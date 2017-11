Vége a "nincs kvóta" hazugságnak: Juncker legalizálni akarja a migrációt

Kivételesen csodálatos interjút adott az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker a Deutsche Welle nevű német közszolgálati médiának. Hála istennek, ebben nem csak a politikus, hanem az újságíró is meg tudta mutatni, mekkora legendák ültek is le egymással kvaterkázni. Utóbbi, Max Hofmann például megfejtette, hogy Líbiában azért árulnak rabszolgákat, mert túl nehéz bevándorolni Európába, a páratlan felfedezést pedig Juncker úr azzal fejelte meg, hogy hitet tett az Európába irányuló legális migráció növelése mellett. A nirvánához már csak annyi kell, hogy ez az üzenet a hazai ballib tömböt is utolérje.

A beszélgetés a 62 éves politikussal annak kapcsán jött létre, hogy ma találkoznak az EU-vezetői afrikai kollégáikkal az elefántcsontparti Abidijanban, hogy a kontinensről Európába áramló migrációs krízisről tárgyaljanak. Mint ismert, visszafogott becslések szerint is idén szeptemberig, vagyis 9 hónap alatt

több mint 150 ezren keltek át Afrika és Európa között a Földközi-tengeren, köztük 15 ezer szülő nélküli kiskorú.

Mindehhez pedig hozzátartozik, hogy bár erről sincs pontos statisztika, de az elérhető nyilvántartások szerint minimum 3 ezren (!) vesztek oda a tengeren 2017-ben. A valóság ennél jóval sokkolóbb lehet.

Juncker elnök szavait, illetve a Max Hofmann által készített interjút tehát mindezek fényében érdemes mérlegre tenni. Mert bár Brüsszel ezt az egészen elképesztő jelenséget évek óta tétlenül tűri, sőt, gerjeszti, a német közszolgálati újságíró azzal a felvetéssel nyit, hogy mivel az afrikaiak egyenértékűek az európai állampolgárokkal, az EU-nak nem kellene-e kommentálnia, hogy Líbiában rabszolgapiacok működnek. Juncker pedig, mintha zsinóron húznák, fel is mondja a jó előre bebiflázott leckét: hogy, igen, nagyon is, Európa nem maradhat csöndben. Szuper, ez is meg van oldva. Egy gonddal kevesebb, ugorjunk!De Hoffman úr nem hagyja. Ügyesen tereli be a darálóba az EB fejét, amikor jéghideg tekintettel rákérdez, hogy mondja, Juncker úr, ugye azért sokkolja ez a rettenetes ügy? Tudják, mi volt a válasz? Hogy sokkolja. Döbbenet, és hazudik, aki azt mondja, hogy erre előre számított. A német zsurnaliszta persze jó kopó, érzi, hogy szagot fogott. Úgyhogy szép csendben ki is oldja a maga kis szuper nyugatos atombombáját, majd ledobja Juncker elnök ráncos képének kellős közepébe, a következőképpen:

Igen ám, de nem lehetséges-e, hogy Líbiában azért van rabszolga-kereskedelem, mert az afrikai migránsoknak már túl nehéz bejutnia Európába, miután (a fasiszta, náci, nem demokrata olaszok – a szerk.) szigorították az ellenőrzéseket a Földközi-tengeren? Végre valaki ki merte mondani! Gerincből ötös, Herr Hofmann, felállhat! És titkon bármennyire is reméljük, Juncker úr csak nem veszi a kalapját és hagyja faképnél egy ekkora marhaság után a vele szemközt ülő valamit, hanem belemegy az úgynevezett alternatív valóság játékába, és nem is teljesít rosszul benne.

Juncker úr ugyanis közli, hogy ő amúgy akkora zseni, hogy már 2014 óta mondja, hogy

a migráció legalizálása a siker titka.

Szerinte ugyanis, ha nem sikerül törvényesíteni a bevándorlást, akkor aztán végünk. Ezért mindenképpen meg kell oldani, hogy a migránsok a kontinens főbejáratán közlekedjenek, a hátsó ajtó helyett. Elnézést, hogy innen, Európa segge partjáról belepofázunk, de amúgy be is lehetne zárni azt a főbejáratot, nem? És, mondjuk, ahelyett, hogy azzal a nagyon humánus gondolattal szórakozunk, hogy olcsó melósokat zsákmányolunk Afrikából a gazdag nyugatnak, lehetne azt is csinálni, hogy Afrikában adunk az afrikaiaknak munkát, pusztán csak azért, mert végtére ők mégiscsak ott vannak otthon, és legszívesebben ott boldogulnának. Kár, hogy a Soros úrnak - a másik zseninek - erre bezzeg nincs pénze.

Na, de a lényeg, hogy Juncker úr hisz a migrációban, és közölte – magyar ballib ellenzék, most tessenek nagyon figyelni -, hogy az Európai Bizottság ennek megfelelően különböző javaslatokat is megfogalmazott, amelyek homlokterében ugyanaz a fantasztikus felismerés áll, mégpedig, hogy azok,

akik tudnak és be is akarnak vándorolni Európába, az utat legálisan, kőbe vésett törvényektől megtámogatva tudják megtenni.

Szóval így állunk. Arról érdeklődnénk már csak tiszteletteljesen, kedves Gyurcsány-Kunhalmi-Molnár-Szél-Juhász-Bokros-Niedermüller-Ujhelyi és társaik, hogy a „Nincs is kvóta” című mesekönyvet tűzre szabad-e már végre vetni?