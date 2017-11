Még nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást

A tavalyinál súlyosabb influenzajárványra kell számítani az idén Európában, ezért a szakemberek mindenkinek azt javasolják, hogy oltassa be magát - mondta Szlávik János, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatornán a napokban. Magyarországon általában csak január közepén kezdődik az influenzajárvány, ezért még most sem késő beadatni a védőoltást, amelytől számítva 2-3 héten belül alakul ki a védettség.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Influenzafigyelő Szolgálata minden hét szerda délutánján teszi közzé a legfrissebb adatokat. A ma délután közzétett legfrissebb jelentés szerint idehaza továbbra sincs influenzajárvány. 2017. november 20 - 26. között az előző (46.) hetinél 22,2%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, de ez még mindig csak 7200 embert jelent. A járványt viszont nem ússzuk meg ezen a télem sem.

Az úgynevezett ausztrál influenza idén már csaknem 140 ezer embert fertőzött meg Ausztráliában. Szlávik János felhívta a figyelmet arra, hogy minden évben változik az influenzavírus. Új törzsek alakulnak ki, és elkerülhetetlen, hogy az ausztrál vírustörzs elérje Magyarországot is. Ugyanakkor a már hozzáférhető oltóanyag védelmet nyújt a déli féltekén kialakult törzs ellen is.

Az infektológus főorvos megjegyezte, hogy ez nem jelent ugyan százszázalékos védelmet, de aki beoltatja magát, biztos lehet abban, hogy ha meg is fertőződik, a betegség nem lesz súlyos lefolyású nála.

Szlávik János továbbá elmondta, hogy Magyarországon még mindig alacsony, 20-25 százalékos az átoltottság, miközben a kívánatos európai szint legalább 40 százalékos lenne.

Még most sem késő beadatni az influenza elleni védőoltást, a háziorvosokhoz pedig már megérkeztek az ingyenes vakcinák

- ezt már Szentes Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára mondta az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

A megkapott vakcinának csak jótékony hatása lehet, és akár a járvány ideje alatt is beadatható az oltóanyag. Az influenzaszezon hazánkban általában január közepén kezdődik és mintegy két hónappal később ér véget - mondta a helyettes államtitkár. Szentes Tamás arról is beszélt, hogy minden évben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határozza meg, melyik három komponens kerüljön be a vakcinába, melyik három véd a legnagyobb valószínűséggel a kitörő járvány ellen.

A védőoltást kérők számát pedig mindig nagyban befolyásolja, hogy mennyire volt eredményes az előző évi vakcina.

A szívbetegeknek életveszélyes is lehet a vírusfertőzés

A szívbetegek számára különösen fontos az influenza elleni védekezés, mert sokkal veszélyesebb számukra a vírus, mint az alapvetően egészségeseknek.

Nagyobb a sokszor fatális kimenetelű szövődmények kockázata, de a keringési rendszert is rendkívül megterheli a vírus által okozott magas láz. A halálozások nagy részéért ilyenkor a kialakuló keringési elégtelenség felelős, melyet a magas testhőmérséklet, a folyadékveszteség és a kóros anyagcsere-folyamatok váltanak ki

- olvasható a Magyar Kardiológusok Társaságának közleményében, amelyben a védőoltás fontosságára hívják fel, különösen a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő páciensek figyelmét.

A statisztikák szerint lényegesen nagyobb ugyanis az esélye, hogy elkapják az influenzát, és annak is, hogy

súlyos szövődményei alakuljanak ki, mint például a tüdőgyulladás, ami szívbetegek számára (főleg idős korban) akár végzetes is lehet.

Az Európai Kardiológusok Társasága (ESC) által 2016-ban kiadott „Kardiovaszkuláris Prevenció" elnevezésű irányelv kiemeli az influenza és a szívinfarktus közötti szoros kapcsolatot.

Egyes tanulmányok alapján akár többszörösére is emelkedhet az influenza akut szakaszában, az első 3 napban a szív- és érrendszeri események, úgymint szívinfarktus, vagy stroke kockázata az arra fogékony populációban. Azonban mindez az időben alkalmazott védőoltással megelőzhető – figyelmeztet mindenkit Prof. Dr. Tóth Kálmán, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke.

A védőoltás tehát

keringési betegségben,

krónikus légzőszervi betegségben,

kezeletlen magas vérnyomásban,

veleszületett, vagy szerzett immunhiányos állapotban,

kóros elhízásban szenvedők számára,

cukorbetegség fennállása esetén,

illetve újabban már 60 év felett rendkívüli módon ajánlott,

ezért azoknak, akik a felsorolt rizikócsoportok valamelyikébe tartoznak, az oltóanyag ingyenes.

A következő linkre kattintva az ÁNTSZ honlapján megnézheti, hogy ki mindenki jogosult térítésmentes influenza elleni védőoltásra a 2017/18-as szezonban.