Már most tömeg van a karácsonyi vásárokon, a bevásárlóközpontokban és a piacokon – megkezdődött a karácsonyi roham a boltokban. Az idén – a kereskedők becslése szerint – ismét emelkedik majd a decemberi forgalom. A legnagyobb roham egyébkén ezüstvasárnap várható. Az élelmiszereket, a karácsonyi menü alapanyagait az utolsó napokban veszik meg a családok. Hosszúak lesznek a sorok, mert kevés az eladó, de nem lesz rosszabb, mint tavaly volt – ezt mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Hogyan látják a kereskedők, elkezdődött már a karácsonyi vásárlási roham?

Igen, az ünnepi vásárlási láz első hullámán túl vagyunk – ez volt a novemberi fekete péntek akciósorozat. Volt olyan kereskedő, akinél több napig tartott. Ekkor nagyon sokan indultak el ajándékot vásárolni. Persze feltehetően voltak néhányan, akik egy-egy korábban tervezett vásárlást időzítettek a fekete péntek időszakára – de lényegében elmondhatjuk, hogy a karácsonyi ajándékvásárlási roham első hulláma a novemberi akciós napokon zajlott.

Hogyan alakult a fekete péntek a kereskedők szemszögéből? Ha még adatok nincsenek is, vannak-e kereskedői visszajelzések?

A webáruházak érdekes módon nagyon titokzatosak. Nem álltak elő a vállalkozások azzal, hogy hogyan alakult a forgalmuk. Nyilván lesznek olyan felmérések, amelyek összesített adatokat tartalmaznak a fekete péntekről, de azért nekem is van egy becslésem. A KSH korábbi éveinek adatait nézem, és úgy gondolom, hogy az idén akár 30%-kal magasabb lehet a webköltekezés. Pontos adatok viszont csak januárban lesznek.

Mikor kezdődik a karácsonyi vásárlási roham második hulláma?

Szerintem a bronzhétvégén kezdődik el az igazi roham. De lényegében a jövő hét elejétől folyamatosan nő majd napról napra, hétről hétre a forgalom. Az idén úgy alakult, hogy naptár szerint december 24-e vasárnapra esik – ez azt jelenti, hogy az azt megelőző három hétvégén nagy lesz a tömeg, de a csúcs várhatóan a 16-17-i hétvége lesz. Még ez után is marad egy hetük a vásárlóknak, hogy a maradék ajándékot be tudják szerezni. Az élelmiszervásárlást az utolsó tíz napra hagyják a családok – természetesen a lehető legfrissebb árut akarják hazavinni az ünnepi vacsorára. Talán a lisztet, cukrot veszik meg csak előbb – a többit az ünnep előtti utolsó napokra hagyják.

December 24., ahogyan említette is – vasárnapra esik. Akkor nyitva lesznek majd a boltok?

Szenteste napján délután kettőig lehetnek nyitva a boltok – addig bárki még megvásárolhatja az elmaradt ajándékokat.

Mire számítanak, mekkora lesz a forgalom a karácsonyi időszakban?

A teljes decemberi kiskereskedelmi forgalom – amelybe az élelmiszer, az iparcikk és az üzemanyag is beletartozik – tavaly lépte át az ezer milliárd forintot. Az idén úgy számolunk - és ez óvatos becslés -, hogy 3-4%-os növekedés várható. Ami biztos, hogy szeptemberben 4%-kal nőtt a forgalom.

Nyilván decemberben – a karácsonyi szezon miatt – nagyobb emelkedésre lehet számítani még ennél is, de azért mondok én egyelőre ugyanekkora növekedést, mert ne feledjük el, hogy az emberek az ajándékvásárlásaik egy részét előre hozhatták a novemberi fekete péntek akcióira. Ha meglesz a decemberi 4%-os emelkedés, az már nagyon jó. A lényeg az, hogy egyértelműen a forgalom növekedésére számítunk.

Mennyit költenek az emberek ajándékokra?

Az ajándékvásárlások várható értékét becsülni lehet. Körülbelül száz milliárd forintot szánnak a vásárlók összességében ajándékokra, de ebben már a novemberi vásárlások is benne vannak.

Milyen arányban vesznek fel hitelt a vásárlók az ajándékok vásárlásához?

Sok évvel ezelőtt áruhiteleket vettek fel az emberek, ha drágább ajándékot vásároltak. Most azt látjuk, hogy egyrészt azért vesznek fel kevesebben áruhitelt, mert talán több pénz van a pénztárcájukban, de talán azért is, mert az áruhitel ma már nem a modern piac jellemzője. Nagyon rugalmas hitelkonstrukciókat ajánlanak a bankok, amelyekhez könnyebb és gyorsabb is hozzájutni. Ha csak a legnépszerűbbet nézzük: a bankkártyák többségéhez automatikus hitelkeretet lehet választani – vagyis többet lehet költeni, mint amennyi pénzünk van a bankkártyán.

Pontosan nem is lehet megmondani, hogy ilyenkor, decemberben mennyivel ugrik meg a hitelezés. Talán a korábbi évekhez viszonyítva kevésbé használják az emberek a hiteleket, ezt majd a bankok és az MNB statisztikájából láthatjuk. Nehéz egyébként megállapítani, hogy az ilyenkor felvett hiteleket valóban a karácsony miatt igényelték-e az emberek. Ha valaki ugyanis személyi kölcsönt vesz fel, azt költheti utazásra, de vehet belőle élelmiszert vagy iparcikket is. Vagyis pontosan nem tudjuk, hogy valóban a karácsonyi ünnephez kapcsolódott-e a kölcsönigénylés.

Fontos kérdés a munkaerőhiány: a kereskedők felkészültek-e a rohamra?

Természetesen nincs annyi kereskedő, eladó, amennyi kellene. Munkaerőhiány van az ágazatban. De azt gondolom, hogy nem okoz súlyos kiszolgálási gondokat az idén sem az, hogy nincs elég eladó az boltokban, ugyanis az üzletvezetők ilyenkor minden követ megmozgatnak, hogy zökkenőmentes legyen a kiszolgálás. Azt gondolom, hogy nem kell majd hosszabb sorba állni az idén, mint amilyen hosszú sorban tavaly álltak az emberek a pénztárak előtt.

Lehet, hogy korai a kérdésem, de mikor várhatók újabb akciók, leárazások?

Nagy akciók decemberben már nem lesznek – ez szinte biztos. Nyilván előfordul majd, hogy egy-egy boltos azt mondja: a karácsony előtti utolsó héten ez vagy az az áru nem fogyott annyira, így néhány százalékkal olcsóbban kínálja. Talán olyan is lesz, hogy néhány kereskedő azért ad valamit olcsóbban, hogy még az utolsó napokban növelje a forgalmát. De ezek tényleg kisebb akciók lesznek. A két ünnep között már lehetnek nagyobb leárazások, de az igazi akciók januárban várhatók.

Akinek nem tetszik az ajándék, vagy nem jó, mikor cserélheti vissza? Egyáltalán, visszaveszik-e a kereskedők?

Természetesen, ezzel évek óta nincs semmi gond, és a vásárlók zöme sem panaszkodik. A kereskedőnek is érdeke, hogy a vevő elégedett legyen, így ha megvan a blokk, és a csomagolás, a boltosok visszacserélik az árut. Többnyire egy másik árut választhat a vevő, de néhány esetben visszafizetik a pénzt. Már a két ünnep között visszavihetik a vásárlók a nem tetsző ajándékokat.

Mire számítanak, mennyi lesz az idén az egész évi kiskereskedelmi forgalom?

Úgy vélem, hogy túllépi majd a 10 ezer milliárd forintot az egész éves kiskereskedelmi forgalom. Tavaly ez 9600-9700 milliárd forint volt.