A Nyugat-Balkán stabilitásában kiemelkedően fontos a katonai jelenlét

Magyarország és Európa stratégiai érdeke, hogy a Nyugat-Balkán stabil térség maradjon - emelte ki a honvédelmi miniszter pénteken az MTI-nek Koszovóból nyilatkozva, hozzátéve: "a katonai jelenlétünk a béke és a stabilitás szempontjából kiemelkedően fontos".

Simicskó István elmondta: Magyarország arra törekszik, hogy Afganisztántól Irakon keresztül a válságövezetekben segítsék a stabil életviszonyok kialakítását. Ez hangsúlyosan fontos a nyugat-balkáni tértségben is.

A Magyar Honvédség mintegy ezer katonája szolgál külföldi missziókban. A legnagyobb létszámban, csaknem négyszáz katonával Koszovóban teljesítenek szolgálatot.A honvédelmi miniszter megjegyezte, hogy a 20 NATO tagországgal biztosított nyugat-balkáni térség abból a szempontból is fontos, hogy az illegális tömeges migrációval szemben fellépő országok biztonságát erősítsék.

Simicskó István tanácskozott a KFOR-parancsnokkal, az olasz Salvatore Cuocival, találkozott a katonákkal, ünnepi állománygyűlésen köszönték meg nekik szolgálatukat, s karácsonyi ajándékcsomagokat is átadtak a katonáknak.

A honvédelmi miniszter a koszovói állománygyűlésen tájékoztatást adott a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program céljairól, állásáról. Kiemelte, hogy annak kiemelt része a katonák megbecsülése illetményemeléssel, továbbá az egyéni felszerelések, s technikai fejlesztések révén is.

A koszovói magyar kontingens táborába Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke is elkísérte a honvédelmi minisztert.

Jól esett hallani - Magyarország területén kívül is - ahogy a magyar katonák azt mondták: "Hazámat szolgálom!" - mondta a Németh Szilárd. Mint kifejtette: látható és érezhető volt, hogy minden katona tisztában van azzal, hogy Koszovóban is - ahol gazdasági és egyéb lehetőségeihez mérve is felülteljesítve az 5. legnagyobb lélekszámú kontingenst adja Magyarország - a magyar érdekeket szolgálják.