Zsidógyűlölő a Jobbik nyugdíjas tagozatának élén

A Jobbik nyugdíjas tagozatának alelnöke, Erős Erzsébet zsidógyűlölő megjegyzéseivel van tele az internet, újabb bizonyítékaként annak, hogy a Jobbik baloldali fordulata közepette ugyanolyan rasszista, antiszemita párt maradt, mint volt. A Pesti Srácok találta meg elképesztő bejegyzéseit: szerinte a zsidóknak nem szabadna politizálniuk, hiszen ők az ország rákfenéi, ők tehetnek a holokausztról (bár Erős Erzsébet szerint nem is biztos, hogy volt), valakik pedig haditervet készítenek, hogy vegyszerekkel irtsák ki a magyarságot.

A PestiSrácok találta meg a cukiskodó Simicska-Vona párt új kedvencének, Erős Erzsébetnek az internetes bejegyzéseit, aki a szeptemberben alakult nyugdíjas tagozat alelnökeként tevékenykedik a párt körül. A nyugdíjas tagozatot azután hozta kétségbeesésében hirtelen létre a Jobbik, hogy Vona júliusban ócsárolta a nyugdíjasokat, többek között azt írva róluk, hogy "a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt"

Zsidógyűlölet éjjel-nappal

Ha mégsem jönnek a migránsok, majd azt fogják mondani, hogy megvédték az országot. Amíg a magyarországi zsidóság nem akarja a betelepítést, addig nem kell izgulni, az lesz, amit ők akarnak. Ennyire egyszerű!!! – idézte a nyugdíjas nőt a PestiSrácok. Erős Erzsébet szerint zsidózni nem szégyen, és azt sem titkolja, hogyan érez a politikai pályán lévőkkel szemben. Szerinte ugyanis a zsidóknak nem kellene beleszólniuk a magyar politikába. Ezt egyik ismerőse azzal toldja meg: 40 százaléknál nagyobb tulajdonrészhez sem lenne szabadna engedni őket, inkább „otthon púposkodjanak".

Gyurcsány pártján a cigánygyűlölő, antiszemita jobbikos

Erős Erzsébet szerint Gyurcsány Ferencnek teljesen igaza van abban, hogy a határon túl élő magyaroktól el kell venni a szavazati jogot, mert ő úgy látja, Erdélyben oláh cigányok élnek, nem pedig magyarok.

A Hun TV-ben korábban már elmondta, hogy a magyarok nagy baja a vendégszeretet, mert befogadtak „zsidót és cigányt". A Pesti Srácok rávilágított, egy másik helyen Erős Erzséb a holokauszt tényét is megkérdőjelezte. Szerinte ugyanis a zsidók intézték saját fajtájuk sorsát.A műsorban a nyugdíjas nő egy teljes órán át bizonygatta: valakik mérgezik az élelmiszert és az oltóanyagokat, hogy kiirtsák a magyarokat. A valódi probléma viszont a zsidóság, ők az ország rákfenéje, akik csak acsarkodnak és ordibálnak.

Nem fogok kilépni a Jobbikból, nem fogok hátat fordítani, nem fogom lesajnálni őket, azért mert most cukizzák őket, annak is megvan az oka. Nem egy rétegpárt akar lenni. Ha valaki nem érti meg, ennyire sötét, akkor most erre már nem tudok mit mondani. Tudomásul kell venni, hogy ők nem elégednek meg egymillió emberrel, ők az egész országot akarják – fogalmazott, de egy „nemzetibb" értékeket valló pártot szeretne viszontlátni.

12 apostol kell a pártba

Erős Erzsébetnek határozott elképzelése van a pártalapításról és a parlamenti választásról is. Szerinte ugyanis 12 képviselő (a 12 apostol) kellene ahhoz, hogy pártot lehessen alapítani, a programokról pedig majd a nép dönt. Ha ennek a 12 fős pártnak sikerül kormányra kerülnie, feloszlathatják az országgyűlést, végül az egész pártrendszert. Hogy kiket tudna elképzelni a 12 helyre, azt nem tudta megmondani. De optimistán tekint a jövőbe.

Az elmúlt napokban sorra bizonyosodott be jobbikos politikusokról, hogy továbbra is gátlástalanul zsidóznak. Erről itt, itt és itt is írtunk.