, ami a csövön kifér

Azokra a tagállamokra nézve is kötelezővé kell tenni a betelepítést, akik nem akarnak bevándorlókat fogadni – mondta az M1-nek adott interjújában a holland Sophie in 't Veld liberális európai parlamenti képviselő. Kifejtette, hogy a dublini reform csupán egyik eleme az átfogó európai menedékjogi rendszernek, és reméli, hogy

a végeredmény pedig egy valóban közös, európai menekültügyi rendszernek lesz.

Üzent azoknak a tagállamoknak is, amelyek nem járulnának hozzá ehhez a tervhez. Szerinte jó dolog, ha nagy egyetértésben hozzák a döntéseket, de nem eshetnek egy-két tagország túszaivá. "Előre kell lépnünk, mert a helyzet igencsak sürgető" - jegyezte meg.

Szerinte önkéntes alapú helyett azért kell kötelezővé tenni a befogadást, mert egyes országok egyszerűen megtagadják, hogy kivegyék a részüket a folyamatból. "Én liberálisként teljes szívemmel azt hiszem, hogy az emberek jók, de belátom, hogy néha ösztönzésre van szükségük" - fogalmazott, de azt is közölte, hogy nagyon sajnálja, hogy Magyarországon a migránsellenes kampány már Soros Györggyel is összekapcsolódott. Azt mondta, ha ő magyar lenne, büszke lenne arra, hogy a hazája már képes befogadni migránsokat.

Ehhez azt is hozzátette, hogy szerinte nem kellene lezárni a határokat, mivel az "Európa, mint bevehetetlen erőd" koncepciója nem működik és soha nem is működött.

Sophie in 't Veld a Magyarországot rendszeresen támadó Guy Verhofstadt vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért frakcióhoz tartozik. Tagja továbbá a LIBE szakbizottságnak, amelynek tagjaként megszavazta a felső korlát nélküli kötelező migrációs kvóták rendszerét, és ő is szerepel azon a Soros György listáján a megbízható szövetségesekről. A migrációs válság tetőfokán azt mondta az EP-ben, hogy