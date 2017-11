Rengeteg a baleset a csúszós időben, egy ember meghalt

Az ónos-havas eső miatt már több baleset is volt délelőtt: az egyikben meghalt egy ember. Autójával egy busszal ütközött. A meterológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki több megyére a havazás miatt. A rendőrség is arra figyelmeztet, hogy mindenki óvatosan vezessen.

Ónos eső és havazás veszélye miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapestre, Pest megyére, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére.

Ezekben a megyékben több helyen 5 centi hó is eshet.

A friss hó, és az ónoseső miatt rengeteg baleset volt.

Vértesboglárt és Bodmért összekötőúton egy ember meghalt egy karambolban.

Egy busz ütközött össze frontálisan. Az utat lezárták, Felcsút és Csákvár között a 811-es főút felé terelik el a forgalmat.

Debrecen és Debrecen-Józsa között egy kisbusz és egy autó ütközött.

Lezárosok miatt további torlódások alakulhatnak ki a Budapest környéki gyorsforgalmi úton Liszt Ferenc Repülőtér - 4-es főút - M0-ás autóút - M3-as autópálya fővárosi szakaszán.

A rossz időjárásra, és annak veszélyeire a rendőrség is figyelmeztet.

Arra kérik a sofőröket, hogy legyenek óvatosak és türelmesek, és minden indulás előtt ellenőrízzék autóikat.

Azt tanácsolják, senki sem menjen gyorsan.

Azt is írják felhívásukban, hogy nem csak a hó, hanem a lecsapódó pára miatt is csúszóssá válhatnak az utak, a köd miatt csökkenhet a látótávolság, a megerősödő szél pedig ronthatja az autók menetstabilitását. Veszélyesebbek lehetnek a felüljárók és hidak, amelyek ilyenkor gyakrabban jegesednek. A borongós időben tompábbak lehetnek a reflexek, ezért fontos a nagyobb követési távolság betartása is.

Két fő dologra kell koncentrálni: kell egy jól felkészített autó és egy felkészült sofőr. Az autónál a legelső a téli gumi, amit a sofőrök körülbelül 60%-a használ. Ég és a föld a különbség a téli és a nyári gumi között az ilyen utakon. Tehát aki azt gondolja, hogy majd ő óvatosabban vezet, nagyobb követési távolságot tart, az messze nem elégséges!"



Ezt már egy közlekedésbiztonsági szakember mondta el az Origónak.

Lovas Károly szerint nagyon fontos az is, hogy az ablakmosóba legyen fagyálló folyadék és, hogy megfelelő állapotban legyen az ablaktörlő, hiszen a téli időben sokkal gyorsabban bekoszolódik a szélvédő.

Mivel ebben az időszakban sokkal többet vezetünk szürkületben, és sötétben is, különösen fontos, hogy az autón minden világítóberendezés legyen rendben.

„Egy csúszós úton jobban ki tud jönni egy rossz féknek a hatása. Keresztbe fog, ferdén fog, az autó sokkal hajlamosabb a csúszós úton a megpördülésre" - teszi hozzá a szakember

Ahogy mondja készülni kell arra is, hogy ott ragadunk valahol a hóban. Erre az esetre azt javasolja, hogy:

Legyen az autóban egy rosszabb fajta télikabát, amit, ha defektet kapott a kocsi, fel tudunk venni, akárcsak egy téli kesztyűt. Ha nagyon havas táj felé megyünk, például erdőbe akkor érdemes egy kisebb lapátot is magunkkal vinni, arra az esetre, ha a havat el kell tüntetni az útból. De vontatókötél is jó, ha van nálunk."

Lovas Károly azt is mondja egy sofőrnek fejben át kell gondolnia, hogy a téli havas-csúszós út más típusú vezetési módot kíván meg.

Nem szabad megszokásból vezetni! Ha ugyanazon az úton megyek télen-nyáron, akkor az út lehetséges csúszóssága miatt alacsonyabb sebességgel kell vezetni. Óvatosabban kell irányt váltani, nem szabad dinamikus kormánymozdulatot, amivel az autót kibillenteném az egyensúlyából. Nagy hóban nem hajtunk bele nagy sebesességgel pocsolyába, mert elviszi az autót."

Azt is hozzáteszi, hogy fontos rutint szerezni a csúszós úton való vezetésből is.

Ehhez jó módszer lehet, ha egy elhagyatott parkoló, ott senki sem veszélyeztetünk.

"Viszont kipróbálhatjuk, hogy tudunk fékezni, kanyarodni , ha megcsúszik az autó hogyan tudjuk visszanyerni az uralmat a kocsi fölött. Erre sok vezetéstechnikai tréning is elérhető, ahol néhány óra alatt a legfontosabb manővereket el lehet sajátítani. "- mondja a szakember.

Holnap is borús idő lesz, esővel, míg a hegyekben akár 10-15 centiméteres hó is eshet. Hétvégén is felhős idő lesz, északon és nyugaton pedig havas esőre, hóra és esőre számíthatunk- írja a köpönyeg.hu.

A hétvégén azonban ismét havazhat, délkelet felől egy újabb mediterrán ciklon húzódik az ország felé. A hétvégén a havazás mellett erős, akár viharos szél is várható. Így hófúvásra is készülni kell.