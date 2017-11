Migránsválság: Brüsszel helyett Budapestet választaná Közép-Európa

Egy friss felmérés szerint Közép-Európa tizenegy országában a megkérdezettek több mint 70 százaléka rossznak ítéli meg a bevándorlást mint jelenséget, Brüsszel befogadó migrációs politikáját pedig ugyanilyen arányban utasítják el. Eközben a többség a magyar kormány álláspontját támogatja a kérdésben.

Brüsszel bevándorlási politikáját ellenzik, a magyar kormányét támogatják a közép-európaiak - erre az eredményre jutott a Nézőpont Intézet friss felmérése. Az elemző központ Magyarország mellett tíz közép-európai országban készített közvélemény-kutatást, amelyből az derült ki, hogy a térségben

tízből heten (74 százalék) rossznak tartják a bevándorlást Európa szempontjából, ugyanilyen arányban pedig (73 százalék) elégedetlenek azzal, ahogy az Európai Unió kezeli az illegális határátlépés kérdését.

A kontinensen kívülről érkező bevándorlást elsősorban a magyarok és a szlovákok (89 százalék), a csehek (88 százalék), valamint a bolgárok (80 százalék) tartják rossznak. Érdekesség viszont, hogy ez a kérdés az osztrákokat és németeket sem osztja meg: Ausztriában 63, Németországban pedig 58 százalék mondja azt, hogy Európa szempontjából inkább rossz a bevándorlás. Ide kapcsolódik, hogy az EU migrációs politikájával az osztrákok 77, valamint a németek 69 százaléka elégedetlen.

A rosszallók aránya ennél is magasabb a szlovákoknál (91 százalék), a cseheknél (89 százalék), a bolgároknál (80 százalék) és a magyaroknál (78 százalék).

V4

A visegrádi országok mintáján a Nézőpont azt is mérte, hogy milyen jelenleg a megítélése annak a tervnek, amely kvóták alapján osztaná szét a bevándorlókat Európában. Változatlanul elsöprő többségben vannak azok, akik ellenzik a migrációs kvótát: a négy országban átlagosan tízből nyolc ember, a megkérdezettek 78 százaléka nem ért egyet az elképzeléssel.

A kutatás a magyar kormány bevándorlási politikájának megítélését is vizsgálta. Eszerint miközben az Európai Unió bevándorlási politikáját a többség ellenzi,

a magyar kormány migrációs politikájával a többség szimpatizál.

Ez a mutató a visegrádi országokban közel kétszer magasabb, és a régióban 56 százalékon áll a magyar megoldás támogatása, 32 százalék ellenében. Talán nem meglepő, hogy leginkább az osztrákok (65 százalék) és a németek (55 százalék) ellenzik a magyar kormány lépéseit. A Nézőpont úgy értékelt, hogy ezeket a magas számokat a két országban tapasztalható, Magyarországról szóló negatív hírközlés is magyarázza. Már csak azért is, mert amúgy az osztrákok és a németek is szkeptikusak a migrációt érintően.