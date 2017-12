Ez a show megmutatta, hogy milyen jó magyarnak lenni

Két kategóriában is díjazták a nyári magyarországi vizes világbajnokság nyitóelőadását a rendezvényszakma Oscar-díjaként is emlegetett Bea World - Best Event Awards ünnepélyes díjátadó gáláján, Portóban. Káel Csaba, a nyitóelőadás főrendezője az Origónak azt monda: már a show alatt több mint 100 üzenetet kapott a telefonjára – az egyik chicagói ismerőse azt írta: ez az előadás azt mutatta meg, hogy milyen nagyszerű magyarnak lenni. A díjakról, a nyitóelőadás előkészületeiről és a show jelentőségéről beszélgettünk Káel Csabával, az előadás főrendezőjével, a Müpa vezérigazgatójával.

Pontosan milyen díjakat nyert a FINA vizes világbajnokság nyitóelőadása?

A Bea World – Bes Event Awards a rendezvényszakma nagy eseménye. Minden évben kiosztják a világ legjelentősebb eseményeinek járó díjakat 14 kategóriában. A világ legnagyobb multinacionális cégeihez kapcsolódó ügynökségek és a világ legnagyobb márkái hozták létre a díjat. A szlogenje egyébként az, hogy "ahol a kreativitás és üzleti élet találkozik". Azokra a rendezvényekre, előadásokra és eseményekre fókuszálnak ugyanis, amelyek nemcsak látványban, kiállításában sikeresek, hanem eredményük is van. Azért hoztak létre ennyi kategóriát, mert természetesen egészen más egy autót bemutató rendezvény, egy művészeti esemény, vagy egy dubaji toronyépület megnyitója, mint egy sportesemény nyitóelőadása.

A FINA vizes világbajnokság nyitóeseménye fődíjat nyert a Best Live Entertainment szekcióban, amely az élő szórakoztató show kategóriája. Emellett a világ legjobb megnyitóit, ünnepi ceremóniáit elismerő Opening/Celebration kategóriában is díjazták a produkciót. Itt második helyezést, az ezüst trófeát érdemelte ki a budapesti nyitóelőadás – a 2016-os riói nyári olimpia megnyitója után.

Milyen szempontok szerint ítélik oda a díjakat?

Egy ilyen díj esetében fontos szempont a látvány, az egyediség, az innováció, de jelentősége van annak is, hogy mennyire szemléletformáló, izgalmas egy projekt nemzetközi kontextusban. Maga a FINA világbajnokság Magyarország példás összefogása révén válhatott ilyen sikeressé, és a nyitórendezvény is elképesztő hazai és nemzetközi együttműködés eredményeként jöhetett létre. A megnyitó azt próbálta megmutatni, hogy mennyire értékes és gazdag a kultúránk. Itt a víz, amelytől annyi mindent kapott az ország, átvitt értelemben és ténylegesen is. Szinte átszövi a történelmünket. A show helyszíne is meghatározó volt, nem csupán azért, mert a Dunára volt felfűzve az egész esemény, és ezáltal a megnyitó show is egyedülálló módon a folyó vízén valósult meg, de azért is, mert az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított Duna-parti látkép, a Budai Vár és a Lánchíd a nyitóelőadás szerves részévé vált. Tulajdonképpen ezt is figyelték, amikor a díjakat odaítélték. Az is fontos szempont volt, hogy milyen innovatív elemeket használ egy-egy show.

Nálunk a technika alkalmazása több elemében is egészen újszerű volt. Az egyik rendkívüli látványelem az volt, amikor megjelent egy körülbelül 40 drónból álló madár, 240 méteres szárnytávolsággal - ez szintén magyar innováció -, és úgy vezérelték, hogy egyszerre mozgott, a madárrajok természetes mozgását modellezve. Ezeken kívül egy ilyen típusú esemény országimázs építő szerepe is jelentős. A kreativitást és eredményességet vizsgálva ugyanis nemcsak azt figyeli a zsűri, hogy mennyire látványos, egyedi az esemény, hanem azt is, hogy mennyire figyel rá a világ, és mi a show mondanivalója. A Müpában a Magyar Turisztikai Ügynökség rendezvényén, a Turizmus Summit konferencián elhangzott, hogy a turisztikai tendenciák szempontjából az is rendkívül fontos, hogy az emberek érzelmi síkon, élményeken keresztül is kapcsolódni tudjanak egy országmárkához. Ez így van: először magunkat kell megszeretni, a saját kultúránkat, saját hazánk kincseit ahhoz, hogy azokat megszerettessük mással. A megnyitó pedig, mint összművészeti produkció láthatóan az érzelmekre is hatni tudott: emberek egy komplex művészeti élményen keresztül kerülhettek közelebb Magyarországhoz. Ez a hatás is meghatározó a díj szempontjából. Azért is fontos ez az elismerés, mert a rendezvény- és marketingszakma értékelte, ahogyan a nyitóelőadás bemutatta az országunkat.

Kik a zsűri tagjai?

A legnagyobb világmárkák, neves nemzetközi brandek képviselői, kreatívipari vezetők. Éppen ezért hihetetlenül örülünk, hiszen ez a díj is hozzájárul Budapest és Magyarország márkájának építéséhez.

Hogyan tudta meg, hogy a megnyitó előadás kap majd valamilyen díjat a portói gálán?

A nyitóesemény rendezésében az ECA2 nevű francia cég volt a partnerünk. Ők feleltek a produkció látványvilágának kialakításáért és nevezték a megnyitót a versenyre. Körülbelül másfél héttel a portói megmérettetés előtt örömmel írtak egy levelet, hogy négy kategóriában is jelölték a budapesti FINA vizes világbajnokság nyitóelőadását, úgyhogy el kellene menni Portóba, hátha valamelyik kategóriában győzünk.

Milyen volt a díjátadó ünnepség?

Sokan hívják a díjat a rendezvényszakma Oscarjának. Bemutatják a jelölteket, bejátszanak a jelölt rendezvényekből egy-egy jelenetet, és a végén bejelentik, hogy melyik esemény lett a győztes. Ami különlegesség, hogy itt van második és harmadik hely is.

Amikor megtudta, hogy ön lesz a főrendezője a FINA vizes világbajnokság megnyitó előadásának, hogyan találta ki, hogy mit szeretne látni majd a színpadon? Egyedül ül le ilyenkor egy asztalhoz, vagy eleve már egy alkotói csapattal kezdi meg a munkát?

Hosszú, körültekintő előkészítő szakasz előzi meg ilyenkor a munkát: kutatással, anyaggyűjtéssel, az inspirációs források megtalálásával. A Duna, mint az esemény középpontja különleges adottság volt, és persze hatalmas inspiráció is. Ugyanakkor az, hogy a nyitóeseményt magán a folyón, a történelmi belváros szívében valósítjuk meg, rengeteg technikai és logisztikai kérdést is felvetett: nemcsak azt kellett kitalálni, hogy milyen legyen a show, hanem azt is, hogy az egésznek milyen legyen az elhelyezkedése, hogyan felelhet meg ez a speciális helyszín a megnyitó nemzetközileg szabályozott követelményeinek, hogyan tudunk majd a különböző technikai eszközökkel bánni...

Rendkívül körültekintően kellett dolgozni, ugyanis többnyire olyan technikai eszközöket használtunk, amelyek nagy része Magyarországon nem is létezik, hiszen folyóvízre tervezett produkció még nem volt itthon korábban. Az sem volt kérdés, amikor a megvalósításon gondolkodtam, hogy a víz lesz a nyitóelőadás vezérfonala – fel kellett tehát építeni a kreatív részét az előadásnak: milyen lesz a zenei anyag, a mozgásanyag, milyen látványvilágot alkalmazunk az egyes részeknél, és hol mutatjuk be a teljesen új, innovatív látványelemeket. A társalkotókkal együtt folyamatosan dolgoztunk. A Müpa csapata, a velünk dolgozó magyar művészek és a teljes hazai és nemzetközi stáb elképesztő odaadással és maximalizmussal vett részt a munkában. Gőz László a zenei szerkesztésben, Zoób Kati és Vavrinecz Krisztina a jelmezek megálmodásában, Román Sándor pedig a táncosok összefogásában, a koreográfia megtervezésével segített. A magyar táncművészet színe-java fellépett a megnyitón, valódi csúcsteljesítmény volt ez. A francia kollégáim azt mondták, hogy ők a világ minden pontján dolgoznak különböző eseményeken, rendezvényeken, de soha, sehol ilyen mértékű összefogást, művészeti támogatást és persze világszínvonalú táncosokat nem láttak. A 21. század csúcstechnológiája és a magyar néptánc elemei például tökéletesen illeszkedtek: nagyszerű volt megtapasztalni, hogy ez a nemzetközi szakmai közönségnek is milyen sokat jelentett.

A megnyitó esemény egy nagyon komoly összművészeti, látványos show volt. Minden másodpercre pontosan kiszámolva, a zene, a tánc, a fények, a drónok... Amikor elkezdődött az előadás, pontosan tudta, hogy minden rendben lesz, vagy volt önben izgalom?

Ó, már amikor elkezdtük a show tervezését, tudtuk, hogy hatalmas lesz a kihívás. Nemcsak a rendelkezésre álló idő miatt, hanem a különleges helyszínnek köszönhetően is: hiszen nem egy zárt térben, nem egy olimpiai stadionban, szilárd talajon terveztük, ahol van elektromosság, van helye a lámpáknak, kivetítőknek, hanem gyakorlatilag a város szívében, a Duna közepén kellett mindezt megteremteni. Alapvető logisztikai feladatokat kellett megoldani: a nemzetközi hajózást az esemény idejére le kellett állítani, a színpadépítési engedélyeket meg kellett szerezni, az elektromosságot vízre kellett vinni. Elképesztő munka volt. Amikor a színpadot kezdtük építeni, akkor meg kellett oldani a backstage kialakítását is – gondoljunk bele, 700 művész lépett fel az eseményen. Ki kellett találni, hogy amikor nincsenek a színpadon, hol és hogyan tudnak átöltözni. És még mindig nincs vége: erre jöttek rá a külső helyszínből adódó „plusz izgulnivalók". Milyen lesz a vízállás? Mert ha alacsony, nem látja a néző a show-t. Ha pedig magas, akkor sem. No és persze az időjárás is fontos volt – leszakad-e az ég a megnyitó ideje alatt, vagy sem. Természetesen minden variációra volt egy üzembiztos forgatókönyvünk, de örülünk, hogy azt és úgy láthatta a közönség, ahogy elterveztük.

Mi lett volna a B terv?

A főpróbát is rögzítettük, hogy felvétel mindenképp levetíthető legyen a televízióban, rossz időjárási körülmények esetén is, és természetesen volt forgatókönyvünk arra is, ha a megnyitó egy részének fedett helyszínen kell megvalósulnia az időjárás miatt: a világon mindenhol így terveznek, ha szabadtéri az esemény. De szerencsére nem volt erre szükség, csodálatos, nyári esténk volt, még a felhők is úgy álltak, hogy még színesebb, érdekesebb lett a látvány. Nagyon szép pillanat volt, amikor a megnyitó végén egymás nyakába borult az alkotócsapat és a sok közreműködő, többen sírtak is. Volt még egy nagyon érdekes hatása az eseménynek: csak a megnyitó alatt több mint száz SMS érkezett a telefonomra a világ minden tájáról, hiszen a CNN jóvoltából jó néhány országban nézhették a show-t az emberek. Egy chicagói barátom szó szerint ezt üzente: „nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattátok, miért jó magyarnak lenni". És ezt minden pátosz nélkül írta, ebben biztos vagyok, hiszen ismerem jól. Magyarországnak hihetetlen értékei vannak. Ha ezt képesek vagyunk különleges módon, hitelesen, a maga sokszínűségében megmutatni – akár egy ilyen rendezvény által -, akkor ezek érthetővé, és ami még fontosabb, átélhetővé válnak a világ bármely pontján.

Ahogyan jöttem az interjúra, észrevettem, hogy a Müpa előtt sátrakat emelnek éppen, és jégpályát alakítanak ki. Milyen rendezvénysorozat várja majd az embereket?

A Müpa számára a kezdetektől fogva nagyon fontos az, hogy különböző művészeti ágak és persze generációk találkozóhelyeként működjön – így a ház egészen más arcát mutatja az ide érkezőknek a hétvégi gyermek- és ifjúsági programok idején, mint egy komolyzenei koncert estéjén vagy épp egy újcirkusz-előadás napján. Ez a sokszínűség meghatározó része a Müpa-élménynek. A karácsony és az advent ideje még különlegesebb, hiszen kiterjesztjük ezt az élményt. Idén második alaklommal nyílik meg december elején a Müpa Kultúr Kültér, amely ünnepi hangulatot varázsol a Müpa elé - ez az egyik ünnepi ajándékunk a közönségünknek. Építünk egy jégpályát, a cirkuszi sátorban pedig hétvégén gyerekprogramokkal várjuk az embereket, de lesz könnyűzenei, valamint jazzkoncert, és újcirkusz-produkció is. December 2-án kezdődik a program, és december 31-ig tart majd, az érvényes Müpa-jeggyel ingyenesen használható jégpálya pedig egészen január végéig várja a látogatókat.