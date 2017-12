12 éves volt a fegyverneki szexuális zaklató legfiatalabb áldozata

Négy évre ítélte a bíróság azt a fegyverneki férfit, 28, többségében 18 évesnél fiatalabb lányt kényszerített arra, hogy fehérneműs, félmeztelen, és meztelen képeket, illetve videókat küldjenek neki. A legfiatalabb áldozata 12, a legidősebb pedig 19 éves volt.

A 20 éves férfi a Facebookon nála fiatalabb lányoknak írt álnéven. Saját neméhez vonzódó nőnek adta ki magát. Áldozatainak azt mondta, hogy feltörte a fiókjukat és közreadja magánjellegű beszélgetéseiket, ha nem küldenek neki egy fehérneműs képet.

A lányok megijedtek, hogy személyes titkaik nyilvánosságra kerülnek, így megtették. Ezután viszont már a fotóval zsarolta őket.

A lányoktól félmeztelen, aztán meztelen képeket követelt, sőt hat lánynál azt is elérte, hogy magukról szexuális jellegű videót készítsenek. Azt is megmondta neki, hogy pontosan mit és hogyan csináljanak, mintaként pedig pornóoldalakról letöltött felvételeket is küldött.

A férfi az egyik 15 éves lány fotóit egy nemzetközi ingyenes pornó oldalra is feltöltötte.

Végül az egyik szülő jelentette fel, ezután bukott le. Az anyának az tűnt fel, hogy lánya viselkedése egyik pillanatról a másikra megváltozott, zárkózottá lett. Az anya a lánya levelezésébe belepillantva vette észre a fenyegetéseket.

Az ítélet nem jogerős.