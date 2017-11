Diákok támogathatják idén karácsonykor is a rászoruló gyerekeket

A PontVelem Okos Program és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös szervezésében idén karácsonykor is nagyszabású jótékonysági akció kerül lebonyolításra a magyarországi általános iskolákban az EMMI és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató támogatásával.

Varázsolj mosolyt egy társad arcára! - ezzel a mottóval indult útjára idén is az adománygyűjtő akció az általános iskolások körében. A szervezők célja, hogy idén karácsonykor az ajándék adományok segítségével sok-sok gyerek arcára varázsoljanak mosolyt. Egyrészt a rászoruló gyerekeknek, akik örülnek a felajánlott ajándékoknak, másrészt azoknak, akik adnak, akik megélhetik az önzetlen segítés örömét. Az akció menete roppant egyszerű; a gyerekek beviszik az iskolába a megunt, de jó állapotú játékaikat dobozban, majd átadják a tanáruknak. A tanár a gyűjtési időszak végén igényli a csomagok elszállítását az iskolából. Az iskolákból összegyűjtött csomagokat a Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászoruló gyerekeknek.

„A PontVelem Okos Programban a gyerekek megélhetik a mindennapjaikban az önzetlen segítés örömét. A SegítsVelem kezdeményezésünk keretében a diákok egész évben támogathatják a rászorulókat és azt tapasztaljuk, hogy örömmel segítenek. Megtisztelő számunkra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve az EMMI és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató támogatásával ismét megvalósíthatjuk a karácsonyi ajándékgyűjtést is. Célunk, hogy minél több gyermek arcára varázsoljunk mosolyt karácsonykor. Azokéra, akik kapnak, és azokéra is, akik adnak. - mondta el Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A tanárok, diákok és a szülők a karácsonyi akció során közösen gyűjtik össze az ajándékokat - játékokat - az arra rászorulóknak.

„A SegítsVelem programon belül karácsonyra elindítottunk egy speciális gyűjtési akciót. Olyan családokban élő gyerekeknek segít a program, akiknél akár a fűtés, a tűzifa beszerzése is nehézséget okozhat és jó, ha karácsonyfa van az ünnepek alatt, ajándékokról nem is álmodhatnának. Ebben az ajándékgyűjtésben arra kérjük a szülőket és a gyerekeket, hogy az ajándékokat, amiket a rászoruló gyerekeknek szánnak, gyűjtsék össze, vigyék be az iskolába, mi pedig elmegyünk érte a GLS segítségével és elvisszük a Máltai Szeretetszolgálatnak, akik végül eljuttatják a rászoruló gyerekeknek. Ez a karácsonyi gyűjtés zajlik jelenleg és egészen december 6-ig tart." – mondta az akcióval kapcsolatban Matolcsy Miklós.

PontVelem Okos Program A PontVelem Okos Program 2011-ben indult. A program 1.100 általános iskolában van jelen, több mint 40.000 regisztrált diák vesz részt a különböző programokban. A fenntarthatósági program három pillérből áll; GyűjtsVelem, BankVelem és SegítsVelem. A program értékes ajándékokkal játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyozza az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát. A programban a diákok különböző tevékenységekkel pontokat gyűjtenek, amiket beválthatnak különböző tárgyi vagy élmény ajándékokra, illetve jótékony célokra ajánlhatnak fel. Pontot gyűjteni a szelektív hulladékgyűjtéssel-, a program által kínált on-line játékokkal-, illetve a BankVelem pénzügyi oktató programban való aktív részvétellel lehet. További információ a programról ide kattintva érhető el.

Matolcsy Miklós elmondta, a legutóbbi karácsonyi akció keretében is rengetek gyereknek tudtak segíteni, de bíznak abban, hogy idén még több rászoruló gyerek karácsonya válhat szebbé.

2015-ben volt már egy ilyen akciónk, akkor is nagyon sikeres volt, több mint 6000 ajándékot gyűjtöttünk össze. Nagyon bízom benne, hogy idén ezt a számot meghaladjuk. Mi nagyon hiszünk abban, hogy a kicsik gyerekkorban megtapasztalják az adományozást és azt, hogy adni jó. A gyerekek egy részénél fel se merül, hogy van olyan társuk, akinek karácsonykor a fa alatt nincsen ajándék, vagy például hogy hiába nem lát jól, nincs szemüvege, mert nincs rá pénzük. Nálunk is 4 gyerek van otthon és bizony velük is beszélgetni kell erről és fontos, hogy szembesüljenek azzal, hogy van egy másik világ is. - tette hozzá a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A programban részt vesz a PontVelem Nonprofit Kft., mint szervező, a Máltai Szeretetszolgálat, aki eljuttatja az ajándékokat a gyerekekhez és a GLS, mint logisztikai szolgáltató, aki hozza és viszi az ajándékokat. Mindemellett az EMMI is támogatja a karácsonyi gyűjtést, az Oktatási Hivatal tájékoztatásával is népszerűsítették a programot a tanárok és gyerekek körében.

Örülünk, hogy egy olyan jó ügy mellé álltunk, ahol szakmai tudásunkkal, hozzáértésünkkel, a GLS hálózatával tudjuk segíteni az akció sikerességét. Ezzel mi is közreműködünk abban, hogy sok nélkülöző gyermek számára mégis szebbé, örömtelibbé váljon az ünnepi időszak." - mondta el Farkas Gergely ügyvezető igazgató a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag - Logisztikai Kft. képviseletében.

Az iskolák szívesen vesznek részt a programban, a legutóbbi akció során is érkeztek pozitív visszajelzések a pedagógusoktól.

Több iskolától is kaptunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy ez a program mennyire jó, hiszen ilyenkor a pedagógusoknak is lehetőségük van erről a témáról beszélgetni a gyerekekkel, együtt gyűjtenek, együtt csomagolják be az ajándékokat és ez nagyon jó érzés mindenki számára. - mondta Matolcsy Miklós.

A karácsonyi ajándékok gyűjtésének menetét a Karácsonyi gyűjtés oldalán találja meg. A PontVelem Okos Programban a karácsonyi időszakon túl is, egész évben lehet jótékonykodni: SegítsVelem – Adni jó! A kezdeményezésről további részleteket ide kattintva olvashat.