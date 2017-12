Simicska és Soros kinyitotta a száját, de nem azt kell nézni

Az ember nem győzi kapkodni a fejét az elmúlt napok történéseit figyelve: hol Simicska Lajos turnézza végig a sajtót, hol Soros György tölt fel magáról videóüzeneteket az internetre. A két milliárdos (előbbi forintban, utóbbi dollárban) ugyanazt fújja: Magyarország borzalmas ország, Orbán Viktor miniszterelnök pedig az apokalipszis négy lovasából az egyik, de lehetőség szerint mindegyik. És amíg erről szörnyűlködnek a párosukat csipás szemmel, ámulattal figyelő lakájmédiában, közben Simicska Lajos tényleg úgy adja elő magát, mint egy fehér kesztyűs, jó szagú doktor bácsi, aki isten kegyelméből gyógyítani érkezett. Soros pedig remegű hangon, kisfiúsan félre fésült hajjal bújik bele az ölünkbe azzal a dumával, hogy őt bántják, és képtelen megvédeni magát.

Arról persze sem Simicska, sem Soros nem beszél, hogy a tündibündi szövegelés mögött, mégis mi van. Hogy a veszprémi részeges oligarchának éppen akkor eredt meg a nyelve, amikor nem olyan törvényeket hozott a kormány, mint amilyeneket szeretett volna. Aztán láss csodát, mikor kiderült, hogy Simicska Lajos mégsem élet és halál ura, hirtelen eszébe jutott fejhangon aggódni. Megtudhattuk tőle, hogy Magyarországon hétfőig demokrácia volt, de kedden már diktatúra, hogy Orbán Viktor délelőtt államférfi volt, de délután már egy nímand, néhány óra leforgása alatt pedig a magyar média független-polgáriból átment propagandába.

Aki pedig azt gondolja, hogy Simicska Lajos azért károg, mert nem az esze jött meg, hanem a befolyása tűnt el, az majd jól fel lesz firkálva valamelyik óriásplakátra.

Hát, valahogy így ver Lajosunk anyai szíve, de közben persze az esze sem pihen. Ami azt illeti, jól betárazott 2018-ra, hiszen mezei civilként úgy vág neki a parlamenti választásoknak, hogy van egy saját pártja. No, nem pártelnökként, hanem tulajdonosként. Ez a Jobbik, a fő terméke pedig Vona Gábor.

Kicsit rasszista, kicsit antiszemita, kicsit béna, de az övé.

Vagyis amikor Simicska Lajos azzal traktálja az RTL közönségét, hogy az ő whisky-gőzös elemzése szerint a Jobbik győz majd jövő tavasszal, mert ez Magyarország egyetlen esélye, akkor egyáltalán nem egy Vona-kormányról beszél, hanem a saját maga visszatéréséről. Magyarországot mond, de egy vállalatra gondol, amelyben Vona a vezérigazgató, de ő parancsol és ő van az offshore-lánc végén.

Ezért bár Simicska beszél, nincs miért a száját nézni.

Soros-csomó

Soros György dollármilliárdos már nehezebb dió. A világ egyik leggazdagabb embere ugyanis túl van azon a piti szinten, hogy csak saját magára figyeljen. Augusztusban töltötte be a 87. életévét, eleget élt ahhoz, hogy ne érje be önmaga megvalósításával. Ő már nem pusztán parancsolni akar, hanem teremteni is. Hogy idáig jutott, abban nem elhanyagolható Soros sajátos tehetsége.

Így alkotta meg 32 milliárd dollárból a világ egyik legjobban szervezett alapítványi hálózatát, az Open Society Foundations-t, amely mára több mint 100 országban fejti ki speciális tevékenységét.

Nem találomra és nem tetszés szerint. Sorosnak ugyanis kiforrott filozófiája van. Nem csak hisz a globalizációban, a nyílt társadalomban, a határok és a nemzetállamok felszámolásában, és az "egy Föld, egy nép eszméjében", hanem mindezért kemény dolgozik is. Ehhez a munkához pedig éppen kapóra jött a bevándorlási krízis.

Soros ugyanis a migrációban lehetőséget lát, hogy a határok nélküli, kevert népességű globális társadalom minél gyorsabban megszülessen. Ezen a ponton pedig szemben találta magát a magyar kormánnyal és Orbán Viktorral.

Mert ez a terv sem a jelenlegi magyar kormánynak, sem a magyar miniszterelnöknek, és talán mindenek előtt a magyarok döntő többségének sem tetszik. Annak megvalósításában nem akar részt venni, és nemhogy segítené, hanem kifejezetten meg akarja akadályozni, hogy "Soros György nevessen a végén". Így érkeztünk meg a kormány bevándorlás-, és Soros-terv ellenes kampányához, és így jutottunk el ma odáig, hogy Soros György videóban támadt vissza és akar beleszólni a magyar demokratikus választásokba.

A bevándorláspárti spkekuláns ugyan okosabb, mint Simicska Lajos, a technikája ugyanaz. Nem a konfliktusról beszél, hanem az ellenfelét próbálja meggyűlöltetni. Ahogy Simicska, ő is azt szajkózza, hogy Orbán Viktor megromlott, Magyarországnak pedig még az orosz megszállás idején is jobb volt. Természetesen az ő bevásárlási listájáról sem maradhat el a "maffiaállamozás", és nyeretlen kétévesként arról panaszkodik, hogy a magyar kormány ki akarja paterolni a civiljeit és az egyetemét Magyarországról, és ő ezzel szemben tehetetlen. Ezt az az ember próbálja elhitetni, aki

25 milliárd dolláron ül,

aki az amerikai politika egyik legnagyobb mecénása,

akit elnökként fogadnak Brüsszelben,

akit csókkal köszönt az Európai Bizottság elnöke,

és akihez sorra érkeznek raportra az uniós vezetők és bürökraták.

A helyzet az, hogy Soros Györgynek sincs miért a száját nézni.

Mosolyogni azért mégis van min. A tőzsdemágus egy utolsó próbálkozásként a budai vár rekonstrukciója kapcsán veti azt Orbán Viktor szemére, hogy "magának épít palotát", ez pedig neki nem szimpatikus. Túl azon, hogy bár a miniszterelnökségi hivatal valamikor valóban átköltözik majd ide, ez a kritika egy demokráciában, ahol négy évente választásokat tartanak, ahol kormányok jönnek-mennek, minimum értelmezhetetlen. Soros persze tudja, milyen érzés egy palotában élni, hiszen éppen egy ilyenben lakik.