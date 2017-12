Soros György nyíltan beszállt a választási küzdelembe

Csütörtökön kiderült, Soros György hálózata vidéki irodákat nyit, azaz kampányolni kezdenek azért, hogy elfogadtassák Soros György politikáját és tervét - mondta Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.

Kitért arra a most megjelent háromrészes videóra is, amivel szerinte egyértelművé vált, hogy Soros György személyesen is beszállt a választási kampányba. Teljesen nyilvánvaló, hogy mi a célja, és ezt ki is mondja: meg akarja buktatni a kormányt, mert az a Soros-terv, és a migránsok betelepítésének útjában áll - közölte a KDNP-s politikus.

Hollik István rámutatott: ennek érdekében Soros György még hazudni is képes, hiszen azt állítja, hogy ma Magyarországon rosszabb a helyzet, mint a kommunizmus alatt volt. "Ez felháborító, kikérjük magunknak" - fogalmazott.